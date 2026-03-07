5 ngôi sao Tottenham mà Man Utd nên giải cứu nếu Spurs xuống hạng Tottenham đối mặt nguy cơ xuống hạng, mở ra cơ hội cho Man Utd chiêu mộ các ngôi sao chất lượng như Lucas Bergvall và Archie Gray với mức giá ưu đãi.

Tottenham Hotspur đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử hiện đại. Chỉ 10 tháng sau khi đánh bại chính Manchester United để lên ngôi tại Europa League, Spurs hiện đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17, chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" đúng 1 điểm khi giải đấu còn 9 vòng. Nếu kịch bản thảm họa xuống chơi tại Championship xảy ra, một cuộc tháo chạy hàng loạt tại London là điều tất yếu, và đây chính là thời cơ để Quỷ đỏ thực hiện những thương vụ "hời".

Củng cố tuyến giữa với những viên ngọc thô

Hàng tiền vệ của Man Utd luôn trong tình trạng thiếu ổn định và cần thêm sức trẻ. Hai cái tên từ Tottenham hoàn toàn khớp với triết lý tái thiết của đội chủ sân Old Trafford.

1. Lucas Bergvall

Đứng đầu danh sách là tiền vệ người Thụy Điển Lucas Bergvall. Từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Ngoại hạng Anh với mức định giá khoảng 57 triệu bảng, giá trị của Bergvall chắc chắn sẽ sụt giảm mạnh nếu Tottenham xuống hạng. Man Utd từng bỏ lỡ cầu thủ này vào năm 2022, và đây là thời điểm không thể tốt hơn để sửa chữa sai lầm, bổ sung một tiền vệ có khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc.

Lucas Bergvall có tiềm năng to lớn.

2. Archie Gray

Bên cạnh Bergvall, Archie Gray là một phương án đa năng không thể bỏ qua. Ở tuổi 19, Gray có thể thi đấu tốt ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hậu vệ cánh. Sự linh hoạt này là tài sản vô giá đối với bất kỳ huấn luyện viên nào, đặc biệt là trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc của Quỷ đỏ.

Lời giải cho bài toán hậu vệ trái

Vị trí hậu vệ cánh trái luôn là điểm yếu cố hữu của Man Utd mùa này do vấn đề chấn thương của các trụ cột. Một cuộc thanh lý tại Tottenham có thể giúp họ tìm thấy lời giải.

3. Djed Spence

Djed Spence, tuyển thủ Anh với khả năng công thủ toàn diện, được xem là bản hợp đồng "ngon - bổ - rẻ". Dù phong độ có phần trồi sụt, Spence vẫn được đánh giá có tiềm năng phát triển và khả năng đóng góp tốt hơn so với các lựa chọn hiện tại như Luke Shaw vốn thường xuyên vắng mặt. Ngoài ra, Destiny Udogie cũng là một lựa chọn chất lượng cao nếu Man Utd muốn đầu tư mạnh tay hơn cho hành lang trái.

Djed Spence là mẫu hậu vệ MU đang cần.

Đầu tư cho tương lai dài hạn

Chiến lược của Man Utd dưới thời tập đoàn INEOS tập trung mạnh vào các cầu thủ trẻ có khả năng sinh lời và đóng góp lâu dài.

4. Mikey Moore

Tài năng của Mikey Moore là điều không thể phủ nhận sau mùa giải đột phá năm ngoái. Dù hiện đang gặp khó khăn khi thi đấu cho Rangers dưới dạng cho mượn, Moore vẫn được kỳ vọng sẽ đi theo con đường của Amad Diallo – người đã tỏa sáng rực rỡ tại Old Trafford sau khi được rèn giũa đúng cách. Man Utd có thể chiêu mộ Moore và tiếp tục cho mượn để tích lũy kinh nghiệm.

5. Luca Williams-Barnett

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "viên ngọc thô" 17 tuổi Luca Williams-Barnett. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và bản năng săn bàn, Luca được quy hoạch là phương án dự phòng chất lượng cho vị trí số 10. Đây là mẫu cầu thủ có thể tạo ra đột biến và phát triển song song cùng các tài năng trẻ khác của lò Carrington.

Nhìn chung, việc Tottenham xuống hạng sẽ là một cú sốc lớn cho bóng đá Anh, nhưng với Manchester United, đây là cơ hội vàng để họ tiếp cận những tài năng hàng đầu với chi phí tối ưu, phục vụ cho tham vọng tìm lại vị thế vốn có.