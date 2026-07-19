8 ngân hàng công bố lãi suất cho vay vượt 10%/năm trong tháng 6/2026 Dù mặt bằng lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt tại một số ngân hàng lớn, báo cáo tháng 6/2026 cho thấy 14 trên 27 đơn vị vẫn điều chỉnh tăng lãi suất cho vay bình quân.

Thị trường tài chính tháng 6/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ nét trong chính sách lãi suất của các tổ chức tín dụng. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh và một số đơn vị lớn có xu hướng giảm nhẹ, vẫn có ít nhất 8 ngân hàng duy trì lãi suất cho vay bình quân ở mức trên 10%/năm.

Phân hóa lãi suất cho vay giữa các nhóm ngân hàng

Theo dữ liệu công bố định kỳ, nhóm ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân vượt ngưỡng 10%/năm bao gồm: ABBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, BVBank, HDBank, TPBank và SeABank. Đáng chú ý, dù nằm trong nhóm lãi suất cao, các đơn vị như BaoViet Bank, OCB và SeABank đã có động thái điều chỉnh giảm so với tháng 5/2026.

Ở chiều ngược lại, SCB và VietinBank là hai nhà băng sở hữu mức lãi suất cho vay bình quân thấp nhất hệ thống, lần lượt là 5,4%/năm và 6,1%/năm. Đây là những đơn vị hiếm hoi duy trì được mức lãi suất dưới 7%/năm trong tổng số 27 ngân hàng đã thực hiện công bố dữ liệu trong kỳ.

Biến động tại nhóm ngân hàng quốc doanh

Nhóm ngân hàng Big4 tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt và tham chiếu cho thị trường. Ngoại trừ Vietcombank chưa công bố dữ liệu tháng 6, ba ngân hàng còn lại đều có những điều chỉnh đáng chú ý:

VietinBank: Lãi suất bình quân đạt 6,1%/năm, tăng nhẹ 0,05 điểm phần trăm so với tháng 5. Chênh lệch lãi suất cho vay và huy động được duy trì ở mức 2,4%/năm để bù đắp chi phí vận hành và dự phòng rủi ro.

Lãi suất bình quân đạt 6,1%/năm, tăng nhẹ 0,05 điểm phần trăm so với tháng 5. Chênh lệch lãi suất cho vay và huy động được duy trì ở mức 2,4%/năm để bù đắp chi phí vận hành và dự phòng rủi ro. BIDV: Ghi nhận mức lãi suất 7,06%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm. Sau khi trừ các chi phí huy động và sử dụng vốn, chênh lệch thực tế còn lại khoảng 1,57%/năm.

Ghi nhận mức lãi suất 7,06%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm. Sau khi trừ các chi phí huy động và sử dụng vốn, chênh lệch thực tế còn lại khoảng 1,57%/năm. Agribank: Là đơn vị duy nhất trong nhóm công bố giảm lãi suất, đưa mức bình quân xuống 8,51%/năm (giảm 0,12 điểm phần trăm). Ngân hàng này vẫn duy trì lãi suất ưu tiên ở mức 4%/năm cho các lĩnh vực trọng điểm.

Áp lực tăng lãi suất vẫn chiếm ưu thế

Dù có sự tham gia giảm lãi suất từ các ngân hàng lớn, báo cáo tổng hợp cho thấy áp lực tăng vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo trên thị trường. Trong 27 ngân hàng công bố số liệu, có 14 đơn vị điều chỉnh tăng và chỉ 9 đơn vị giảm lãi suất so với tháng trước. Các ngân hàng có mức tăng mạnh nhất bao gồm Vikki Bank (tăng 2 điểm phần trăm) và GPBank (tăng 1,13 điểm phần trăm).

Duy trì tiêu chuẩn tín dụng và tháo gỡ điểm nghẽn vốn

Tại Diễn đàn "Kích hoạt tăng trưởng" tổ chức ngày 14/7, PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng, nhận định Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực tạo nền tảng kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay thông qua việc duy trì lãi suất điều hành và giảm lãi suất tiền gửi, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Bên cạnh đó, các điều chỉnh về chính sách như nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% đang tạo thêm dư địa cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh các cơ chế này góp phần tháo gỡ điểm nghẽn vốn nhưng không đồng nghĩa với việc nới lỏng tiêu chuẩn cho vay. Các ngân hàng thương mại vẫn phải thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định và kiểm soát chất lượng tín dụng nghiêm ngặt.

Bảng lãi suất cho vay bình quân tháng 6/2026 (%)