Á hậu Nadia Ferreira và danh ca Marc Anthony chào đón con thứ hai sau 3 năm chung sống Nadia Ferreira, Á hậu 1 Miss Universe 2021, vừa thông báo hạ sinh bé Myla, thành viên thứ hai trong tổ ấm hạnh phúc với người chồng hơn 31 tuổi - danh ca Marc Anthony.

Nadia Ferreira, Á hậu 1 Miss Universe 2021, vừa chính thức xác nhận việc chào đón thành viên mới trong gia đình. Đây là cột mốc ý nghĩa tiếp theo trong cuộc hôn nhân của người đẹp Paraguay và nam danh ca nổi tiếng Marc Anthony sau hơn ba năm gắn bó.

Khoảnh khắc chào đón thành viên mới

Trên trang cá nhân, Nadia Ferreira (27 tuổi) đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi con thứ hai của cô và Marc Anthony chính thức chào đời. Người đẹp đặt tên cho em bé là Myla và bày tỏ sự biết ơn trước sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Cô cho biết cả gia đình đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ngập tràn niềm vui.

Á hậu 1 Miss Universe hạnh phúc báo tin con thứ hai vừa chào đời.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, cặp đôi đã nhận được vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ trên khắp thế giới. Hình ảnh ấm áp của gia đình trong ngày đón thành viên mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.

Hành trình xây dựng tổ ấm vượt qua rào cản tuổi tác

Tin vui này đánh dấu một chương mới trong cuộc sống viên mãn của Nadia Ferreira tại Miami, Mỹ. Dù khoảng cách tuổi tác giữa cô và chồng lên đến 31 năm, cặp đôi vẫn chứng minh sự gắn kết bền chặt thông qua việc ưu tiên vun đắp giá trị gia đình và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Á hậu 1 Miss Universe 2021 hiện có hôn nhân hạnh phúc bên chồng hơn 31 tuổi.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2022 và nhanh chóng tiến tới hôn nhân bằng một đám cưới xa hoa tại Bảo tàng Nghệ thuật Pérez ở Miami vào tháng 1/2023. Đến tháng 6/2023, họ chào đón con trai đầu lòng. Trong các cuộc phỏng vấn, Nadia Ferreira luôn khẳng định sự đồng điệu trong tâm hồn là yếu tố then chốt giúp cả hai vượt qua những lời bàn tán về sự chênh lệch tuổi tác.

Sự nghiệp và tầm ảnh hưởng của Á hậu Nadia Ferreira

Nadia Ferreira sinh năm 1999, là gương mặt đại diện nổi bật của nhan sắc Paraguay. Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe 2021, cô không chỉ thành công trong lĩnh vực thời trang mà còn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, biết cân bằng giữa sự nghiệp cá nhân và vai trò làm mẹ. Dưới đây là các cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của cặp đôi:

Sự kiện Thời gian Ghi chú Công khai hẹn hò Năm 2022 Thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế Kết hôn Tháng 1/2023 Tổ chức tại Miami, Mỹ Chào đón con đầu lòng Tháng 6/2023 Niềm hạnh phúc của gia đình Chào đón con thứ hai Mới đây Bé Myla chào đời

Hiện tại, Nadia Ferreira vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội và hoạt động sôi nổi trong giới thời trang cao cấp, đồng thời tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn bên cạnh danh ca Marc Anthony.