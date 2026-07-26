Á hậu Phương Nga diện váy ngắn khoe nhan sắc, diễn viên Bình An để lại bình luận gây chú ý Á hậu Phương Nga thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh đời thường trẻ trung, trong khi ông xã Bình An để lại bình luận dí dỏm thể hiện sự gắn kết.

Á hậu Phương Nga vừa chia sẻ loạt ảnh đời thường thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ phong cách thời trang trẻ trung và nhan sắc thăng hạng. Đáng chú ý, phản ứng hài hước từ ông xã - diễn viên Bình An dưới phần bình luận nhanh chóng trở thành điểm nhấn thú vị trên mạng xã hội.

Sự kết hợp thời trang tinh tế và nhan sắc trong trẻo

Trong bộ ảnh mới đăng tải, người đẹp chọn thiết kế váy ngắn hai dây họa tiết chấm bi ôm dáng, kết hợp cùng túi xách sắc nâu và phụ kiện thú bông đáng yêu. Kiểu dáng trang phục giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon dài của cô. Mái tóc đen dài tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo vốn gắn liền với hình ảnh của Phương Nga từ sau khi đăng quang.

Á hậu Phương Nga khoe nhan sắc trong trẻo với loạt ảnh mới.

Phản ứng hài hước từ diễn viên Bình An

Bên cạnh hình ảnh thu hút của Phương Nga, sự xuất hiện của diễn viên Bình An ở phần tương tác nhận được nhiều sự quan tâm. Nam diễn viên để lại bình luận ngắn gọn với đúng 3 từ: "Chồng em đâu". Màn tương tác dí dỏm này lập tức thu hút sự chú ý từ netizen, cho thấy sự gắn kết ngọt ngào và tự nhiên của cặp đôi trên mạng xã hội.

Màn "đánh dấu chủ quyền" của Bình An.

Hôn nhân viên mãn của cặp đôi showbiz Việt

Phương Nga và Bình An chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2022 sau nhiều năm hẹn hò. Kể từ khi kết hôn, cả hai trở thành một trong những cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm nhờ cuộc sống hôn nhân bình yên và sự đồng hành khăng khít.

Được biết, Phương Nga và Bình An chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2022 sau nhiều năm hẹn hò.

Hiện tại, Phương Nga duy trì công việc MC, tham gia các sự kiện giải trí và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đến người hâm mộ. Trong khi đó, Bình An tích cực hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên. Dù bận rộn với lịch trình cá nhân, cả hai vẫn luôn sắp xếp thời gian để đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày.