8BitDo ra mắt bộ ba tay cầm phiên bản giới hạn Evo 2026: Độc bản cho cộng đồng đối kháng Thương hiệu phụ kiện 8BitDo vừa công bố ba mẫu tay cầm phiên bản giới hạn dành riêng cho giải đấu Evo 2026. Với số lượng chỉ 100 chiếc mỗi loại, đây là những vật phẩm sưu tầm cực hiếm chỉ được bán trực tiếp tại sự kiện.

Trước thềm giải đấu đối kháng lớn nhất thế giới Evo 2026, 8BitDo đã chính thức trình làng bộ sưu tập tay cầm phiên bản giới hạn (Limited Edition). Bộ ba sản phẩm này không chỉ mang giá trị sử dụng cao mà còn là những vật phẩm sưu tầm đắt giá nhờ thiết kế đặc trưng và số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế.

Cụ thể, 8BitDo đã tùy biến ba dòng sản phẩm thế mạnh của mình để phù hợp với tinh thần của giải đấu Evolution Championship Series (EVO), bao gồm: Arcade Stick, Arcade Controller và M30 Bluetooth Gamepad.

Bộ ba tay cầm 8BitDo phiên bản giới hạn Evo 2026 sẽ được bán độc quyền tại giải đấu ở Las Vegas.

Chi tiết thiết kế và đặc tính kỹ thuật

Cả ba mẫu tay cầm đều mang ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ lửa và tông màu tím đặc trưng của EVO, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và chuyên nghiệp cho các game thủ đối kháng.

1. Arcade Stick Evo 2026 Limited Edition

Phiên bản Arcade Stick mới sở hữu tông màu tím đậm hơn so với các phiên bản thương mại thông thường. Điểm nhấn nằm ở phần logo EVO được đặt tinh tế tại góc dưới bên phải. Mặt kính phía trên được trang trí bằng các họa tiết ngọn lửa tím rực cháy, mang lại cảm giác phấn khích cho người chơi trong các trận đấu căng thẳng.

2. Arcade Controller Evo 2026 Limited Edition

Mẫu Arcade Controller này sử dụng lớp vỏ nhựa trong suốt màu tím, tương tự như phiên bản Signature Edition từng ra mắt cuối năm 2025. Tuy nhiên, thay vì mặt kính đen trơn, phiên bản giới hạn này được phủ họa tiết ngọn lửa tím trên quy mô lớn hơn, tạo hiệu ứng thị giác đồng nhất với dòng Arcade Stick.

3. M30 Bluetooth Gamepad Evo 2026 Limited Edition

Dòng M30 vốn nổi tiếng với thiết kế tối ưu cho các tựa game đối kháng nhờ cụm phím D-pad và 6 nút bấm mặt trước. Ở phiên bản đặc biệt này, thiết bị giữ nguyên màu đen chủ đạo nhưng được bổ sung họa tiết ngọn lửa tím bên dưới cụm phím điều hướng và phía trên các nút XYZ. Dòng chữ “Evolution Championship Series” và logo EVO được in nổi bật ở mặt trước, khẳng định giá trị của một sản phẩm dành riêng cho giải đấu.

Thông số và tính khan hiếm

Đáng chú ý, 8BitDo xác nhận mỗi loại tay cầm chỉ được sản xuất đúng 100 đơn vị. Đây là một con số cực kỳ nhỏ so với quy mô của cộng đồng Fighting Game Community (FGC) toàn cầu.

Sản phẩm Đặc điểm thiết kế chính Số lượng giới hạn Arcade Stick Vỏ tím đậm, mặt kính họa tiết lửa, logo EVO 100 chiếc Arcade Controller Vỏ trong suốt màu tím, họa tiết lửa lớn 100 chiếc M30 Bluetooth Gamepad Màu đen, họa tiết lửa tím, in chữ kỷ niệm 100 chiếc

Phương thức sở hữu và thời gian ra mắt

Theo thông báo từ nhà sản xuất, bộ ba sản phẩm này sẽ không được bán trực tuyến hay thông qua các đại lý bán lẻ như Amazon. Thay vào đó, chúng sẽ được bán độc quyền tại gian hàng của 8BitDo trong khuôn khổ giải vô địch Evo 2026 diễn ra từ ngày 26/06 đến 28/06 tại Las Vegas.

Hiện tại, mức giá chính thức cho các phiên bản giới hạn này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, dựa trên mức giá của các phiên bản tiêu chuẩn (khoảng 30 USD cho M30 và 95 USD cho Arcade Controller), dự kiến các bản Limited Edition sẽ có mức giá cao hơn đáng kể do tính độc bản và giá trị sưu tầm.

Việc 8BitDo lựa chọn chiến lược bán hàng trực tiếp tại sự kiện cho thấy nỗ lực của hãng trong việc kết nối sâu rộng hơn với cộng đồng game thủ chuyên nghiệp, đồng thời tạo ra sức hút lớn cho gian hàng của mình tại một trong những sự kiện Esports quan trọng nhất năm.