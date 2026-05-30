5 ứng viên thay thế Ibrahima Konate tại Liverpool: Từ Gleison Bremer đến Maxence Lacroix Liverpool đang ráo riết tìm kiếm trung vệ mới trong bối cảnh Ibrahima Konate có thể ra đi, với những mục tiêu hàng đầu từ Serie A đến Bundesliga.

Liverpool đang đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa tại hàng phòng ngự khi Ibrahima Konate có dấu hiệu sẽ chia tay sân Anfield. Với việc thủ lĩnh Virgil van Dijk sắp bước sang tuổi 35 và Joe Gomez là lựa chọn kinh nghiệm duy nhất còn lại, "Lữ đoàn đỏ" buộc phải tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm những phương án thay thế xứng tầm nhằm duy trì tham vọng cạnh tranh.

Liverpool có thể mất trắng Konate.

Gleison Bremer: Ưu tiên hàng đầu từ Serie A

Theo các báo cáo từ Brazil, Gleison Bremer hiện là cái tên đứng đầu danh sách chuyển nhượng của đội chủ sân Anfield. Trung vệ 29 tuổi người Brazil đã khẳng định đẳng cấp vượt trội tại Serie A từ năm 2018 trong màu áo Juventus. Với khả năng không chiến xuất sắc và thông số ấn tượng (4 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 26 trận mùa này), Bremer được xem là "đá tảng" hoàn hảo để đá cặp cùng Van Dijk. Việc Juventus lỡ hẹn với đấu trường Champions League buộc họ phải cân nhắc bán trụ cột để cân bằng tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Liverpool đàm phán.

Sức hút từ những ngôi sao Ngoại hạng Anh

Bên cạnh Bremer, Liverpool cũng đang nhắm tới những cái tên đã chứng minh được năng lực tại môi trường khắc nghiệt của bóng đá Anh:

Maxence Lacroix (Crystal Palace): Cầu thủ người Pháp đã có một mùa giải bùng nổ, thay thế hoàn hảo vị trí của Marc Guehi. Phong độ ổn định đã giúp Lacroix chiếm một suất trong đội hình tuyển Pháp tham dự World Cup 2026. Hiện tại, cả Chelsea và Aston Villa cũng đang theo sát trung vệ 26 tuổi này.

Jan Paul van Hecke (Brighton): Ở tuổi 25, trung vệ người Hà Lan đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Liverpool có lợi thế lớn nhờ sức hút từ người đàn anh đồng hương Virgil van Dijk và tấm vé dự Champions League mùa tới. Với việc hợp đồng chỉ còn một năm, mức phí chuyển nhượng của Van Hecke được dự báo sẽ rất hợp lý.

Maxence Lacroix được triệu tập cho World Cup 2026.

Các phương án dự phòng đầy tiềm năng

Ngoài các ngôi sao đã khẳng định tên tuổi, đội ngũ tuyển trạch của Liverpool cũng để mắt tới những thương vụ mang tính chiến lược dài hạn:

Sự trở lại của Jarell Quansah

Đưa Quansah trở lại Anfield là một kịch bản khả thi. Dù đã bán trung vệ 23 tuổi này cho Bayer Leverkusen với giá 35 triệu bảng, Liverpool vẫn khôn ngoan đính kèm điều khoản mua lại trị giá 69 triệu bảng. Con số này dự kiến sẽ giảm xuống vào năm sau, do đó ban lãnh đạo CLB có thể kiên nhẫn chờ đợi để tối ưu ngân sách.

Konstantinos Koulierakis - Lựa chọn kinh tế

Ngôi sao 22 tuổi người Hy Lạp đang rục rịch rời Wolfsburg sau khi đội bóng này xuống hạng. Mặc dù mức giá của Koulierakis khá rẻ, nhưng giới chuyên môn vẫn lo ngại về khả năng thích nghi của anh với cường độ thi đấu liên tục tại Premier League. Đây được xem là phương án rủi ro cao nhưng mang lại lợi ích tài chính lớn nếu thành công.

Nhìn chung, dù sở hữu những tài năng trẻ như Giovanni Leoni hay Jeremy Jacquet, Liverpool vẫn cần một sự bổ sung chất lượng và giàu kinh nghiệm ngay lập tức nếu muốn duy trì sự ổn định cho hàng thủ trong mùa giải tới.