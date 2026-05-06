5 ngôi sao hứa hẹn khuynh đảo Bảng F World Cup 2026: Gakpo và Van Dijk lĩnh xướng Cuộc đụng độ giữa Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia tại Bảng F World Cup 2026 hứa hẹn kịch tính với sự góp mặt của những cá nhân xuất chúng đủ khả năng xoay chuyển cục diện.

Bảng F của kỳ World Cup 2026 mang đến một cuộc đụng độ vô cùng thú vị giữa những nền bóng đá có bản sắc chiến thuật đa dạng. Ứng cử viên vô địch Hà Lan đối mặt với một bảng đấu không dễ dàng, khi phải đụng độ Nhật Bản, Thụy Điển và đại diện đến từ châu Phi là Tunisia. Mỗi đội tuyển đều sở hữu vũ khí bí mật riêng để hiện thực hóa tham vọng giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Bảng F có sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn.

Cody Gakpo: Ngòi nổ của "Cơn lốc màu da cam"

Ngôi sao tấn công đang khoác áo Liverpool tiếp tục sắm vai trò ngòi nổ quan trọng bậc nhất của tuyển Hà Lan. Với tốc độ bứt phá, thể hình lý tưởng và kỹ năng dứt điểm đa dạng, Gakpo luôn tạo ra sức ép cực lớn lên hệ thống phòng ngự đối phương. Khả năng hoạt động rộng và tự do bên hành lang cánh hoặc bó vào trung lộ biến cầu thủ này thành phương án giải quyết bế tắc vô cùng hiệu quả.

Màn trình diễn ấn tượng của Gakpo ở những giải đấu lớn chính là cơ sở vững chắc để Hà Lan tự tin hướng đến ngôi đầu bảng.

Gakpo là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Hà Lan.

Takefusa Kubo: Phù thủy nhỏ của Samurai Xanh

Được xem là viên ngọc quý của bóng đá châu Á, tiền vệ tấn công này mang đến sự đột biến cao cho lối chơi của Nhật Bản. Sở hữu trọng tâm thấp, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật sắc bén, Kubo dễ dàng gây khó khăn cho các hàng thủ được tổ chức kỷ luật bằng những đường chuyền chọc khe tinh tế.

Khả năng bứt tốc quãng ngắn và rê bóng lắt léo biến Kubo thành hạt nhân trung tâm trong các tình huống phản công chớp nhoáng đầy nguy hiểm của đội nhà.

Viktor Gyokeres: Sức mạnh Bắc Âu từ Arsenal

Trong bối cảnh Alexander Isak gặp vấn đề về chấn thương, trọng trách ghi bàn của Thụy Điển được đặt trọn lên đôi vai của trung phong thuộc biên chế Arsenal. Thể hình vạm vỡ kết hợp cùng tốc độ càn lướt ấn tượng giúp anh luôn chiếm thế thượng phong trong các pha tranh chấp tay đôi với trung vệ đối thủ.

Khả năng làm tường xuất sắc, tư duy chọn vị trí thông minh và những cú dứt điểm uy lực biến Gyokeres trở thành thứ vũ khí lợi hại để Thụy Điển xuyên phá mọi chướng ngại vật tại bảng đấu.

Virgil van Dijk: Bức tường thép của Hà Lan

Sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự đội bóng xứ hoa tulip sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng chỉ huy của người đội trưởng mẫu mực này. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn giúp Van Dijk luôn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết trong những tình huống chịu áp lực cao.

Đây có thể là kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp của Van Dijk.

Thể hình vượt trội mang lại cho anh ưu thế tuyệt đối ở các pha không chiến. Đồng thời, kỹ năng luân chuyển bóng mượt mà từ tuyến dưới của trung vệ này cũng giúp Hà Lan dễ dàng kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Hannibal Mejbri: Nguồn năng lượng của Tunisia

Đại diện châu Phi mang đến giải đấu một lối chơi đề cao tính kỷ luật, và sức sống trong những đợt lên bóng của họ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng dồi dào của cựu tiền vệ Manchester United. Lối chơi xông xáo, tinh thần thi đấu không ngại va chạm kết hợp cùng tư duy điều phối bóng linh hoạt giúp anh quán xuyến tốt khu vực trung tuyến.

Sự tự tin và nhãn quan chiến thuật biến cầu thủ này thành trạm trung chuyển bóng quan trọng, luôn sẵn sàng tung ra những đường chuyền mang tính chất quyết định cho Tunisia.