Ả Rập Xê Út 1-2 Uzbekistan: Uzbekistan giành chiến thắng
Ả Rập Xê Út đang duy trì phong độ cao với 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất, trước khi chạm trán Uzbekistan lúc 22h30 ngày 17/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Ả Rập Xê Út tiếp đón Uzbekistan.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 46% - 54% Uzbekistan; phạm lỗi 0 - 0.
- 19'BÀN THẮNG! Uzbekistan (0-1)
Phút 19': S. Esanov (Uzbekistan) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 23'BÀN THẮNG! Ả Rập Xê Út (1-1)
Phút 23': F. Al Buraikan (Ả Rập Xê Út) lập công (kiến tạo: A. Al Ghamdi). Tỷ số: 1 - 1.
- 24'Ả Rập Xê Út ép sân
Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 61% - 39% Uzbekistan, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.
- 34'Thẻ vàng
Phút 34': A. Al Amri (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng.
- 35'BÀN THẮNG! Uzbekistan (1-2)
Phút 35': S. Esanov (Uzbekistan) lập công. Tỷ số: 1 - 2.
- 36'Ả Rập Xê Út ép sân
Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 61% - 39% Uzbekistan, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ả Rập Xê Út): A. Al Hamdan vào sân thay F. Al Buraikan.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ả Rập Xê Út): N. Boushal vào sân thay S. Abdulhamid.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ả Rập Xê Út): A. Atiah vào sân thay A. M. Yousef H..
- 46'Thay người
Phút 46' (Ả Rập Xê Út): M. Ali vào sân thay A. Al Khaibari.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ả Rập Xê Út): F. Abdi vào sân thay M. Al Harbi.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ả Rập Xê Út): A. Lajami vào sân thay A. Al Amri.
- 48'Ả Rập Xê Út ép sân
Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 60% - 40% Uzbekistan, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 51'Thẻ đỏ
Phút 51': A. Lajami (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ đỏ.
- 54'Thay người
Phút 54' (Uzbekistan): A. Amonov vào sân thay A. Fayzullaev.
- 58'Thay người
Phút 58' (Ả Rập Xê Út): A. A. Khateeb vào sân thay M. Al Juwayr.
- 58'Thay người
Phút 58' (Ả Rập Xê Út): M. Kanno vào sân thay A. Al Ghamdi.
- 60'Ả Rập Xê Út ép sân
Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 60% - 40% Uzbekistan, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 65'Thay người
Phút 65' (Ả Rập Xê Út): Z. Al Johani vào sân thay M. Al Sahafi.
- 72'Thay người
Phút 72' (Ả Rập Xê Út): T. Al Ammar vào sân thay N. Al Dawsari.
- 73'Thay người
Phút 73' (Uzbekistan): D. Khamdamov vào sân thay K. Norchaev.
- 73'Thay người
Phút 73' (Uzbekistan): A. Kholmurodov vào sân thay U. Rakhmonaliyev.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 53% - 47% Uzbekistan, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': R. Ashurmatov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': S. Esanov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 52% - 48% Uzbekistan, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 3 - 2.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': J. Urozov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.
- 88'Thay người
Phút 88' (Uzbekistan): A. Ganiev vào sân thay O. Khamrobekov.
- 89'Thay người
Phút 89' (Uzbekistan): D. Murtazoyev vào sân thay M. Makhamadzhonov.
- 89'Thay người
Phút 89' (Uzbekistan): G. Rizakulov vào sân thay B. Karimov.
- KTKết thúc: Ả Rập Xê Út 1-2 Uzbekistan
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 00:30 18/11/2026
Ả Rập Xê Út bước vào trận gặp Uzbekistan lúc 22h30 ngày 17/11/2026 với phong độ vượt trội. Họ thắng 4, hòa 1 và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trong khi đó, Uzbekistan chỉ thắng 2 và thua 3 trong cùng khoảng thời gian, lại đang đi qua hai trận thua liên tiếp.
Ả Rập Xê Út giữ nhịp ổn định
Chuỗi 5 trận gần nhất của Ả Rập Xê Út gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa, không có trận thua nào. Đội bóng này thắng ở hai trận mới nhất, trước đó có một trận hòa, rồi tiếp tục thắng ở hai trận cũ hơn.
Điểm đáng chú ý là sự bền bỉ. Hiếm khi Ả Rập Xê Út để mất nhịp quá một trận, và họ nhanh chóng lấy lại mạch thắng sau lần dừng bước duy nhất. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng khi bước vào một cuộc đối đầu cần sự tập trung cao độ.
Uzbekistan chưa tìm lại sự ổn định
Phong độ của Uzbekistan có sự chênh lệch rõ rệt. Đội bóng này thua cả hai trận gần nhất, trước đó thắng hai trận liên tiếp, rồi thua ở trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận. Tổng cộng, họ thắng 2 và thua 3.
Hai trận thua liên tiếp gần đây khiến Uzbekistan vào trận trong thế phải tìm lại cảm giác chiến thắng. Tuy nhiên, hai trận thắng liên tiếp trước đó cho thấy họ vẫn đủ khả năng tạo ra chuỗi kết quả tích cực khi vào nhịp.
Thế đối đầu nghiêng về Ả Rập Xê Út
Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Ả Rập Xê Út thắng 2 và Uzbekistan thắng 1, không có trận hòa nào. Như vậy, đại diện Tây Á có lợi thế nhỏ trong thành tích đối đầu gần đây, dù Uzbekistan từng thắng ít nhất một lần và hoàn toàn có thể gây khó khăn.
Kết hợp với phong độ, lợi thế đối đầu giúp Ả Rập Xê Út có thêm cơ sở tự tin. Dù vậy, cả ba trận gần nhất đều có thắng thua phân minh, cho thấy cuộc đối đầu này hiếm khi diễn ra một chiều.
Điểm then chốt của trận đấu
Yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tâm lý và sự ổn định. Ả Rập Xê Út mang theo chuỗi kết quả tốt và sự tự tin, trong khi Uzbekistan cần phản ứng nhanh để chặn đà sa sút. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ ở giai đoạn đầu trận sẽ có lợi thế lớn trong việc dẫn dắt cục diện.
Nhận định
Xét về phong độ và thành tích đối đầu gần đây, Ả Rập Xê Út là đội có nhiều điểm tựa hơn trước trận đấu này. Chuỗi 4 thắng, 1 hòa cùng lợi thế 2-1 về số lần thắng trong ba lần chạm trán gần nhất là những dấu hiệu tích cực. Uzbekistan vẫn có thể tạo bất ngờ nếu chấm dứt được chuỗi hai trận thua liên tiếp, nhưng áp lực đang đặt nhiều hơn lên vai họ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)