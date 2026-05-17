8 màn trình diễn đỉnh cao xoay chuyển vận mệnh Manchester United mùa giải 2025/26 Từ cuộc khủng hoảng dưới thời Ruben Amorim đến sự thăng hoa rực rỡ cùng Michael Carrick, Quỷ đỏ đã trải qua những khoảnh khắc lịch sử đầy cảm xúc.

Mùa giải 2025/26 của Manchester United là một hành trình đầy biến động, được chia làm hai chương đối lập rõ rệt. Nếu giai đoạn đầu mùa được ví như một cơn ác mộng dưới thời Ruben Amorim, thì sự xuất hiện của Michael Carrick trên băng ghế chỉ đạo đã trở thành "cú hích" đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại vị thế vốn có. Dưới đây là 8 trận đấu tiêu biểu nhất, minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ và lối chơi tấn công rực lửa của Quỷ đỏ.

MU thăng hoa trong tay Carrick.

Những chiến tích quan trọng nơi đất khách

1. Liverpool 1-2 Manchester United

Chiến thắng tại Anfield luôn mang ý nghĩa đặc biệt đối với bất kỳ cầu thủ hay cổ động viên nào của Man Utd. Lần đầu tiên đánh bại đối thủ truyền kiếp ngay tại thánh địa của họ kể từ năm 2016, Quỷ đỏ đã thể hiện bản lĩnh kiên cường. Những pha lập công của Bryan Mbeumo và cú đánh đầu dũng mãnh từ Harry Maguire đã giúp đội bóng giành 3 điểm quý giá.

2. Wolves 1-4 Manchester United

Đây là trận đấu mà mọi mắt xích trong sơ đồ chiến thuật đều vận hành hoàn hảo. Bruno Fernandes tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo. Chiến thắng đậm đà tại Molineux không chỉ khẳng định sức mạnh tấn công mà còn là lời chia tay ấn tượng của Mbeumo trước khi anh lên đường tham dự AFCON.

3. Arsenal 2-3 Manchester United

Chuyến hành quân đến Emirates luôn đầy rẫy hiểm họa, nhưng Man Utd đã vượt qua bằng tinh thần quả cảm. Cú nã đại bác của Matheus Cunha không chỉ ấn định chiến thắng 3-2 mà còn phá vỡ cái dớp không thắng tại đây suốt nhiều năm, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua top đầu.

Sự bùng nổ tại sân nhà Old Trafford

4. Manchester United 4-2 Brighton

Dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim ở giai đoạn đó, Man Utd đã cống hiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn. Các bàn thắng của Matheus Cunha, Casemiro, Mbeumo và thủ quân Bruno Fernandes đã khuất phục hoàn toàn đối thủ khó chịu Brighton, cho thấy tiềm năng to lớn của hàng công.

5. Manchester United 2-0 Manchester City

Đây được coi là trận đấu định nghĩa kỷ nguyên Michael Carrick. Tiếp quản đội bóng trong bối cảnh kỳ vọng chạm đáy, Carrick đã biến Quỷ đỏ thành một khối thống nhất, áp đảo hoàn toàn đoàn quân của Pep Guardiola. Erling Haaland gần như mất hút trên sân, trong khi Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu thay nhau lập công để mang về chiến thắng derby đầy thuyết phục.

Mbeumo và Dorgu bùng nổ trong chiến thắng trước Man City.

Kịch tính và những khoảnh khắc quyết định

6. Manchester United 4-4 Bournemouth

Dù đánh rơi điểm số đáng tiếc, đây vẫn là một trong những trận đấu kịch tính nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Màn rượt đuổi tỷ số không tưởng với cú sút phạt đẳng cấp của Fernandes và bàn thắng muộn của Cunha đã để lại dư vị khó quên cho người hâm mộ về một lối đá tận hiến.

7. Manchester United 3-2 Fulham

Dưới thời Carrick, tinh thần chiến đấu tới phút cuối luôn được đề cao. Benjamin Sesko đã sắm vai người hùng với pha lập công ở những phút bù giờ, giúp Man Utd giành chiến thắng nghẹt thở sau khi để đối thủ gỡ hòa 2-2 ở cuối trận.

8. Manchester United 3-2 Liverpool

Trận derby nước Anh tại Old Trafford một lần nữa khẳng định giá trị của các tài năng trẻ. Sau khi Liverpool san bằng cách biệt, Kobbie Mainoo – sản phẩm ưu tú của học viện – đã lên tiếng đúng lúc với bàn thắng ấn định tỷ số. Khoảnh khắc này không chỉ mang về chiến thắng mà còn là biểu tượng cho niềm tự hào của những tài năng cây nhà lá vườn tại Manchester United.

Nhìn chung, mùa giải 2025/26 là minh chứng cho thấy sự đúng đắn trong việc thay đổi tư duy chiến thuật và niềm tin vào các nhân tố mới. Những màn trình diễn này đã đặt nền móng vững chắc cho tương lai của Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick.