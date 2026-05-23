5 ngôi sao Manchester United có thể chia tay Old Trafford sau vòng 38 Ngoại hạng Anh Michael Carrick chuẩn bị thực hiện cuộc cách mạng nhân sự tại Manchester United. Những cái tên như Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee và Mason Mount đối mặt với nguy cơ rời đội bóng.

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn ngay khi mùa giải Ngoại hạng Anh khép lại. Trận đấu cuối cùng gặp Brighton có thể là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến ít nhất 5 gương mặt kỳ cựu khoác áo "Quỷ đỏ" dưới triều đại của Michael Carrick.

Manuel Ugarte: Khi chất thép không phù hợp với sự mềm mại

Tập đoàn Ineos từng đặt ra chiến lược kiên nhẫn hai mùa giải cho các tân binh, nhưng Manuel Ugarte đang đi đến giới hạn của sự kỳ vọng mà không để lại dấu ấn đáng kể. Được chiêu mộ từ Paris Saint-Germain với hy vọng gia cố tuyến giữa, tiền vệ người Uruguay hiện đang dần bị lãng quên trong kế hoạch của huấn luyện viên Carrick.

Lối chơi thiên về sức mạnh nhưng thiếu linh hoạt của Ugarte trở nên lạc lõng trong sơ đồ ưu tiên khả năng luân chuyển bóng mượt màng của chiến lược gia người Anh. Ở tuổi 25, tiền vệ này dường như không còn đất diễn trong một hệ thống yêu cầu sự cơ động và kỹ thuật cao hơn.

Hàng công và vị trí thủ môn: Những lựa chọn không hiệu quả

Altay Bayindir và Joshua Zirkzee là hai cái tên tiếp theo nằm trong danh sách thanh lý. Thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ, Bayindir, gần như không thể cạnh tranh vị trí chính thức sau sai lầm nghiêm trọng trong trận gặp Arsenal. Việc United chiêu mộ thành công Senne Lammens được xem là dấu chấm hết cho tương lai của cựu thủ môn Fenerbahce tại sân Old Trafford.

Trong khi đó, Joshua Zirkzee đang trở thành biểu tượng cho sự kém hiệu quả trong khâu tuyển trạch. Dù cập bến với nhiều kỳ vọng từ Bologna, tiền đạo người Hà Lan chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng sau 74 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Zirkzee thiếu các phẩm chất của một số 9 thuần túy và cũng không đủ tốc độ để tạo đột biến từ hành lang cánh.

Mason Mount và Matthijs de Ligt: Bài toán chấn thương và hiệu suất

Tuyến giữa của United dự kiến sẽ đón những làn gió mới như Adam Wharton hay Aurelien Tchouameni, điều này trực tiếp đẩy Mason Mount vào thế khó. Sau khi chuyển đến từ Chelsea với mức giá 53 triệu bảng, Mount chưa bao giờ chứng minh được giá trị do chấn thương liên miên. Với chỉ 24 lần ra sân ở mùa giải này, huyền thoại Gary Neville thậm chí đã công khai nghi ngờ về đóng góp của cầu thủ 27 tuổi.

Trường hợp của Matthijs de Ligt mang lại nhiều tiếc nuối hơn. Dù vẫn giữ được đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu, De Ligt lại không nằm trong kế hoạch dài hạn của Carrick, người ưa chuộng cặp bài trùng Harry Maguire và Lisandro Martinez. Việc nghỉ thi đấu 5 tháng vì chấn thương khiến sự tin cậy về mặt thể lực của cầu thủ 26 tuổi bị đặt dấu hỏi lớn. United có thể cân nhắc bán anh để thu hồi một phần trong số 43 triệu bảng đã đầu tư vào năm 2024.

Cuộc thanh lọc này không chỉ giúp đội bóng giải phóng quỹ lương mà còn mở đường cho Michael Carrick xây dựng một tập thể đồng nhất, phù hợp với triết lý bóng đá kiểm soát mà ông đang áp dụng thành công tại Manchester United.