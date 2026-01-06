5 ngôi sao hứa hẹn định đoạt bảng B World Cup 2026: Từ Alphonso Davies đến Edin Dzeko Sự giao thoa giữa các phong cách bóng đá từ Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á tại bảng B đặt trọng trách lên vai những cá nhân kiệt xuất như Davies, Xhaka hay Akram Afif.

Bảng B của kỳ World Cup 2026 hứa hẹn mang đến những diễn biến chiến thuật hấp dẫn với sự góp mặt của đồng chủ nhà Canada, Thụy Sỹ, Bosnia & Herzegovina và Qatar. Sự đan xen giữa các nền bóng đá mang phong cách đặc trưng từ nhiều châu lục tạo ra một cục diện cạnh tranh khó lường, nơi những cá nhân kiệt xuất sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Alphonso Davies là ngôi sao sáng nhất tại bảng B.

Alphonso Davies – Linh hồn của đội tuyển Canada

Hậu vệ cánh thuộc biên chế Bayern Munich hiện là trái tim và linh hồn trong lối chơi của đội tuyển quốc gia Canada. Mang trên tay tấm băng đội trưởng, Alphonso Davies sở hữu tốc độ bứt tốc xé gió cùng kỹ năng leo biên hỗ trợ tấn công ở đẳng cấp thế giới. Dù gặp đôi chút vấn đề về thể lực trước thềm giải đấu, tầm ảnh hưởng của anh trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Jesse Marsch là không thể thay thế.

Sự hiện diện của Davies không chỉ tiếp thêm sự tự tin cho đồng đội mà còn gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống phòng ngự đối phương. Những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng dựa trên tốc độ của ngôi sao này chính là vũ khí lợi hại nhất mà Canada sở hữu để khai thác sơ hở của các đối thủ tại bảng B.

Jonathan David – Niềm hy vọng trên hàng công

Sát cánh cùng Davies, Jonathan David là mũi nhọn số một của đội đồng chủ nhà. Sau khi chuyển đến khoác áo Juventus vào mùa Hè năm ngoái, tiền đạo sinh năm 2000 đã khẳng định giá trị với việc góp dấu giày vào 10 bàn thắng tại Serie A. David hiện được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Canada.

Dù còn rất trẻ, David đã được đánh giá là tiền đạo xuất sắc bậc nhất lịch sử Canada.

Điểm mạnh của trung phong này nằm ở tư duy di chuyển không bóng thông minh và kỹ năng dứt điểm sắc bén. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, David được kỳ vọng sẽ là người cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng, giúp Canada vượt qua những hàng thủ lỳ lợm đến từ châu Âu.

Granit Xhaka – Nhạc trưởng của Thụy Sỹ

Đóng vai trò thủ lĩnh tuyệt đối nơi tuyến giữa, Granit Xhaka tiếp tục là điểm tựa vững chắc nhất của bóng đá Thụy Sỹ. Sau một mùa giải thăng hoa tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Sunderland, tiền vệ dày dạn kinh nghiệm này mang đến World Cup nhãn quan chiến thuật nhạy bén và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu hoàn hảo.

Đội tuyển Thụy Sỹ luôn được đánh giá cao nhờ lối chơi thực dụng và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Trong hệ thống đó, phong độ của Xhaka sẽ quyết định khả năng kiểm soát thế trận và phân phối bóng, giúp đại diện châu Âu duy trì sự ổn định trước những đối thủ có thiên hướng tấn công tốc độ như Canada hay Qatar.

Edin Dzeko – Biểu tượng tinh thần của Bosnia

Ở tuổi 40, Edin Dzeko vẫn chứng tỏ giá trị của một trung phong đẳng cấp hàng đầu. Bất chấp yếu tố tuổi tác, tiền đạo kỳ cựu này vẫn duy trì bản năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén, điển hình là pha lập công quan trọng tại vòng play-off giúp Bosnia giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dzeko vẫn là thủ lĩnh của Bosnia.

Khả năng tì đè và làm tường của Dzeko biến anh thành mối đe dọa thường trực trong vùng cấm địa. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn của cựu sao Man City và Inter Milan sẽ là điểm tựa tinh thần vĩ đại, dẫn dắt tập thể Bosnia đương đầu với những thử thách khắc nghiệt tại bảng đấu này.

Akram Afif – Ngòi nổ đột biến của Qatar

Sau chiến tích giúp Qatar bảo vệ thành công ngôi vương Asian Cup, Akram Afif đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp. Tiền đạo thuộc biên chế Al Sadd sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng tạo đột biến cao từ hành lang cánh trái. Những pha đi bóng lắt léo và tốc độ của anh là thứ vũ khí chiến lược của đại diện châu Á.

Đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ kỳ World Cup trước đó, Afif và các đồng đội giờ đây tự tin hơn trong việc đối đầu với các nền bóng đá lớn. Sự tỏa sáng của ngôi sao sinh năm 1996 sẽ là chìa khóa để Qatar hy vọng tạo nên bất ngờ trước những đối thủ sừng sỏ tại bảng B.