Á hậu Hồng Đăng dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Hoa hậu Kỳ Duyên khi tái xuất màn ảnh Sau suất chiếu sớm dự án phim mới, Á hậu Hồng Đăng bày tỏ sự ấn tượng trước diễn xuất của Hoa hậu Kỳ Duyên, đặc biệt là phân cảnh cao trào ở phần cuối phim.

Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 và đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế Miss Universe, Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật sang lĩnh vực điện ảnh. Mới đây, dự án phim điện ảnh mà nàng hậu góp mặt đã tổ chức các suất chiếu sớm, thu hút sự chú ý từ giới chuyên môn, khán giả lẫn đồng nghiệp trong làng giải trí.

Phản hồi tích cực từ Á hậu Hồng Đăng sau suất chiếu sớm

Trong số những khách mời theo dõi tác phẩm đầu tiên, Á hậu Hồng Đăng đã công khai chia sẻ cảm nhận cá nhân về sự thể hiện của Kỳ Duyên. Người đẹp không giấu được sự bất ngờ trước khả năng hóa thân vào nhân vật của đồng nghiệp.

Cụ thể, Hồng Đăng nhận xét bản thân rất ấn tượng với diễn xuất của Kỳ Duyên, nhấn mạnh phân đoạn cuối phim mang lại cảm giác mạnh mẽ và khiến cô phải rùng mình. Dù dành nhiều lời khen, người đẹp cho biết sẽ không tiết lộ nội dung chi tiết để khán giả tự trải nghiệm trọn vẹn khi ra rạp.

Hoa hậu Kỳ Duyên tái xuất màn ảnh rộng.

Trước những chia sẻ từ người bạn đồng nghiệp, Kỳ Duyên đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn. Tương tác tích cực giữa hai người đẹp nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng, bởi cả hai đều từng để lại dấu ấn tại sân chơi nhan sắc Miss Universe Vietnam với những cột mốc riêng biệt.

Bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của Kỳ Duyên

Hồng Đăng từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2023 và tiếp tục đạt Á hậu 4 ở mùa giải Miss Universe Vietnam 2026. Trong khi đó, Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, sau đó lọt Top 40 tại Miss Universe quốc tế. Nàng hậu tích cực hoạt động trong nhiều mảng từ thời trang, quảng cáo cho đến nghệ thuật biểu diễn.

Hồng Đăng phản hồi tích cực sau khi xem phim mới của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Trước dự án Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên từng góp mặt trong tác phẩm Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành. Việc liên tiếp tham gia các dự án phim lớn cho thấy nỗ lực của cô trong việc làm mới hình ảnh và trau dồi kỹ năng diễn xuất.

Những phản hồi ban đầu từ các đồng nghiệp như Á hậu Hồng Đăng mang lại tín hiệu tích cực cho vai diễn mới của Kỳ Duyên. Tuy nhiên, sức hút thực sự và năng lực thể hiện của người đẹp sẽ được đánh giá toàn diện hơn khi bộ phim chính thức công chiếu rộng rãi tới khán giả cả nước.