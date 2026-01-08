Á hậu Ngô Bảo Ngọc chính thức nối gót Hương Giang tham dự MGI All Stars Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc trở thành đại diện tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường MGI All Stars, nối tiếp thành công ấn tượng của Hương Giang.

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc chính thức trở thành đại diện tiếp theo của Việt Nam tham gia đấu trường MGI All Stars. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu sắc đẹp sau thành tích Á hậu 2 MGI All Stars tại Thái Lan vào tháng 5 của Hương Giang.

Ngô Bảo Ngọc sẽ là người kế nhiệm Hương Giang tham gia mùa giải tiếp theo của cuộc thi MGI All Stars.

Hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995, quê tại TP.HCM. Cô sở hữu bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải Hàng không của Học viện Hàng không Việt Nam. Trước khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, người đẹp từng nhiều lần ghi dấu ấn tại các cuộc thi nhan sắc quy mô lớn.

Cụ thể, vào năm 2022, cô lọt Top 10 và giành giải phụ Người đẹp Biển tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đến năm 2023, Ngô Bảo Ngọc tiếp tục bứt phá khi ghi tên mình vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đồng thời nhận hàng loạt giải phụ như Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường.

Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi MGI All Stars sắp tới sở hữu nhan sắc nóng bỏng.

Vẻ quyến rũ của Ngô Bảo Ngọc là chủ đề được nhiều khán giả yêu thích sắc đẹp thường xuyên bàn tán.

Khát khao cống hiến và sự chuẩn bị nghiêm túc

Chia sẻ về hành trình trở lại đường đua nhan sắc, Ngô Bảo Ngọc cho biết cô đã dành nhiều thời gian rèn luyện nhằm hoàn thiện bản thân trước khi đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Người đẹp khẳng định sẽ dùng tinh thần dấn thân, sự nghiêm túc và khả năng đa nhiệm để thể hiện tốt nhất tại cuộc thi quốc tế.

Bên cạnh đó, cô tin rằng mỗi người đều có một hành trình riêng và không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để theo đuổi ước mơ. Hiện tại, sự thể hiện của Ngô Bảo Ngọc tại MGI All Stars sắp tới đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ đông đảo người hâm mộ.