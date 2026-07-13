8BitDo FlipPad chính thức lộ diện giá bán và ngày phát hành tay cầm chơi game dạng gập Mẫu tay cầm 8BitDo FlipPad với thiết kế biến smartphone thành máy chơi game màn hình dọc sẽ chính thức cho đặt hàng từ ngày 15/07 với mức giá 30 USD, hỗ trợ cả Android và iPhone.

Sau một thời gian dài chờ đợi kể từ khi xuất hiện tại triển lãm công nghệ CES 2026, mẫu tay cầm chơi game 8BitDo FlipPad dành cho điện thoại thông minh đã chính thức có ngày ra mắt và giá bán. Đây là giải pháp phần cứng độc đáo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chơi game hoài cổ theo phong cách máy cầm tay dạng gập trên chính những chiếc smartphone hiện đại.

Thời điểm lên kệ và mức giá cạnh tranh

Theo thông tin mới nhất từ bản tin của Retro Game Corps, 8BitDo FlipPad sẽ bắt đầu cho phép đặt hàng trước vào ngày 15/07 và dự kiến bắt đầu giao hàng tới tay người dùng từ ngày 30/07. Đáng chú ý, mức giá của sản phẩm này được ấn định ở mức 30 USD (khoảng 760.000 VNĐ).

8BitDo FlipPad sở hữu thiết kế dạng gập độc đáo và mức giá cạnh tranh.

Mức giá này giúp 8BitDo FlipPad chiếm ưu thế lớn trước các đối thủ cùng phân khúc. Cụ thể, sản phẩm rẻ hơn đáng kể so với GameSir Pocket Taco (giá ra mắt 34,99 USD) và Abxylute M4 Snap-On (49,99 USD). Đây là một nỗ lực của 8BitDo trong việc phổ cập các phụ kiện chơi game chuyên dụng đến với người dùng phổ thông.

Thiết kế độc bản và kết nối USB-C tối ưu

Điểm khác biệt lớn nhất của 8BitDo FlipPad nằm ở cơ chế vận hành. Thay vì kẹp điện thoại ở giữa như các loại tay cầm telescopic thông thường, FlipPad kết nối trực tiếp vào cổng USB-C và gập ngược lên phía trên màn hình. Thiết kế này mô phỏng lại kiểu dáng của những chiếc điện thoại nắp gập hoặc máy chơi game cầm tay màn hình dọc, tạo cảm giác cầm nắm mới lạ và tập trung.

Bảng so sánh thông số cơ bản

Đặc điểm 8BitDo FlipPad GameSir Pocket Taco Abxylute M4 Snap-On Giá bán 30 USD ~35 USD ~50 USD Kết nối USB-C (Vật lý) Bluetooth (Không dây) Bluetooth (Không dây) Kiểu dáng Dạng gập (Flip) Kẹp (Snap-on) Kẹp (Snap-on) Độ trễ Cực thấp Có độ trễ nhất định Có độ trễ nhất định

Việc sử dụng kết nối vật lý qua cổng USB-C thay vì Bluetooth là một cải tiến kỹ thuật quan trọng. Kết nối này giúp loại bỏ hoàn toàn độ trễ đầu vào, đồng thời người dùng không cần lo lắng về việc sạc pin riêng cho tay cầm. Phụ kiện này tương thích hoàn toàn với các dòng điện thoại Android và các mẫu iPhone đời mới sử dụng cổng USB-C.

Hệ thống điều khiển và khả năng tương thích

Về mặt tính năng, 8BitDo FlipPad được trang bị đầy đủ các phím bấm tiêu chuẩn bao gồm: cụm phím điều hướng D-pad đặc trưng của hãng, các nút ABXY, nút Select, Start và bổ sung thêm 6 nút chức năng màu trắng. Bố cục này được tối ưu cho các tựa game giả lập hoặc các trò chơi arcade yêu cầu thao tác nhanh trên màn hình dọc.

Hiện tại, 8BitDo chỉ giới thiệu một phiên bản màu sắc mang phong cách retro truyền thống. Dù trang sản phẩm chính thức chưa được niêm yết trên website của hãng, nhưng với lộ trình giao hàng vào cuối tháng 7, người dùng có thể kỳ vọng vào những đánh giá chi tiết về độ bền bản lề và cảm giác bấm thực tế trong thời gian tới.