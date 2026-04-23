7 ứng viên sáng giá thay thế Liam Rosenior tại Chelsea: Từ Xavi Hernandez đến Cesc Fabregas Chelsea tìm kiếm người kế vị Liam Rosenior với danh sách 7 ứng viên rút gọn. Những cái tên như Xabi Alonso, Xavi hay Cesc Fabregas đang được kỳ vọng sẽ vực dậy đội bóng.

Chelsea đang trải qua một giai đoạn biến động chưa từng thấy trên băng ghế huấn luyện. Quyết định sa thải Liam Rosenior chỉ sau chưa đầy 4 tháng nắm quyền tại Stamford Bridge đã phơi bày sự thiếu kiên nhẫn của ban lãnh đạo đội bóng. Đây là vị chiến lược gia thứ 5 phải rời đi trong vòng 5 năm, một con số phản ánh sự bất ổn trầm trọng kể từ sau chức vô địch Champions League.

Chelsea đang lên danh sách những ứng viên tiềm năng để thế chỗ Rosenior.

Cesc Fabregas: Biểu tượng trở lại

Cesc Fabregas là cái tên mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Chelsea. Từng hai lần đăng quang Ngoại hạng Anh trong màu áo xanh, Fabregas đang chứng minh năng lực cầm quân ấn tượng tại Ý. Dưới sự dẫn dắt của anh, CLB Como đã thăng hạng lên Serie A và hiện đang bay cao ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng mùa này. Sự thăng tiến thần tốc của Fabregas khiến anh trở thành ứng viên nặng ký cho vị trí thuyền trưởng tại London.

Xabi Alonso: Bộ óc chiến thuật thiên tài

Dù chỉ có thời gian ngắn tại Real Madrid, Xabi Alonso đã khẳng định vị thế của một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới bằng việc biến Bayer Leverkusen thành một "đội quân bất bại". Việc lật đổ sự thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga là minh chứng rõ nét nhất cho trình độ chuyên môn của chiến lược gia 44 tuổi này.

Alonso được đánh giá cao về trình độ chuyên môn.

Xavi Hernandez: Sức hút từ bản sắc Barcelona

Huyền thoại người Tây Ban Nha là cái tên mang tính biểu tượng nhất trong danh sách. Xavi đã giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga năm 2023 và hiện đang tự do sau khi rời Nou Camp vào năm 2024. Dù thiếu kinh nghiệm tại môi trường bóng đá Anh, nhưng tư duy chơi bóng và tầm ảnh hưởng của Xavi là điều mà Chelsea đang rất khao khát.

Các ứng viên tiềm năng khác

Bên cạnh những cái tên lừng lẫy, Chelsea cũng đang cân nhắc các phương án thực tế hơn:

Andoni Iraola: Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ rời Bournemouth vào mùa hè này. Với lối chơi hiện đại và ưu tiên sự ổn định, Iraola là mục tiêu của cả Chelsea lẫn Crystal Palace.

Oliver Glasner: Người vừa mang về chức vô địch lịch sử cho Crystal Palace. Glasner nổi tiếng với lối đá cường độ cao và khả năng tối ưu hóa sức mạnh của các cầu thủ tấn công.

Marco Silva: Với việc hợp đồng tại Fulham sắp đáo hạn, Chelsea có thể chiêu mộ Silva mà không tốn phí bồi thường. Ông được xem là giải pháp an toàn để duy trì sự ổn định tại Ngoại hạng Anh.

Filipe Luis: Một cựu cầu thủ khác của Chelsea cũng nằm trong tầm ngắm. Dù chưa có bằng UEFA Pro, nhưng tâm huyết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Luís là yếu tố được ban lãnh đạo đội bóng đánh giá cao.

Việc lựa chọn ai trong số 7 ứng viên này sẽ quyết định tương lai và tham vọng của Chelsea trong mùa giải tới. Stamford Bridge đang cần một đôi tay vững chãi để chấm dứt chuỗi ngày khủng hoảng trên băng ghế chỉ đạo.