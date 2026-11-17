Ả Rập Xê Út 1-2 Uzbekistan: Uzbekistan giành chiến thắng Ả Rập Xê Út đang duy trì phong độ cao với 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất, trước khi chạm trán Uzbekistan lúc 22h30 ngày 17/11/2026.

Ả Rập Xê Út 1 - 2 Uzbekistan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ả Rập Xê Út tiếp đón Uzbekistan.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 46% - 54% Uzbekistan; phạm lỗi 0 - 0.

19' BÀN THẮNG! Uzbekistan (0-1) Phút 19': S. Esanov (Uzbekistan) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

23' BÀN THẮNG! Ả Rập Xê Út (1-1) Phút 23': F. Al Buraikan (Ả Rập Xê Út) lập công (kiến tạo: A. Al Ghamdi). Tỷ số: 1 - 1.

24' Ả Rập Xê Út ép sân Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 61% - 39% Uzbekistan, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

34' Thẻ vàng Phút 34': A. Al Amri (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng.

35' BÀN THẮNG! Uzbekistan (1-2) Phút 35': S. Esanov (Uzbekistan) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

36' Ả Rập Xê Út ép sân Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 61% - 39% Uzbekistan, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Ả Rập Xê Út): A. Al Hamdan vào sân thay F. Al Buraikan.

46' Thay người Phút 46' (Ả Rập Xê Út): N. Boushal vào sân thay S. Abdulhamid.

46' Thay người Phút 46' (Ả Rập Xê Út): A. Atiah vào sân thay A. M. Yousef H..

46' Thay người Phút 46' (Ả Rập Xê Út): M. Ali vào sân thay A. Al Khaibari.

46' Thay người Phút 46' (Ả Rập Xê Út): F. Abdi vào sân thay M. Al Harbi.

46' Thay người Phút 46' (Ả Rập Xê Út): A. Lajami vào sân thay A. Al Amri.

48' Ả Rập Xê Út ép sân Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 60% - 40% Uzbekistan, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 2.

51' Thẻ đỏ Phút 51': A. Lajami (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ đỏ.

54' Thay người Phút 54' (Uzbekistan): A. Amonov vào sân thay A. Fayzullaev.

58' Thay người Phút 58' (Ả Rập Xê Út): A. A. Khateeb vào sân thay M. Al Juwayr.

58' Thay người Phút 58' (Ả Rập Xê Út): M. Kanno vào sân thay A. Al Ghamdi.

60' Ả Rập Xê Út ép sân Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 60% - 40% Uzbekistan, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 2.

65' Thay người Phút 65' (Ả Rập Xê Út): Z. Al Johani vào sân thay M. Al Sahafi.

72' Thay người Phút 72' (Ả Rập Xê Út): T. Al Ammar vào sân thay N. Al Dawsari.

73' Thay người Phút 73' (Uzbekistan): D. Khamdamov vào sân thay K. Norchaev.

73' Thay người Phút 73' (Uzbekistan): A. Kholmurodov vào sân thay U. Rakhmonaliyev.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 53% - 47% Uzbekistan, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 2.

78' Thẻ vàng Phút 78': R. Ashurmatov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.

82' Thẻ vàng Phút 82': S. Esanov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ả Rập Xê Út 52% - 48% Uzbekistan, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 3 - 2.

88' Thẻ vàng Phút 88': J. Urozov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.

88' Thay người Phút 88' (Uzbekistan): A. Ganiev vào sân thay O. Khamrobekov.

89' Thay người Phút 89' (Uzbekistan): D. Murtazoyev vào sân thay M. Makhamadzhonov.

89' Thay người Phút 89' (Uzbekistan): G. Rizakulov vào sân thay B. Karimov.

KT Kết thúc: Ả Rập Xê Út 1-2 Uzbekistan Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 00:30 18/11/2026

Đội hình chính thức Ả Rập Xê Út Sơ đồ 4-4-2 Uzbekistan Sơ đồ 4-2-3-1 1 Hamed Al-Shanqity 8 Marwan Al-Sahafi 4 Abdulelah Al-Amri 5 Hassan Tambakti 24 Moteb Al-Harbi 12 Saud Abdulhamid 15 Abdullah Al-Khaibari 6 Nasser Al-Dawsari 27 Ahmed Al-Ghamdi 9 Firas Al-Buraikan 7 Musab Al Juwayr 12 Abduvokhid Nematov 4 Bekhruz Karimov 25 Makhmud Makhamadzhonov 5 Rustam Ashurmatov 26 Jakhongir Urozov 7 Umarali Rakhmonaliev 6 Akmal Mozgovoy 22 Abbosbek Fayzullaev 23 Sherzod Esanov 9 Odiljon Khamrobekov 21 Khuisain Norchaev Dự bị Ả Rập Xê Út 22 Abdulquddus Atiah 3 Ali Lajami 17 Abdullah Khateeb 31 Faris Abdi 13 Nawaf Boushal 16 Ziyad Aljohani 10 Mukhtar Ali 23 Mohamed Kanno 26 Turki Al Ammar Uzbekistan 1 Vladimir Nazarov 16 Samandar Muratbaev 27 Muhammadrasul Abdumajidov 15 G'iyosjon Rizoqulov 20 Azizbek Amanov 2 Dilshod Murtozoev 3 Azizbek Tulkunbekov 8 Jasurbek Jaloliddinov 10 Azizjon Ganiev Cập nhật đội hình lúc 22:01 17/11/2026

Ả Rập Xê Út Thống kê Uzbekistan 53% Kiểm soát bóng 47% 6 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 5 3 Phạt góc 0 14 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Sherzod Esanov Uzbekistan 2 bàn Firas Al-Buraikan Ả Rập Xê Út 1 bàn Ahmed Al-Ghamdi Ả Rập Xê Út 1 kiến tạo · điểm 6.3 Abduvokhid Nematov Uzbekistan Điểm 7.3 Rustam Ashurmatov Uzbekistan Điểm 7.2 Makhmud Makhamadzhonov Uzbekistan Điểm 7.2

Ả Rập Xê Út bước vào trận gặp Uzbekistan lúc 22h30 ngày 17/11/2026 với phong độ vượt trội. Họ thắng 4, hòa 1 và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trong khi đó, Uzbekistan chỉ thắng 2 và thua 3 trong cùng khoảng thời gian, lại đang đi qua hai trận thua liên tiếp.

Ả Rập Xê Út giữ nhịp ổn định

Chuỗi 5 trận gần nhất của Ả Rập Xê Út gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa, không có trận thua nào. Đội bóng này thắng ở hai trận mới nhất, trước đó có một trận hòa, rồi tiếp tục thắng ở hai trận cũ hơn.

Điểm đáng chú ý là sự bền bỉ. Hiếm khi Ả Rập Xê Út để mất nhịp quá một trận, và họ nhanh chóng lấy lại mạch thắng sau lần dừng bước duy nhất. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng khi bước vào một cuộc đối đầu cần sự tập trung cao độ.

Uzbekistan chưa tìm lại sự ổn định

Phong độ của Uzbekistan có sự chênh lệch rõ rệt. Đội bóng này thua cả hai trận gần nhất, trước đó thắng hai trận liên tiếp, rồi thua ở trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận. Tổng cộng, họ thắng 2 và thua 3.

Hai trận thua liên tiếp gần đây khiến Uzbekistan vào trận trong thế phải tìm lại cảm giác chiến thắng. Tuy nhiên, hai trận thắng liên tiếp trước đó cho thấy họ vẫn đủ khả năng tạo ra chuỗi kết quả tích cực khi vào nhịp.

Thế đối đầu nghiêng về Ả Rập Xê Út

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Ả Rập Xê Út thắng 2 và Uzbekistan thắng 1, không có trận hòa nào. Như vậy, đại diện Tây Á có lợi thế nhỏ trong thành tích đối đầu gần đây, dù Uzbekistan từng thắng ít nhất một lần và hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Kết hợp với phong độ, lợi thế đối đầu giúp Ả Rập Xê Út có thêm cơ sở tự tin. Dù vậy, cả ba trận gần nhất đều có thắng thua phân minh, cho thấy cuộc đối đầu này hiếm khi diễn ra một chiều.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tâm lý và sự ổn định. Ả Rập Xê Út mang theo chuỗi kết quả tốt và sự tự tin, trong khi Uzbekistan cần phản ứng nhanh để chặn đà sa sút. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ ở giai đoạn đầu trận sẽ có lợi thế lớn trong việc dẫn dắt cục diện.

Nhận định

Xét về phong độ và thành tích đối đầu gần đây, Ả Rập Xê Út là đội có nhiều điểm tựa hơn trước trận đấu này. Chuỗi 4 thắng, 1 hòa cùng lợi thế 2-1 về số lần thắng trong ba lần chạm trán gần nhất là những dấu hiệu tích cực. Uzbekistan vẫn có thể tạo bất ngờ nếu chấm dứt được chuỗi hai trận thua liên tiếp, nhưng áp lực đang đặt nhiều hơn lên vai họ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Ả Rập Xê Út · 2 thắng 0 hòa Uzbekistan · 1 thắng Ả Rập Xê Út 3 - 0 Uzbekistan ẢRX Uzbekistan 2 - 3 Ả Rập Xê Út ẢRX Uzbekistan 3 - 1 Ả Rập Xê Út UZB

Ả Rập Xê Út 5 trận gần nhất T T H T T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 10 Thủng lưới Uzbekistan 5 trận gần nhất B B T T B 8 Trận 3-1-4 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 15 Thủng lưới