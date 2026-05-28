8 bản hợp đồng xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26: Cú hích cho lịch sử Mùa giải 2025/26 chứng kiến những thương vụ chuyển nhượng thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua vô địch và nhóm dự cúp châu Âu, dẫn đầu là Viktor Gyokeres và Joao Pedro.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đã khép lại với những kịch bản khó tin, từ việc Arsenal giải cơn khát vô địch sau 22 năm đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng tầm trung như Bournemouth và Sunderland. Thành công này không đến từ sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của những chiến lược chuyển nhượng sắc bén. Dưới đây là 8 gương mặt tiêu biểu nhất đã thay đổi số phận đội bóng của họ.

Những gương mặt đã thi đấu xuất sắc cho đội bóng mới.

Viktor Gyokeres - Mảnh ghép cuối cho giấc mơ vô địch của Arsenal

Tiền đạo người Thụy Điển chính là chất xúc tác quan trọng nhất giúp Pháo thủ bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá xứ sở sương mù sau hơn hai thập kỷ chờ đợi. Cập bến từ Sporting, Gyokeres không mất thời gian để thích nghi, ghi tới 14 bàn thắng và trở thành chân sút số một của đội bóng.

Sự hiện diện của anh mang lại một trung phong mục tiêu hiện đại: mạnh mẽ, nhạy bén và có khả năng kết nối lối chơi tuyệt vời. Những bàn thắng quan trọng của Gyokeres đã trực tiếp mang về những điểm số quý giá, giúp Arsenal duy trì khoảng cách trước sự bám đuổi gắt gao của Manchester City.

Bộ đôi Rayan Cherki và Antoine Semenyo của Manchester City

Dù không thể bảo vệ ngôi vương, Manchester City vẫn cho thấy sự nhạy bén trên thị trường chuyển nhượng. Rayan Cherki, chuyển đến từ Lyon, đã mang đến làn gió mới với kỹ năng cá nhân điêu luyện. Trong khi đó, bản hợp đồng mùa Đông Antoine Semenyo đã chứng minh giá trị tức thì.

Cầu thủ Số trận Bàn thắng Kiến tạo Rayan Cherki 33 4 12 Antoine Semenyo 17 7 1

Cherki đứng thứ hai trong danh sách kiến tạo của giải đấu, trong khi Semenyo đạt hiệu suất ghi bàn đáng nể sau khi chuyển đến từ Bournemouth vào tháng Giêng.

Joao Pedro - Ngôi sao cô đơn tại Stamford Bridge

Trong một mùa giải đầy biến động của Chelsea, Joao Pedro là điểm sáng hiếm hoi. Tiền đạo người Brazil được chiêu mộ từ Brighton đã tỏa sáng rực rỡ với hiệu suất cá nhân ấn tượng.

Cú hat-trick vào lưới Aston Villa là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của Pedro. Với 15 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 35 trận, anh đã chứng minh mình xứng đáng đến từng xu trong số tiền mà đội bóng Tây London đã bỏ ra.

Senne Lammens - Bức tường thép của Manchester United

Vị trí thứ ba của Manchester United mùa này ghi dấu ấn đậm nét của thủ thành Senne Lammens. Chuyển đến từ Royal Antwerp, thủ môn người Bỉ đã mang lại sự ổn định mà Quỷ đỏ đã tìm kiếm từ lâu. Với 8 trận giữ sạch lưới và 79 pha cứu thua, Lammens không chỉ là một người gác đền mà còn là điểm tựa tinh thần cho hàng thủ đội bóng.

Những chiến tích lịch sử của Bournemouth và Sunderland

Adrien Truffert và Granit Xhaka là hai cái tên đại diện cho sự vươn mình của các đội bóng tầm trung. Hậu vệ trái Truffert là nhân tố then chốt giúp Bournemouth lần đầu tiên giành vé dự cúp châu Âu với 11 trận giữ sạch lưới và 5 pha kiến tạo. Trong khi đó, Granit Xhaka trong vai trò thủ quân đã dẫn dắt Sunderland cán đích ở vị trí thứ 7, đoạt vé dự Europa League một cách ngoạn mục.

Dominic Calvert-Lewin - Bản hợp đồng miễn phí giá trị nhất

Sau khi chia tay Everton, Dominic Calvert-Lewin đã chọn Leeds United làm bến đỗ mới. Đây được xem là vụ áp phe hời nhất mùa giải khi tiền đạo này ghi 14 bàn thắng, giúp đội bóng vừa thăng hạng trụ lại giải đấu một cách an toàn. Hiệu suất của Calvert-Lewin đưa anh trở thành chân sút nội tốt thứ hai tại Premier League mùa này.