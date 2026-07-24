Á hậu Mỹ Duyên lên tiếng xin lỗi sau clip ném gạch vào nhà dân tại TP.HCM Á hậu Mỹ Duyên xác nhận là nhân vật xuất hiện trong đoạn clip ném gạch tại đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), gửi lời xin lỗi và phủ nhận tin đồn liên quan đến chất cấm.

Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên đã chính thức lên tiếng xác nhận bản thân là người xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ném gạch vào một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, TP.HCM. Người đẹp đã công khai gửi lời xin lỗi đến các bên liên quan, đồng thời giải thích bối cảnh xảy ra sự việc.

Giải thích nguyên nhân và phủ nhận tin đồn sai sự thật

Theo chia sẻ từ Á hậu Mỹ Duyên, sự việc xảy ra sau khi cô tham gia một buổi gặp gỡ bạn bè và có sử dụng đồ uống có cồn. Do không kiểm soát được hành vi trong lúc vui đùa, cô đã có những hành động thiếu chuẩn mực như trong đoạn video được đăng tải. Ngay sau khi nhận thức được sai sót, người đẹp đã chủ động liên hệ gửi lời xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng.

Bài đăng trên trang cá nhân của Á hậu Mỹ Duyên

Bên cạnh đó, Mỹ Duyên cũng phủ nhận hoàn toàn các tin đồn cho rằng cô sử dụng chất cấm thời điểm đó. Cô mong muốn công chúng tiếp nhận thông tin một cách khách quan, tránh các suy diễn không căn cứ gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cá nhân và gia đình.

Á hậu Mỹ Duyên thừa nhận mình chính là cô gái trong video được lan truyền

Diễn biến vụ việc và sự xác minh của cơ quan chức năng

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái đi vào hẻm, nhặt gạch bên đường rồi liên tục ném vào một nhà dân trước khi dừng lại dùng điện thoại. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và tranh luận gay gắt từ cộng đồng mạng.

Liên quan đến sự việc tại đường Nguyễn Trãi, cơ quan chức năng địa phương cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo đúng quy định.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001 tại Quảng Bình, từng theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Công nghệ TP.HCM. Năm 2024, cô đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam cùng giải phụ Người đẹp dạ hội.