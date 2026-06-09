5 ngôi sao hứa hẹn định đoạt cục diện Bảng J tại World Cup 2026 Từ huyền thoại Lionel Messi đến 'mũi khoan' Mousa Tamari, Bảng J World Cup 2026 là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa đẳng cấp thế giới và những ẩn số đầy kịch tính.

Bảng J của kỳ World Cup 2026 mang đến một bức tranh đa sắc thái với sự hiện diện của đương kim vô địch Argentina, đại diện Bắc Phi Algeria, lối chơi kỷ luật từ tuyển Áo và ẩn số thú vị mang tên Jordan. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa các hệ thống chiến thuật mà còn là sàn diễn của những cá nhân kiệt xuất, từ những huyền thoại đang ở chương cuối sự nghiệp đến những tài năng đang khao khát khẳng định mình trên bản đồ bóng đá thế giới.

1. Lionel Messi (Argentina)

Huyền thoại sống của bóng đá thế giới tiếp tục sắm vai đầu tàu dẫn dắt hàng công Argentina trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Dù đã bước sang tuổi 39, Lionel Messi vẫn duy trì nhãn quan chiến thuật nhạy bén và khả năng tung ra những đường chuyền quyết định xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Messi vẫn là cái tên được mong đợi bậc nhất ở giải đấu năm nay.

Hiện tại, số 10 vẫn là "trái tim" trong lối chơi dưới triều đại HLV Lionel Scaloni. Kỹ năng kiểm soát bóng điêu luyện và bản lĩnh ở những thời khắc sinh tử biến Messi trở thành điểm tựa vững chắc để các cầu thủ đàn em tự tin hướng đến mục tiêu giữ vững chiếc cúp vàng.

2. Riyad Mahrez (Algeria)

Niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Algeria được đặt trọn lên vai tiền đạo cánh sở hữu cái chân trái đầy ma thuật. Với nhiều năm chinh chiến đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh, Riyad Mahrez mang đến đẳng cấp vượt trội và kinh nghiệm thi đấu dày dặn cho mặt trận tấn công của đại diện Bắc Phi.

Mahrez là niềm hy vọng lớn nhất của Algeria.

Đang khoác áo Al Ahli, Mahrez vẫn giữ nguyên sự đột biến trong những pha đi bóng tốc độ cắt từ biên phải vào trung lộ. Khả năng định đoạt trận đấu bằng các tình huống sút phạt hàng rào của số 7 là vũ khí lợi hại để Algeria xuyên thủng các hệ thống phòng ngự kiên cố tại bảng đấu này.

3. Marcel Sabitzer (Áo)

Khu trung tuyến của đội tuyển Áo được vận hành trơn tru nhờ sự cơ động và tư duy thông minh của Marcel Sabitzer. Tiền vệ đa năng này là hạt nhân quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật pressing liên tục mà HLV Ralf Rangnick đang xây dựng.

Cầu thủ thuộc biên chế Borussia Dortmund sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng thu hồi bóng chính xác cùng những cú sút xa đầy uy lực. Trọng trách quán xuyến tuyến giữa và phát động tấn công đặt lên vai Sabitzer là rất lớn, nhằm đảm bảo thế trận áp đảo trước các đối thủ cùng bảng.

4. Mousa Tamari (Jordan)

Niềm tự hào của bóng đá Jordan là nhân tố có thể tạo ra sự phấn khích tột độ. Sau những màn trình diễn ổn định trong màu áo Montpellier tại Ligue 1, Mousa Tamari được giới chuyên môn đánh giá là mũi khoan phá cực kỳ nguy hiểm bên hành lang cánh phải.

Tốc độ bứt phá bùng nổ kết hợp với kỹ thuật cá nhân khéo léo giúp Tamari dễ dàng tạo ra đột biến. Sức trẻ và khao khát thể hiện mình của cầu thủ này hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới, biến Jordan trở thành đối thủ không thể xem thường tại Bảng J.

5. Julian Alvarez (Argentina)

Mũi nhọn tấn công của Argentina đang bước vào giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp. Sau khi gặt hái vô số thành công tại Ngoại hạng Anh và chuyển sang khoác áo Atletico Madrid, Julian Alvarez mang đến World Cup 2026 bản năng săn bàn nhạy bén và sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong vòng cấm.

Alvarez hiện đang nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ lớn.

Khả năng di chuyển thông minh và kỹ năng dứt điểm quyết đoán biến số 19 thành nỗi khiếp sợ với mọi trung vệ. Với sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh, Alvarez được kỳ vọng sẽ san sẻ gánh nặng ghi bàn với Messi, trở thành nhân tố then chốt trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch của Albiceleste.