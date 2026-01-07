Á hậu Tường San khoe nhan sắc rạng rỡ ở tháng thứ 7 thai kỳ lần hai Bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ thứ hai, Á hậu Tường San nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ giữ vững phong độ nhan sắc và thần thái tươi tắn trong lần hiếm hoi xuất hiện.

Mới đây, Á hậu Tường San đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt khoảnh khắc thư giãn trong kỳ nghỉ cuối tuần. Dù đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ, người đẹp vẫn duy trì được vẻ ngoài ngọt ngào và phong cách thời trang thanh lịch đặc trưng.

Thần thái rạng rỡ của mẹ bầu ở những tháng cuối

Trong bộ ảnh mới nhất với thông điệp "Happy Sunday", Tường San xuất hiện trong chiếc váy maxi hai dây màu xanh pastel. Thiết kế suông nhẹ nhàng không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp nàng hậu khéo léo tôn lên vẻ nữ tính. Lối trang điểm trong trẻo kết hợp cùng mái tóc buông tự nhiên giúp diện mạo của cô thêm phần thanh thoát.

Dù không trực tiếp nhắc đến chuyện mang thai trong bài đăng, loạt hình ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi đây là một trong những lần hiếm hoi cô cập nhật hình ảnh cá nhân kể từ khi công khai chuẩn bị đón thành viên mới.

Á Hậu Tường San khoe nhan sắc tươi tắn ở tháng thứ 7 thai kỳ. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, dù đã bước vào tam cá nguyệt thứ ba, gương mặt của Tường San vẫn giữ được những đường nét thanh tú và làn da rạng rỡ. Cô chủ yếu lựa chọn các góc chụp cận mặt hoặc toàn thân với trang phục rộng rãi để ghi lại kỷ niệm trong giai đoạn đặc biệt này mà vẫn giữ được sự tinh tế, không quá tập trung vào vóc dáng mẹ bầu.

Cuộc sống kín tiếng và hạnh phúc viên mãn

Dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm của nàng hậu sau khi lập gia đình. Nhiều ý kiến nhận xét Tường San vẫn giữ được phong độ sắc vóc đáng ngưỡng mộ dù đang trong quá trình mang thai con thứ hai.

Á Hậu Tường San hạnh phúc khi sắp đón thêm em bé. Ảnh: FBNV

Xác nhận mang thai vào cuối tháng 5 vừa qua, Tường San cho biết cô hiện đang ưu tiên tối đa cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Sau khi kết hôn với ông xã doanh nhân vào năm 2020, người đẹp lựa chọn lối sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư lên mạng xã hội.

Dù hạn chế các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình, Tường San vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp săn đón nhờ hình ảnh thanh lịch. Hiện tại, người hâm mộ đang dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho nàng hậu, mong cô có một thai kỳ khỏe mạnh trước khi chính thức chào đón thành viên mới của gia đình.