5 trận chung kết ngược quyết định số phận của Tottenham tại Ngoại hạng Anh Đứng ở vị trí 17 và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, Tottenham bước vào 5 vòng đấu sinh tử dưới thời Igor Tudor để cứu vãn một mùa giải thảm họa tại Ngoại hạng Anh.

Tottenham Hotspur đang sống trong những ngày đen tối nhất lịch sử hiện đại của câu lạc bộ. Quãng nghỉ quốc tế tháng 3 năm 2026 đến như một chiếc phao cứu sinh cho Igor Tudor, khi đội bóng vùng bắc London vừa rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Thất bại trước Nottingham Forest cuối tuần qua không chỉ là một trận thua về tỷ số, mà còn là đòn giáng mạnh vào tâm lý, đẩy "Gà trống" sát mép vực thẳm với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Tottenham Hotspur đối mặt nguy cơ rớt hạng.

Việc West Ham United sẩy chân trước Aston Villa là lý do duy nhất giúp Tottenham chưa chính thức rơi vào nhóm 3 đội cuối bảng. Tuy nhiên, sự may mắn không thể kéo dài mãi mãi. Với một đội hình sở hữu nhiều ngôi sao kinh nghiệm nhưng đang đánh mất bản sắc, nhiệm vụ của Igor Tudor trong 5 vòng đấu cuối cùng không khác gì một cuộc chiến sinh tồn. Dưới đây là phân tích chi tiết về 5 "cửa ải" sẽ định đoạt tương lai của đội bóng này.

1. Chuyến hành quân đến Stadium of Light: Khởi đầu của sự sống còn

Ngày 12/04, Tottenham sẽ làm khách trên sân của Sunderland. Đây không chỉ là một trận đấu lấy 3 điểm, mà là trận đấu định nghĩa lại tinh thần của toàn đội. Một chiến thắng tại Stadium of Light sẽ là liều thuốc giảm đau cần thiết, tạo đà tâm lý cho các cầu thủ trước khi bước vào những thử thách lớn hơn.

Sunderland, dù là đội mới thăng hạng, nhưng luôn thi đấu đầy khó chịu. Tuy nhiên, một điểm yếu mà Igor Tudor có thể khai thác là phong độ tệ hại của đối thủ trên sân nhà với 3 trận thua liên tiếp gần đây. Nếu không thể khuất phục một đội bóng đang khủng hoảng tại sào huyệt của họ, hy vọng trụ hạng của Tottenham sẽ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Igor Tudor chịu nhiều áp lực sau chuỗi trận thất vọng.

2. Hiểm địa Molineux: Bài kiểm tra bản lĩnh

Sau trận gặp Brighton, Tottenham sẽ hành quân đến sân Molineux của Wolves vào ngày 25/04. Mặc dù "Bầy sói" đang bị bỏ xa trong cuộc đua trụ hạng, nhưng việc thi đấu trên sân khách luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với Igor Tudor, đây là trận đấu bắt buộc phải thắng bằng mọi giá.

Trong bối cảnh các đối thủ trực tiếp như West Ham và Leeds United cũng sẽ gặp Wolves, Tottenham không được phép đánh rơi điểm số. Một chiến thuật pressing tầm cao và sự sắc bén của hàng công sẽ là chìa khóa để giải quyết trận đấu này trước khi bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

3. Leeds United tại sân nhà: Mệnh lệnh phải thắng

Trận đấu vào ngày 09/05 với Leeds United mang tính chất sống còn. Sân vận động của Tottenham cần phải trở thành một pháo đài thực sự. Igor Tudor hiểu rằng, việc hành quân đến Stamford Bridge ở vòng đấu sau đó với một tâm thế bất ổn sẽ là tự sát. Một chiến thắng trước Leeds không chỉ giúp gia tăng khoảng cách an toàn mà còn là lời khẳng định về lòng tự tôn của một đội bóng lớn đang bị tổn thương.

4. Derby London tại Stamford Bridge: Cửa tử thực sự

Ngày 17/05, Tottenham sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất: Chelsea. Đối thủ cùng thành phố chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đẩy "Gà trống" xuống hạng ngay trên sân nhà của mình. Lịch sử đang chống lại Tottenham khi họ chưa biết mùi chiến thắng tại Stamford Bridge kể từ tháng 4/2018.

Chelsea có lẽ sẽ rất vui nếu có thể khiến Tottenham rớt hạng.

Đây được coi là "cửa tử" trong hành trình trụ hạng. Nếu không thể giải quyết số phận ở 3 vòng đấu trước đó, áp lực tại Stamford Bridge có thể sẽ bóp nghẹt đôi chân của các cầu thủ Tottenham. Trận derby này sẽ không còn là cuộc chiến vì danh dự, mà là cuộc chiến vì sự tồn vong.

5. Hạ màn với Everton: Những phút giây nghẹt thở

Vòng đấu cuối cùng vào ngày 24/05, Tottenham tiếp đón Everton trên sân nhà. Đây có thể là màn hạ màn đầy cảm xúc hoặc là một bi kịch đau đớn. Trong khi Tottenham chiến đấu với Everton, họ còn phải ngóng chờ kết quả từ các sân đấu của West Ham, Leeds và Burnley.

Kịch bản về một cuộc đua trụ hạng kịch tính đến những phút bù giờ cuối cùng đang hiện rõ trước mắt người hâm mộ. Bản lĩnh của Igor Tudor và các học trò sẽ được đặt lên bàn cân. Liệu Tottenham có thể vượt qua cơn bão để tiếp tục ở lại Ngoại hạng Anh, hay sẽ phải chấp nhận một thực tế nghiệt ngã tại Championship mùa tới?