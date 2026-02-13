Về Báo Hà Tĩnh
8 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Đồng Tháp

Quốc Duẩn 13/02/2026 00:53

Đồng Tháp sẽ bắn pháo hoa sớm đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đồng loạt tại 8 địa điểm. Bao gồm 2 điểm bắn tầm cao và 6 điểm bắn tầm thấp

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Đồng Tháp

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

2 điểm bắn pháo hoa tầm cao

Điểm số 1: Quảng trường Hùng Vương (khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh. Số lượng: 700 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp.

Điểm số 2: Quảng trường Văn Miếu (Khóm 1, phường Cao Lãnh). Số lượng: 700 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp.

6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp

Điểm số 03: Trung tâm tổ chức sự kiện Long Thuận (Khu phố 2, phường Long Thuận). Số lượng: 90 giàn tầm thấp.

Điểm số 04: Bờ kè Chợ Gạo (Ấp 1, xã Chợ Gạo). Số lượng: 90 giàn tầm thấp.

Điểm số 05: Khu đất Cụm dân cư (Khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây). Số lượng: 90 giàn tầm thấp.

Điểm số 06: Quảng trường Sa Đéc (khóm Tân Bình, phường Sa Đéc). Số lượng: 270 giàn tầm thấp.

Điểm số 07: Vòng xuyến đường Võ Duy Dương (Ấp 5B, xã Trường Xuân). Số lượng: 90 giàn tầm thấp.

Điểm số 08: Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Khóm 5, phường Hồng Ngự). Số lượng: 120 giàn tầm thấp.

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Thời gian bắn từ 22h00 phút ngày 16/02/2026 (Nhằm 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân đón Xuân.

Đêm Giao thừa, tỉnh tổ chức các điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật chào năm mới kết hợp bắn pháo hoa tại 4 địa phương gồm: Đạo Thạnh, Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự.

