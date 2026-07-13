Á hậu Hương Giang đảm nhận vai trò Giám khảo Quốc tế tại Miss Cosmo China 2026 Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2 tại MGI All Stars, Hương Giang tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi chính thức trở thành giám khảo cho đêm chung kết Miss Cosmo China, Hong Kong & Macau 2026.

Hương Giang vừa chính thức xác nhận sẽ đảm nhận vai trò Giám khảo Quốc tế tại đêm chung kết Miss Cosmo China, Hong Kong & Macau Grand Final 2026. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của người đẹp sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi MGI All Stars diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5 vừa qua.

Khẳng định uy tín trong vai trò cầm cân nảy mực

Trên trang cá nhân, Hương Giang bày tỏ sự xúc động và hào hứng trước nhiệm vụ mới tại một trong những sân chơi nhan sắc khu vực. Cô chia sẻ: “Đón chờ hành trình này cùng Hương Giang nhé”. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp với nhiều lời chúc mừng và kỳ vọng vào những đánh giá chuyên môn của nàng hậu.

Hương Giang vui mừng công bố poster cho vị trí mới. Ảnh: FBNV

Việc được tin tưởng giao trọng trách giám khảo tại một cuộc thi quốc tế cho thấy hình ảnh và uy tín của Hương Giang ngày càng được ghi nhận. Khán giả mong đợi cô sẽ mang đến những góc nhìn chuyên môn và kinh nghiệm thực tế tích lũy được từ nhiều đấu trường nhan sắc trước đó.

Hành trình khẳng định vị thế tại đấu trường quốc tế

Trước khi nhận lời mời làm giám khảo, Hương Giang đã tạo nên dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 tại MGI All Stars tổ chức ở Thái Lan. Thành tích này được giới chuyên môn nhận định là bước ngoặt quan trọng, giúp cô khẳng định năng lực và vị trí vững chắc trong làng mẫu và sắc đẹp quốc tế sau nhiều năm hoạt động bền bỉ.

Hương Giang được săn đón nồng nhiệt khi gặt hái thành tích ấn tượng tại MGI All Stars. Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc tham gia các cuộc thi với tư cách thí sinh, Hương Giang đang từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng khi chuyển mình sang các vai trò như cố vấn và giám khảo. Điều này phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp sắc đẹp hiện nay, khi các hoa hậu, á hậu không chỉ dừng lại ở hoạt động giải trí mà còn đóng góp vào việc định hướng và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ kế cận.

Tính cách thân thiện, năng lượng tích cực giúp Hương Giang được nhiều khán giả yêu mến. Ảnh: FBNV

Sự xuất hiện của Hương Giang tại Miss Cosmo China 2026 không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của các đại diện nhan sắc Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Với tính cách thân thiện và năng lượng tích cực, cô tiếp tục duy trì được sức hút và sự yêu mến từ đông đảo khán giả trong và ngoài nước.