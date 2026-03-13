7 ngôi sao đắt giá nhất Ngoại hạng Anh chưa từng hít thở bầu không khí Champions League Dù sở hữu mức định giá lên tới hàng chục triệu euro và khẳng định được đẳng cấp tại Premier League, những cái tên như Bryan Mbeumo, Leny Yoro hay Levi Colwill vẫn đang mòn mỏi chờ ngày ra mắt đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Tại thế giới bóng đá hiện đại, Champions League (C1) không chỉ là một giải đấu, đó là thước đo tối thượng cho đẳng cấp và giá trị của một cầu thủ. Được nghe bản nhạc hiệu hùng tráng trên sân cỏ châu Âu là giấc mơ mà mọi ngôi sao đều hướng tới. Tuy nhiên, tại Ngoại hạng Anh – giải đấu giàu có nhất hành tinh – đang tồn tại một nghịch lý thú vị: có những siêu sao đắt giá, là trụ cột của các câu lạc bộ hàng đầu nhưng bảng thành tích cá nhân vẫn còn trống vắng cột mốc ra sân tại C1.

Colwill hay Mbeumo vẫn chưa được thử sức tại C1.

Bryan Mbeumo: Nghịch lý 80 triệu euro

Đứng đầu danh sách những ngôi sao "vô duyên" với Champions League là Bryan Mbeumo. Tiền đạo 26 tuổi người Cameroon hiện đang khoác áo Manchester United và được định giá lên tới 80 triệu euro. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ Brentford, Mbeumo đã chứng minh mình là một trong những chân sút đáng sợ nhất giải đấu với tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén.

Dù đã khẳng định được tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lối chơi của "Quỷ đỏ", Mbeumo vẫn chưa một lần được tận hưởng bầu không khí đỉnh cao của châu lục. Sau một mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn, niềm hy vọng lớn nhất của tiền đạo này là giúp Manchester United cán đích trong top 4 để anh có thể chính thức có màn chào sân tại Champions League mùa tới.

Bộ đôi 60 triệu euro: Wharton và Gibbs-White

Xếp ngay sau Mbeumo là hai tiền vệ tài năng Adam Wharton (Crystal Palace) và Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), cả hai đều sở hữu mức định giá 60 triệu euro. Wharton, ở tuổi 22, đã có những bước tiến thần tốc. Từ một tài năng trẻ tại Championship, anh vươn mình trở thành trụ cột tại Premier League và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc thi đấu cho một đội bóng tầm trung như Crystal Palace khiến cơ hội bước ra biển lớn châu Âu của anh vẫn còn là dấu hỏi.

Trong khi đó, Morgan Gibbs-White (26 tuổi) đã có lúc tưởng như đã chạm tay vào tấm vé dự cúp châu Âu khi được Tottenham theo đuổi sát sao vào mùa hè năm ngoái. Dù vậy, thương vụ không thành hiện thực và ngôi sao của Nottingham Forest vẫn phải tiếp tục đóng vai "khán giả" tại đấu trường Champions League.

Carlos Baleba và hy vọng của Brighton

Carlos Baleba, tiền vệ năng động của Brighton, đứng ở vị trí thứ 4 với giá trị 55 triệu euro. Lối chơi càn lướt, mạnh mẽ và khả năng điều tiết trận đấu tuyệt vời giúp anh trở thành một trong những điểm sáng nhất tại sân Amex. Dù vậy, để được nghe nhạc hiệu C1, Baleba có lẽ sẽ cần thêm thời gian hoặc một bến đỗ mới có tiềm lực hơn.

Baleba có lẽ phải chờ đợi thêm để nghe được nhạc hiệu Champions League.

Những lá chắn thép giá 50 triệu euro

Danh sách này còn ghi nhận sự góp mặt của ba trung vệ đắt giá nhưng thiếu kinh nghiệm tại C1. Đáng chú ý nhất là Leny Yoro, bản hợp đồng đầy triển vọng của Manchester United trị giá 50 triệu euro. Dù từng có kinh nghiệm thi đấu tại Conference League trong màu áo Lille và được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ điềm tĩnh nhất thế giới, cầu thủ người Pháp vẫn đang chờ đợi trận đấu đầu tiên tại Champions League.

Tại London, Levi Colwill của Chelsea cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù là trụ cột không thể thay thế trong hàng thủ của The Blues và có giá trị 50 triệu euro, những chấn thương dai dẳng đã khiến Colwill lỡ hẹn với đấu trường này ngay cả khi Chelsea góp mặt. Cuối cùng là Murillo của Nottingham Forest, một trung vệ Brazil được ví như "quái thú" với khả năng phòng ngự áp đảo và những đường chuyền dài uy lực. Với phong độ hiện tại, việc Murillo lọt vào tầm ngắm của các ông lớn và sớm xuất hiện tại C1 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thống kê giá trị các ngôi sao chưa từng đá C1

Cầu thủ Câu lạc bộ Giá trị (Triệu Euro) Bryan Mbeumo Manchester United 80 Adam Wharton Crystal Palace 60 Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 60 Carlos Baleba Brighton 55 Leny Yoro Manchester United 50 Levi Colwill Chelsea 50 Murillo Nottingham Forest 50

Có thể thấy, giá trị chuyển nhượng và danh tiếng tại Ngoại hạng Anh không phải lúc nào cũng đi đôi với trải nghiệm tại Champions League. Tuy nhiên, với tài năng thiên bẩm và sự thăng tiến vượt bậc, 7 cái tên kể trên chắc chắn sẽ sớm có cơ hội khẳng định mình tại sân chơi danh giá nhất lục địa già.