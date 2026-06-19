8BitDo Arcade Stick ra mắt màu tím mới: Bản nâng cấp diện mạo cho mẫu tay cầm gaming 5 năm tuổi 8BitDo vừa bổ sung phiên bản màu tím cho Arcade Stick, giữ nguyên các tính năng cao cấp và hỗ trợ đa nền tảng từ Windows đến thế hệ Nintendo Switch 2 mới nhất.

Sau hơn 5 năm kể từ lần đầu ra mắt, mẫu tay cầm Arcade Stick dành cho PC Windows và hệ máy Nintendo Switch của 8BitDo vừa chính thức có thêm tùy chọn màu sắc mới. Phiên bản màu tím (Purple) hiện đã được mở bán, duy trì mức giá tương đương với các phiên bản tiền nhiệm nhưng mang lại một phong cách thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt.

8BitDo Arcade Stick tương thích với Nintendo Switch và Switch 2.

Thiết kế cổ điển với sắc tím hiện đại

Khác với phiên bản Arcade Controller từng ra mắt cuối năm ngoái với lớp vỏ tím trong suốt, phiên bản Arcade Stick mới sở hữu tông màu tím đặc (solid). Thiết kế này tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với cần gạt điều khiển (joystick) màu đen, các nút bấm tím và các núm vặn đen đặc trưng.

Các chi tiết như công tắc chuyển đổi kết nối, nút Select, Start và dãy nút chức năng ở phía bên phải cũng được phủ màu đen đồng nhất. Dù thay đổi về diện mạo, 8BitDo vẫn giữ nguyên cấu trúc vật lý và các tính năng đã làm nên tên tuổi của dòng sản phẩm này từ năm 2020.

Khả năng tương thích và kết nối đa chế độ

Điểm mạnh nhất của 8BitDo Arcade Stick nằm ở khả năng kết nối linh hoạt. Thiết bị hỗ trợ ba phương thức chính bao gồm Bluetooth, không dây 2.4GHz và kết nối có dây thông qua cổng USB-C. Điều này cho phép game thủ dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị chơi game khác nhau mà không gặp trở ngại.

8BitDo Arcade Stick tương thích với máy tính Windows.

Đáng chú ý, vào tháng 06/2025, 8BitDo đã phát hành một bản cập nhật phần mềm quan trọng, bổ sung khả năng tương thích hoàn toàn với hệ máy Nintendo Switch 2. Đối với người dùng PC, thiết bị hỗ trợ chuẩn X-Input, đảm bảo nhận diện tay cầm ngay lập tức trên hầu hết các tựa game hiện đại.

Tính năng tùy biến chuyên sâu cho game thủ

8BitDo Arcade Stick không chỉ là một chiếc tay cầm thông thường mà còn là một công cụ tùy biến mạnh mẽ. Thiết bị sở hữu hai nút macro chuyên dụng, cho phép người dùng thiết lập các chuỗi lệnh phức tạp. Đặc biệt, bố cục nút bấm động (dynamic button layout) sẽ tự động thay đổi đèn hiển thị khi người dùng chuyển đổi giữa chế độ X-Input (Windows) và chế độ của Nintendo Switch.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kết nối Bluetooth, 2.4GHz, USB-C Tương thích Windows, Nintendo Switch, Switch 2 Dung lượng pin 1.000mAh Thời gian sử dụng 40 giờ (2.4GHz), 30 giờ (Bluetooth) Phần mềm hỗ trợ 8BitDo Ultimate Software (Windows/macOS)

Ngoài ra, một núm vặn vật lý trên bề mặt cho phép thay đổi chức năng của cần gạt từ gậy trái (left joystick) sang D-pad hoặc gậy phải (right joystick). Thông qua phần mềm 8BitDo Ultimate Software, người dùng có thể gán lại phím (remap), tạo macro và lưu trữ các cấu hình (profile) cá nhân hóa.

Thời lượng pin và thông tin giá bán

Về năng lượng, thiết bị được trang bị viên pin 1.000mAh, cung cấp thời gian chơi game lên đến 40 giờ khi sử dụng chế độ 2.4GHz và khoảng 30 giờ qua Bluetooth. Bộ sản phẩm đi kèm cáp USB-C và một adapter 2.4GHz có thể cất gọn trong ngăn chứa bí mật phía dưới thân máy.

Phiên bản 8BitDo Arcade Stick màu tím hiện đã có mặt trên Amazon và website của 8BitDo.

Phiên bản 8BitDo Arcade Stick màu tím hiện đang được niêm yết với giá 89,99 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) trên cửa hàng trực tuyến của hãng và Amazon. Trong khi đó, phiên bản cổ điển N Edition hiện có mức giá ưu đãi thấp hơn khoảng 10 USD tùy thời điểm.