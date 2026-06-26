8BitDo Arcade Controller và Arcade Stick giảm giá sâu: Phân tích công nghệ switch cơ học và khả năng tương thích 8BitDo vừa công bố đợt giảm giá mạnh cho dòng Arcade Controller và Arcade Stick, đưa các thiết bị điều khiển game chuyên nghiệp sử dụng switch cơ học Kailh về mức giá thấp kỷ lục, hỗ trợ đa nền tảng bao gồm cả hệ máy Switch 2.

8BitDo, thương hiệu nổi tiếng với các phụ kiện chơi game chất lượng cao, vừa kích hoạt chương trình ưu đãi lớn cho dòng tay cầm Arcade Controller và Arcade Stick. Đây là cơ hội hiếm có để game thủ sở hữu những thiết bị điều khiển chuyên dụng với mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt trên Amazon và cửa hàng trực tuyến của hãng.

The 8BitDo Arcade Controller and 8BitDo Arcade Stick are on sale on Amazon and the 8BitDo eShop.

Sự khác biệt về công nghệ switch trên các phiên bản Arcade Controller

Dòng Arcade Controller của 8BitDo không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế hoài cổ mà còn bởi cấu tạo kỹ thuật bên trong. Đáng chú ý, phiên bản Signature Edition (màu tím trong suốt) sở hữu cấu hình phần cứng khác biệt so với bản tiêu chuẩn.

Trong khi phiên bản N Edition tiêu chuẩn sử dụng switch cơ học dạng thấp (low-profile) Kailh Wizard, thì phiên bản Signature Edition lại được trang bị switch cơ học tuyến tính Kailh Purple Glede. Đây là loại switch tương tự như bộ nâng cấp (upgrade kit) mà 8BitDo đã phát hành riêng lẻ, mang lại cảm giác bấm mượt mà và phản hồi nhanh nhạy hơn cho các tựa game đối kháng chuyên nghiệp.

The 8BitDo Arcade Controller N Edition is down to $57.40 for Amazon Prime Day.

Khả năng tương thích đa nền tảng và hỗ trợ Switch 2

Một điểm đáng lưu ý trong thông số kỹ thuật của Arcade Controller là khả năng hỗ trợ hệ điều hành Windows và các hệ máy của Nintendo. Đặc biệt, nguồn tin xác nhận thiết bị này tương thích với cả hệ thống Nintendo Switch hiện tại và thế hệ Switch 2 sắp tới.

Đối với người dùng hệ sinh thái Xbox, 8BitDo cung cấp một phiên bản riêng biệt được tối ưu hóa cho bảng điều khiển của Microsoft. Phiên bản này hiện cũng đang nằm trong danh mục giảm giá sâu, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể so với mức giá niêm yết 99,99 USD lúc mới ra mắt.

The Arcade Controller Signature Edition and Arcade Controller for Xbox are also on sale.

Lựa chọn thay thế với dòng Arcade Stick cổ điển

Nếu người dùng ưu tiên thiết kế dạng bàn điều khiển truyền thống thay vì kiểu dáng tay cầm lai, Arcade Stick là một lựa chọn thay thế phù hợp. Amazon đã giảm giá thiết bị này xuống còn khoảng 63,64 USD cho thành viên Prime, giảm mạnh so với mức giá gốc 83,99 USD. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phiên bản màu tím mới ra mắt của dòng Arcade Stick hiện không nằm trong chương trình khuyến mãi này.

The Arcade Stick has also received a $20 discount on Amazon.

Bảng so sánh giá trị ưu đãi các dòng sản phẩm 8BitDo

Sản phẩm Giá ra mắt (USD) Giá ưu đãi thấp nhất (USD) Nền tảng hỗ trợ Arcade Controller N Edition 89,99 57,40 Windows, Switch, Switch 2 Arcade Controller Signature 94,99 60,79 Windows, Switch, Switch 2 Arcade Controller for Xbox 99,99 65,89 Xbox, Windows Arcade Stick 83,99 63,64 Windows, Switch

Chương trình giảm giá dự kiến kéo dài đến hết ngày 26/06 (theo giờ PDT). Người mua trên hệ thống eShop của 8BitDo có thể áp dụng thêm mã giảm giá 8BITDOVIP2 để được giảm thêm 2 USD cho mỗi sản phẩm. Đây là thời điểm lý tưởng để các game thủ nâng cấp thiết bị điều khiển trước khi các dòng sản phẩm thế hệ Pro mới chính thức lên kệ trong vài tháng tới.