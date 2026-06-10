5 ngôi sao hứa hẹn khuấy đảo cục diện Bảng K tại World Cup 2026 Cuộc đối đầu đa sắc thái giữa Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo tại Bảng K sẽ phụ thuộc lớn vào màn trình diễn của những trụ cột như Ronaldo hay Luis Diaz.

Bảng K của vòng chung kết World Cup 2026 mang đến một bức tranh đa sắc thái với sự góp mặt của 4 đại diện bao gồm Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là sự giao thoa giữa đẳng cấp châu Âu, lối chơi máu lửa Nam Mỹ, tinh thần kiên cường Á châu và nền tảng thể lực sung mãn từ châu Phi.

Cristiano Ronaldo: Bản năng săn bàn của huyền thoại

Huyền thoại sống của bóng đá thế giới tiếp tục sắm vai đầu tàu dẫn dắt hàng công Bồ Đào Nha trong tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng lịch sử. Dù đã bước sang tuổi 41, tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr vẫn duy trì thể trạng sung mãn cùng bản năng săn bàn nhạy bén trong khu vực cấm địa.

Ronaldo vẫn là ngôi sao được mong đợi bậc nhất tại World Cup năm nay.

Dưới triều đại HLV Roberto Martinez, kinh nghiệm chinh chiến dày dạn ở các giải đấu lớn giúp anh luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội trẻ. Khát khao chiến thắng mãnh liệt của số 7 chắc chắn sẽ tạo nên sức ép khổng lồ lên mọi hệ thống phòng ngự đối phương trong suốt 90 phút thi đấu.

Luis Diaz: Tốc độ xé gió từ hành lang cánh

Niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Colombia đặt trọn lên vai tiền đạo cánh sở hữu tốc độ và kỹ thuật đi bóng lắt léo này. Đang là trụ cột của Bayern Munich, Luis Diaz mang đến đẳng cấp vượt trội cùng khả năng ra quyết định dứt khoát cho mặt trận tấn công của đại diện Nam Mỹ.

Những tình huống bứt phá từ hành lang cánh trái xộc thẳng vào trung lộ trước khi tung ra các cú dứt điểm hiểm hóc là mảng miếng sở trường của chân sút này. Sự xông xáo và bền bỉ của anh là chìa khóa then chốt để xé toang những hàng thủ kiên cố nhất tại bảng đấu.

Bruno Fernandes: Nhạc trưởng tài hoa

Khu trung tuyến của Bồ Đào Nha được vận hành trơn tru bởi sự cơ động và tư duy thông minh của tiền vệ thuộc biên chế Manchester United. Bruno Fernandes sắm vai trò nhạc trưởng với nhãn quan chiến thuật sắc sảo cùng khả năng tung ra những đường chuyền xuyên tuyến đạt độ chuẩn xác cao.

Bruno Fernandes vừa "ẵm" hàng loạt giải thưởng cá nhân ở cấp độ CLB.

Cầu thủ sinh năm 1994 thường xuyên đóng góp trực tiếp vào mặt trận tấn công bằng các tình huống kiến tạo hoặc sút xa đầy uy lực. Trọng trách quán xuyến tuyến giữa và phát động tấn công đặt lên vai Bruno Fernandes sẽ đóng vai trò quyết định đến hiệu suất ghi bàn của đội bóng áo bã trầu.

Chancel Mbemba: Lá chắn thép của CHDC Congo

Hàng phòng ngự của Cộng hòa Dân chủ Congo được xây dựng dựa trên sự vững chãi và kinh nghiệm phong phú của trung vệ kỳ cựu Chancel Mbemba. Từng thi đấu nhiều năm tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, anh sở hữu khả năng đọc tình huống xuất sắc và kỹ năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ.

Đối mặt với các ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới, sự điềm tĩnh của Mbemba mang lại sự an tâm cho tuyến dưới. Bản lĩnh của người thủ lĩnh mang áo số 22 là điểm tựa để đại diện châu Phi hướng đến những kết quả bất ngờ trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Eldor Shomurodov: Niềm tự hào Uzbekistan

Mũi nhọn tấn công chủ lực của Uzbekistan mang đến World Cup 2026 trọng trách ghi bàn cho đại diện châu Á. Trải qua một mùa giải bùng nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ với 22 bàn thắng sau 34 trận, Eldor Shomurodov đã hoàn thiện bản năng săn bàn nhạy bén và khả năng chọn vị trí thông minh.

Shomurodov là một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá châu Á.

Chiều cao vượt trội giúp tiền đạo này giành lợi thế lớn trong các pha không chiến và làm tường tạo khoảng trống cho đồng đội. Phong độ của chân sút mang áo số 14 sẽ trực tiếp định đoạt cơ hội giành vé đi tiếp của Uzbekistan tại bảng đấu đầy tính cạnh tranh này.