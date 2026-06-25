8BitDo Arcade Controller Pro ra mắt: Màn hình tích hợp và hỗ trợ Nintendo Switch 2 Mẫu tay cầm chơi game đối kháng mới nhất của 8BitDo gây ấn tượng với màn hình 1,47 inch, hệ thống switch cơ học tháo rời nhanh và khả năng tương thích với cả hệ máy Nintendo Switch 2.

Sau thành công của các phiên bản Arcade Controller trước đây, 8BitDo vừa chính thức công bố phiên bản Pro với những nâng cấp mang tính đột phá. Sản phẩm không chỉ thay đổi về thiết kế bên ngoài mà còn tích hợp các công nghệ điều khiển chuyên sâu, hướng tới cộng đồng game thủ đối kháng chuyên nghiệp tại sự kiện EVO 2026.

8BitDo Arcade Controller Pro mới tích hợp màn hình hiển thị và phần mềm Ultimate Software.

Thiết kế tối ưu cho thao tác tốc độ cao

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Arcade Controller Pro là bố cục phím bấm được tinh chỉnh nhỏ gọn và sát nhau hơn. Theo 8BitDo, thay đổi này giúp các nút bấm nằm trong tầm với tự nhiên của ngón tay, hỗ trợ thực hiện các chuỗi combo phức tạp một cách chính xác và nhanh chóng hơn.

Hệ thống phím chức năng cũng được mở rộng với 5 nút lập trình (P1 đến P5) đi kèm nắp khóa, vượt trội hơn so với 4 nút trên bản tiêu chuẩn và 2 nút trên bản Xbox. Thiết kế này cho phép game thủ cá nhân hóa tối đa các lệnh điều khiển theo từng tựa game cụ thể.

8BitDo Arcade Controller Pro sở hữu phần đệm cổ tay có thể tháo rời bằng nam châm.

Màn hình tích hợp: Bước tiến về khả năng tùy biến trực tiếp

Nâng cấp đáng giá nhất trên phiên bản Pro chính là màn hình 1,47 inch nằm ngay trên thân máy. Màn hình này cho phép người dùng theo dõi thời lượng pin và điều chỉnh các thiết lập mà không cần thông qua phần mềm trên máy tính. Cụ thể, game thủ có thể:

Theo dõi các phím bấm theo thời gian thực.

Điều chỉnh cài đặt SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Directions).

Gán lại chức năng phím (Remap).

Tùy chỉnh hiệu ứng đèn LED RGB.

Bên cạnh đó, thiết bị vẫn giữ lại các núm xoay đặc trưng để chuyển đổi nhanh giữa các chế độ kết nối Bluetooth và 2.4GHz, kích hoạt tính năng Tournament Lock (Khóa giải đấu) hoặc điều chỉnh âm lượng.

Khả năng tùy biến linh hoạt của 8BitDo Arcade Controller Pro.

Phần cứng chuyên sâu và khả năng bảo trì linh hoạt

8BitDo Arcade Controller Pro sử dụng switch cơ học tuyến tính 8BitDo Core green low-profile, một sản phẩm hợp tác phát triển cùng Kailh. Các switch này hỗ trợ thay thế nóng (hot-swappable), cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp hoặc sửa chữa. Việc tháo lắp cũng trở nên đơn giản hơn khi lớp kính bảo vệ mặt trên có thể nhấc lên dễ dàng để tiếp cận linh kiện bên trong.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình 1,47 inch hiển thị đa chức năng Switch 8BitDo Core green low-profile (Kailh) - Hot-swappable Dung lượng pin 3.000 mAh (lên đến 15 giờ chơi liên tục) Kết nối Bluetooth, 2.4GHz, USB-C (có khóa cáp bảo mật) Tương thích Windows, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Sản phẩm sẽ có hai phiên bản màu sắc là Trắng (White) và N Edition. Một điểm đáng chú ý là 8BitDo đã xác nhận khả năng tương thích hoàn toàn với hệ máy Nintendo Switch 2 sắp ra mắt, giúp người dùng yên tâm về khả năng sử dụng lâu dài của thiết bị.

Hai phiên bản màu sắc của 8BitDo Arcade Controller Pro.

Hiện tại, mức giá chính thức vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, 8BitDo dự kiến sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước vào tháng 09/2026. Sản phẩm cũng sẽ được trưng bày thực tế tại giải đấu EVO 2026 để cộng đồng game thủ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp.