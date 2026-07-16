8BitDo FlipPad: Tay cầm nắp gập độc đáo cho smartphone chính thức trình làng với giá 30 USD 8BitDo FlipPad sở hữu thiết kế nắp gập cổ điển, kết nối USB-C hỗ trợ cả Android và iOS, mang đến trải nghiệm chơi game cầm tay theo chiều dọc với mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Sau lần đầu xuất hiện tại triển lãm CES 2026, 8BitDo đã chính thức cho phép đặt hàng mẫu tay cầm FlipPad dành cho smartphone. Với mức giá 29,99 USD (khoảng 760.000 đồng), đây là giải pháp phụ kiện hướng đến những người dùng yêu thích phong cách chơi game theo chiều dọc trên các thiết bị di động hiện đại.

8BitDo FlipPad kết nối trực tiếp vào cổng USB-C của điện thoại thông minh.

Thiết kế nắp gập và độ bền phần cứng

Điểm nhấn lớn nhất của 8BitDo FlipPad chính là cơ chế nắp gập (flip-style) gợi nhớ đến những mẫu điện thoại vỏ sò huyền thoại từ thập niên 90. Thiết kế này không chỉ giúp thu gọn kích thước khi không sử dụng mà còn tạo ra tư thế cầm nắm tương tự các dòng máy chơi game cầm tay cổ điển.

Về độ bền, 8BitDo cho biết bản lề của thiết bị được kiểm nghiệm để chịu được hơn 6.000 chu kỳ đóng mở. Trong khi đó, đầu nối USB-C có khả năng chịu đựng hơn 10.000 lần cắm rút. Thiết bị sử dụng kết nối vật lý trực tiếp qua cổng USB-C, giúp loại bỏ hoàn toàn độ trễ tín hiệu và tương thích tốt với cả hệ điều hành Android lẫn iOS.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kiểu kết nối USB-C (Direct plug) Tương thích Android, iOS Cơ chế thiết kế Nắp gập (Flip-style) Độ bền bản lề Trên 6.000 lần gập Độ bền cổng kết nối Trên 10.000 lần cắm Giá bán niêm yết 29,99 USD

Hệ thống điều khiển tối ưu cho game thủ

FlipPad được trang bị cụm phím điều hướng (D-pad) mang phong cách retro, tương tự như dòng SN30 Pro nổi tiếng của hãng. Theo nhà sản xuất, các phím bấm ABXY có độ phản hồi tốt (clicky), nhẹ và chính xác.

8BitDo FlipPad phiên bản màu G Classic.

Đáng chú ý, cách bố trí các nút vai (shoulder buttons) trên FlipPad có sự khác biệt lớn so với các đối thủ. Trong khi GameSir Pocket Taco đặt các nút này ở mặt lưng và sử dụng kết nối không dây, 8BitDo lại đưa toàn bộ các phím L1, L2, R1 và R2 lên mặt trước của tay cầm, giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn trong không gian hẹp.

Các phiên bản màu sắc và thời điểm mở bán

Tại thời điểm ra mắt, 8BitDo FlipPad mang đến hai lựa chọn về ngoại hình. Phiên bản tiêu chuẩn mang tên "G Classic" với tông màu trắng xám đặc trưng, kết hợp cùng các nút bấm màu đỏ rượu vang, đen và trắng.

Phiên bản 8BitDo FlipPad EDC Black Edition sẽ được bán độc quyền trên trang web của hãng.

Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu phiên bản đặc biệt mang tên "EDC Black Edition" với toàn bộ thân máy và nút bấm màu đen tuyền. Tuy nhiên, phiên bản màu đen này sẽ chỉ được bán độc quyền thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của 8BitDo.

Người dùng hiện đã có thể đặt trước sản phẩm và những lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được giao từ ngày 30/07. Với mức giá cạnh tranh và thiết kế độc bản, FlipPad hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho cộng đồng yêu thích giả lập và các tựa game di động màn hình dọc.