8 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Khánh Hoà

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Khánh Hoà

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, trong đêm Giao thừa sẽ thực hiện bắn pháo hoa tại 8 điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm 1: Khu vực Quảng trường 2 tháng 4;

Địa điểm 2: Khu vực đảo Hòn Tre (phường Nha Trang);

Địa điểm 3: Khu vực cảng cá Quảng Hội (xã Vạn Thắng);

Địa điểm 4: Khu vực gần trụ sở Đảng ủy xã Cam Lâm;

Địa điểm 5: Khu vực gần trụ sở UBND phường Cam Ranh;

Địa điểm 6: Khu vực phía sau trụ sở Đảng ủy xã Nam Cam Ranh;

Địa điểm 7: Khu vực Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải);

Địa điểm 8: Trước cổng Nhà thi đấu đa năng xã Ninh Sơn;

Số lượng giàn pháo hoa tại các điểm bắn dao động từ 90 đến 150 giàn pháo hoa nổ tầm thấp

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời gian bắn ở hầu hết các điểm bắt đầu lúc 0h00 ngày 17/2 và kéo dài từ 10 đến 15 phút.

Riêng điểm bắn tại xã Nam Cam Ranh diễn ra lúc 21h ngày 16/2; phường Cam Ranh và xã Ninh Sơn diễn ra lúc 22h ngày 16/2.

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Hoạt động bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước trong năm mới.

Để bảo đảm bắn pháo hoa đúng kế hoạch và tuyệt đối an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng quân sự, công an cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai đầy đủ công tác chuẩn bị, tổ chức bắn đúng thời gian, đúng địa điểm đã được xác định.