5 thần đồng tuổi teen hứa hẹn bứt phá rực rỡ tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 Sau kỳ World Cup 2026, các CLB Ngoại hạng Anh bước vào mùa giải mới với điểm tựa là dàn sao trẻ đầy triển vọng như Rio Ngumoha, Max Dowman hay Estevao.

Kỳ World Cup 2026 khép lại để lại nhiều khoảng trống về thể lực cho các trụ cột hàng đầu. Trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng khốc liệt, loạt trận du đấu tiền mùa giải trở thành bệ phóng lý tưởng cho những tài năng trẻ bước ra ánh sáng. Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 hứa hẹn sẽ là sân khấu bùng nổ của 5 gương mặt tuổi teen đầy triển vọng.

Rio Ngumoha (Liverpool – 17 tuổi)

Rio Ngumoha không còn là cái tên xa lạ với giới mộ điệu sau bàn thắng đẳng cấp vào lưới Newcastle ở đầu mùa giải trước, cùng màn trình diễn bùng nổ trong chiến thắng trước Wrexham mới đây. Dù HLV Arne Slot tỏ ra vô cùng thận trọng khi chỉ xếp thần đồng 17 tuổi đá chính 5 trận tại Ngoại hạng Anh mùa trước, đẳng cấp vượt trội đã giúp anh nhanh chóng có màn ra mắt tuyển Anh.

Sự ra đi của Mohamed Salah rời khỏi sân Anfield để lại một khoảng trống khổng lồ nơi hành lang cánh. Đây chính là cơ hội không thể tốt hơn để Ngumoha giành lấy vị trí trong đội hình xuất phát và thực hiện bước nhảy vọt trong sự nghiệp.

Rio Ngumoha có tương lai tươi sáng. Ảnh: Getty Images.

Max Dowman (Arsenal – 16 tuổi)

Max Dowman đã sớm ghi tên vào lịch sử giải đấu với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại Ngoại hạng Anh. Ở mùa giải vừa qua, HLV Mikel Arteta đã rất cẩn trọng trong việc bảo vệ viên ngọc quý này bằng cách kiểm soát chặt chẽ tần suất thi đấu của anh.

Bước sang mùa giải mới, khi Bukayo Saka có dấu hiệu quá tải rõ rệt sau kỳ World Cup căng thẳng, kết hợp với những rào cản của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng, cơ hội lớn đang mở ra với Dowman. Tài năng 16 tuổi này hứa hẹn sẽ trở thành phương án chia lửa quan trọng cho hàng công của Pháo thủ.

Estevao (Chelsea – 19 tuổi)

Dù chiến dịch đầu tiên tại nước Anh bị gián đoạn do chấn thương, chân sút người Brazil vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét bằng bàn thắng quyết định ở phút bù giờ vào lưới Liverpool và màn trình diễn rực rỡ trước Barcelona tại Champions League.

Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso trên băng ghế huấn luyện – chiến lược gia nổi tiếng mát tay trong việc nâng tầm các ngôi sao tấn công trẻ – sẽ là bước ngoặt chiến thuật lớn. Estevao được kỳ vọng sẽ tiến một bước dài về mặt tư duy chơi bóng và bùng nổ dữ dội ở mùa giải 2026/27.

Estevao xứng đáng với những kỳ vọng. Ảnh: Getty Images.

Ayden Heaven (Manchester United – 19 tuổi)

Quyết định chia tay Arsenal để gia nhập Manchester United từ tháng 2/2025 nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu của Ayden Heaven đang mang lại quả ngọt. Dù mới có 24 lần ra sân cho đội một, trung vệ 19 tuổi này đã thể hiện phong thái thi đấu chững chạc và sự trưởng thành vượt bậc.

Khi Lisandro Martinez hội quân muộn sau World Cup và Matthijs de Ligt liên tục gặp rắc rối về thể lực, Heaven đứng trước thời cơ vàng để chiếm một suất trong đội hình chính. Trong bối cảnh Quỷ đỏ trở lại đấu trường châu Âu với mật độ thi đấu dày đặc, vai trò của anh sẽ càng trở nên then chốt.

Shea Lacey (Manchester United – 19 tuổi)

Shea Lacey là viên ngọc thô tiếp theo bước ra từ lò đào tạo trứ danh Carrington. Dù từng dính thẻ đỏ ngay ở trận đấu thứ 3 cho đội một mùa trước, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi đã nhanh chóng đứng dậy và tỏa sáng rực rỡ trong chuyến du đấu hè.

Thiếu hụt các nhân tố chạy cánh thuần túy là bài toán đau đầu của Manchester United. HLV Michael Carrick đánh giá rất cao tố chất của Lacey và quyết định giữ anh lại đội một thay vì gửi đi cho mượn, hứa hẹn sẽ dành nhiều đất diễn cho tài năng trẻ này ở mùa giải năm nay.