8BitDo kỷ niệm 13 năm: Loạt bàn phím cơ và tay cầm chơi game giảm giá sâu đến 50% Thương hiệu phụ kiện gaming 8BitDo vừa khởi động chương trình giảm giá kỷ niệm 13 năm, áp dụng ưu đãi lên đến 50% cho nhiều dòng bàn phím cơ retro và tay cầm không dây.

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập, thương hiệu phụ kiện nổi tiếng 8BitDo đã triển khai chương trình khuyến mãi lớn trên cửa hàng trực tuyến chính thức. Người dùng có cơ hội sở hữu các dòng tay cầm chơi game, bàn phím cơ và bộ linh kiện nâng cấp (mod kits) với mức giảm giá lên tới 50%.

8BitDo triển khai chương trình giảm giá kỷ niệm 13 năm trên cửa hàng trực tuyến.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 18/07/2026 và không yêu cầu mã giảm giá. Hệ thống sẽ tự động áp dụng mức chiết khấu ngay tại bước thanh toán khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Đây là dịp hiếm hoi để các tín đồ công nghệ retro sở hữu những thiết bị cao cấp với mức giá tối ưu.

Tâm điểm giảm giá: Bàn phím cơ phong cách Retro

Đáng chú ý nhất trong đợt giảm giá này là dòng bàn phím cơ Retro 87 phiên bản Mecha Break với mức giảm sâu nhất lên đến 50%. Các phiên bản khác như Xbox Edition hay N Edition cũng nhận được mức ưu đãi 30%.

Phiên bản bàn phím cơ Retro 87 Mecha Break nhận được mức giảm giá cao nhất.

Sản phẩm Giá gốc Giá khuyến mãi Mức giảm Retro 87 Mechanical Keyboard (Mecha Break) 119,99 USD 60 USD 50% Retro 87 Mechanical Keyboard (Xbox Edition) 119,99 USD 84 USD 30% Retro 108 Mechanical Keyboard (N/Fami Edition) 119,99 USD 84 USD 30%

Ưu đãi cho các dòng tay cầm Bluetooth và Wireless

Bên cạnh bàn phím, các dòng tay cầm (controller) chủ lực của 8BitDo cũng đồng loạt giảm giá. Từ dòng Pro 3 mới nhất đến các phiên bản Ultimate dành cho nhiều nền tảng khác nhau đều có mức giá hấp dẫn.

Tất cả các phiên bản màu sắc của tay cầm 8BitDo Pro 3 Bluetooth đều được giảm giá.

8BitDo Pro 3 Bluetooth Gamepad: Giảm từ 69,99 USD xuống còn 49 USD (30%).

Giảm từ 69,99 USD xuống còn 49 USD (30%). 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth: Giảm từ 69,99 USD xuống còn 49 USD (30%).

Giảm từ 69,99 USD xuống còn 49 USD (30%). 8BitDo Ultimate 2 Wireless (Wuchang Edition): Giảm từ 64,99 USD xuống còn 45,50 USD (30%).

Giảm từ 64,99 USD xuống còn 45,50 USD (30%). 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller: Giảm từ 49,99 USD xuống còn 35 USD (30%).

Lưu ý kỹ thuật về cơ chế cộng dồn giỏ hàng

Dù chương trình không yêu cầu mã giảm giá, người dùng cần lưu ý một vấn đề kỹ thuật trong hệ thống thanh toán của 8BitDo. Khi kết hợp các sản phẩm thuộc các nhóm giảm giá khác nhau vào cùng một giỏ hàng, hệ thống có thể tự động đưa một số mặt hàng về giá gốc.

Cần lưu ý khi kết hợp các mặt hàng có mức giảm giá khác nhau trong cùng một giỏ hàng.

Cụ thể, nếu bạn thêm bàn phím Retro 87 Mecha Break (giảm 50%) cùng với một tay cầm bất kỳ (giảm 30%), hệ thống có thể giữ giá ưu đãi cho bàn phím nhưng lại tính giá gốc cho tay cầm. Để đảm bảo nhận được đầy đủ ưu đãi, người mua nên thực hiện thanh toán riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm có mức giảm giá khác nhau.

Ngoài các thiết bị chính, 8BitDo cũng giảm giá cho chuột máy tính, bàn phím số (numpad), các loại adapter, bộ thu tín hiệu (receiver) và đế sạc. Đây là cơ hội tốt để người dùng hoàn thiện hệ sinh thái phụ kiện gaming của mình với chi phí tiết kiệm nhất.