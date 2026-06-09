8 nhiệm vụ chuyển nhượng cấp bách quyết định tương lai Arsenal mùa bóng mới Để nâng tầm đội hình và hiện thực hóa tham vọng vô địch, Arsenal cần giải quyết tương lai của 8 cái tên then chốt, bao gồm thanh lý Kepa và chiêu mộ Dusan Vlahovic.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức mở cửa vào ngày 15/6, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong tiến trình xây dựng đội hình của Mikel Arteta tại Arsenal. Sau những tiếc nuối tại đấu trường Champions League và cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, Pháo thủ thành London đang đứng trước yêu cầu phải thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng quyết liệt để chuyển mình thành một thế lực thống trị thực sự.

HLV Mikel Arteta được cho là muốn có những sự bổ sung chất lượng trong mùa hè năm nay.

Tham vọng 'tầm cao mới' của Mikel Arteta

Kể từ khi tiếp quản băng ghế huấn luyện cách đây hơn 6 năm, Mikel Arteta đã chi ra khoảng 930 triệu bảng cho công tác chuyển nhượng. Tuy nhiên, để đạt đến "cấp độ khác" như chiến lược gia người Tây Ban Nha mong muốn, sự bạo chi cần đi kèm với tính toán chiến lược tinh khôn. Thất bại trước đội bóng của HLV Luis Enrique tại Champions League trên loạt sút luân lưu là một bài học đắt giá, thúc đẩy nhu cầu bổ sung những nhân tố có bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội.

Mikel Arteta thẳng thắn chia sẻ về kế hoạch sắp tới: "Chúng tôi sẽ phải bắt đầu đưa ra một số quyết định rất quan trọng nếu muốn đạt đến một cấp độ khác. Điều đó đòi hỏi CLB phải rất tham vọng, hành động nhanh chóng và thông minh". Để hiện thực hóa điều này, Giám đốc thể thao Andrea Berta cần hoàn thành 8 nhiệm vụ then chốt trước khi toàn đội bước vào giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải.

Chiến dịch thanh lý: Tinh gọn đội hình và quỹ lương

Nhiệm vụ đầu tiên của Andrea Berta là thanh lý những cái tên không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Kepa Arrizabalaga đứng đầu danh sách này sau màn trình diễn thiếu thuyết phục. Cựu thủ môn Chelsea bị coi là nhân tố khiến Arsenal hụt mất danh hiệu Carabao Cup do những sai lầm cá nhân nghiêm trọng. Trong một tập thể hướng tới danh hiệu lớn, việc sở hữu một phương án dự phòng thường xuyên mắc lỗi là điều không thể chấp nhận.

Kepa Arrizabalaga chưa đủ tin cậy để làm phương án dự phòng cho David Raya.

Bên cạnh đó, Fabio Vieira và Reiss Nelson cũng được đưa vào diện cần chuyển nhượng. Cả hai đều vừa kết thúc thời gian cho mượn nhưng không chứng minh được khả năng cạnh tranh suất đá chính. Việc bán đứt bộ đôi này không chỉ giúp Arsenal thu về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể mà còn giải phóng quỹ lương, tạo không gian cho những bản hợp đồng bom tấn mới.

Bài toán gia hạn và tương lai các trụ cột

Vấn đề nan giải tiếp theo nằm ở các cầu thủ sắp bước vào năm cuối của hợp đồng. Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Christian Norgaard đều sẽ hết hạn giao kèo vào tháng 6/2027. Điều này đồng nghĩa với việc từ tháng 1 tới, các CLB nước ngoài có thể tự do đàm phán với họ.

Gabriel Martinelli chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal.

Arsenal đang đứng trước hai lựa chọn: thuyết phục các ngôi sao này ký vào bản hợp đồng mới hoặc chấp nhận bán họ ngay trong mùa hè 2025 để tránh rủi ro mất trắng. Việc giữ chân hay đẩy đi nhóm cầu thủ này sẽ quyết định trực tiếp đến chiều sâu đội hình của Pháo thủ trong chiến dịch sắp tới.

Dusan Vlahovic: Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật

Ở chiều ngược lại, việc chiêu mộ Dusan Vlahovic được coi là mục tiêu tối thượng. Tiền đạo người Serbia dự kiến sẽ rời Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do, mở ra cơ hội vàng cho Arsenal. Vlahovic sở hữu phong cách chơi bóng mạnh mẽ, khả năng dứt điểm đa dạng, tương đồng với những mẫu trung phong hiện đại như Viktor Gyokeres.

Dusan Vlahovic có thể là phương án xoay tua chất lượng trên hàng công Pháo thủ.

Sự xuất hiện của Vlahovic không chỉ tăng cường hỏa lực mà còn giúp Mikel Arteta linh hoạt hơn trong việc bố trí nhân sự. Ông có thể kéo Kai Havertz lùi sâu chơi ở hàng tiền vệ, vị trí mà tuyển thủ Đức từng vận hành rất hiệu quả. Việc sở hữu một chân sút đẳng cấp mà không tốn phí chuyển nhượng sẽ là cú hích lớn để Arsenal tập trung ngân sách cho các mục tiêu khác như Julian Alvarez hay Eli Junior Kroupi.

Nhìn chung, mùa hè năm nay không chỉ là câu chuyện mua sắm, mà là bài kiểm tra về năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược của bộ sậu lãnh đạo Arsenal. Giải quyết ổn thỏa 8 thương vụ này chính là chìa khóa để Pháo thủ vươn mình trở thành ứng cử viên số một cho mọi danh hiệu.