Aarhus 0-0 SC Braga: Hai đội chia điểm Aarhus đang bám đuổi nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 26 với 1 điểm. SC Braga hạng 16 (3 điểm) là đối thủ tại Cepheus Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

Aarhus 0 - 0 SC Braga Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Aarhus tiếp đón SC Braga.

15' Aarhus ép sân Cầm bóng: Aarhus 69% - 31% SC Braga, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 1 - 2.

27' Aarhus ép sân Cầm bóng: Aarhus 69% - 31% SC Braga, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 3 - 2.

28' Thẻ vàng Phút 28': A. Barisic (SC Braga) nhận thẻ vàng (Holding).

39' Aarhus ép sân Cầm bóng: Aarhus 66% - 34% SC Braga, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 5 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Aarhus ép sân Cầm bóng: Aarhus 65% - 35% SC Braga, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 7 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Aarhus): F. Emmery vào sân thay R. Carstensen.

60' Thay người Phút 60' (Aarhus): J. Andersen vào sân thay G. Links.

62' Thay người Phút 62' (SC Braga): J. Wind vào sân thay M. Dorgeles.

64' Aarhus ép sân Cầm bóng: Aarhus 64% - 36% SC Braga, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 7 - 2.

67' Thẻ vàng Phút 67': M. Knudsen (Aarhus) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Aarhus): J. Bogere vào sân thay S. Tchamche.

71' Thay người Phút 71' (Aarhus): T. Bech vào sân thay C. McCowatt.

73' Thẻ vàng Phút 73': Travassos (SC Braga) nhận thẻ vàng (Holding).

76' Aarhus ép sân Cầm bóng: Aarhus 59% - 41% SC Braga, dứt điểm 8 - 18 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 7 - 2.

77' Thay người Phút 77' (SC Braga): F. Navarro vào sân thay P. Victor.

77' Thay người Phút 77' (SC Braga): D. Rodrigues vào sân thay R. Horta.

85' Thay người Phút 85' (Aarhus): M. Solbakken vào sân thay S. Jorgensen.

86' Thẻ vàng Phút 86': C. Rosler (Aarhus) nhận thẻ vàng (Elbowing).

88' Aarhus ép sân Cầm bóng: Aarhus 58% - 42% SC Braga, dứt điểm 10 - 21 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 2 - 7; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 7 - 4.

90+1' Thay người Phút 90+1' (SC Braga): F. Costa vào sân thay V. Gomez.

90+1' Thay người Phút 90+1' (SC Braga): B. Arrey-Mbi vào sân thay G. Martinez.

KT Kết thúc: Aarhus 0-0 SC Braga Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:39 06/11/2026

Đội hình chính thức Aarhus Sơ đồ 3-4-2-1 SC Braga Sơ đồ 4-3-3 21 Mads Hedenstad 14 Tobias Mølgaard 25 Colin Rösler 33 Luka Callø 29 Rasmus Carstensen 10 Kristian Arnstad 4 Magnus Knudsen 11 Gift Links 8 Sebastian Jørgensen 18 Callum McCowatt 27 Stefen Tchamche 31 Bernardo Fontes 2 Victor Gómez 14 Gustaf Lagerbielke 37 Adrian Leon Barišić 7 Diogo Travassos 29 Jean-Baptiste Gorby 20 Mario Dorgeles 8 João Moutinho 77 Gabriel Martínez 10 Pau Víctor 21 Ricardo Horta Dự bị Aarhus 1 Jesper Hansen 42 Marius van der Raad 26 Jacob Andersen 44 Mouhammade Camara 45 Christian Storch 7 Markus Solbakken 16 Jens Jønsson 20 Tómas Óli Kristjánsson 22 Oskar Haugstrup SC Braga 78 Joao Carvalho 6 Vítor Carvalho 26 Bright Arrey-Mbi 44 Adrian Bajrami 16 Tomás Marqués 23 Denis Huseinbašić 34 Demir Ege Tıknaz 50 Diego Rodrigues 9 Fran Navarro Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Aarhus Thống kê SC Braga 56% Kiểm soát bóng 44% 13 Dứt điểm 26 5 Trúng đích 9 2 Phạt góc 7 7 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 2 9 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Mads Hedenstad Aarhus Điểm 9.9 Callum McCowatt Aarhus Điểm 8.2 Gabriel Martínez SC Braga Điểm 8.2 Luka Callø Aarhus Điểm 7.6 Kristian Arnstad Aarhus Điểm 7.5 Bernardo Fontes SC Braga Điểm 7.5

Aarhus đang bám đuổi nhóm dự cúp châu lục và cần những kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách. Họ tiếp SC Braga tại Cepheus Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026. Hiện Aarhus đứng hạng 26 với 1 điểm, còn đối thủ ở hạng 16 với 3 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

SC Braga đang hơn Aarhus 10 bậc và 2 điểm. Khoảng cách điểm số không lớn, nên một trận thắng có thể thay đổi đáng kể vị trí của đội chủ nhà.

Với Aarhus, trận đấu này là cơ hội để tạo đà từ sân nhà và nâng điểm số vốn còn rất khiêm tốn. Với SC Braga, đây là dịp củng cố vị trí đang nằm trên đối thủ và kéo giãn khoảng cách.

Phong độ gần đây: Aarhus bền bỉ nhưng vừa chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Aarhus thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng khó bị đánh bại, khi chỉ thua một lần.

Tuy nhiên, trận thua đó lại là trận mới nhất. Trước đó, Aarhus có hai trận thắng và hai trận hòa, nên đội chủ nhà sẽ muốn nhanh chóng lấy lại nhịp độ từng có.

SC Braga: Phong độ thất thường

SC Braga cũng thắng 2 trận, nhưng hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Kết quả của họ đan xen giữa thắng, hòa và thua, cho thấy sự thiếu ổn định.

Điểm sáng là SC Braga vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Đội khách sẽ mang theo tinh thần tích cực đó đến Cepheus Park, dù trước đó họ từng hòa rồi thua.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt phong độ, hai đội không cách biệt quá xa. Aarhus có số trận không thua nhiều hơn, còn SC Braga có lợi thế về vị trí và vừa thắng ở vòng gần nhất.

Yếu tố tâm lý vì thế có thể quyết định cục diện. Aarhus cần phản ứng sau trận thua gần nhất, trong khi SC Braga phải chứng minh chiến thắng vừa qua không chỉ là kết quả đơn lẻ.

Đáng chú ý, cả hai đội đều có điểm số thấp ở giai đoạn này. Chỉ một trận thắng cũng đủ làm thay đổi bức tranh trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Trận đấu được đánh giá là cân bằng về phong độ. Aarhus có lợi thế sân nhà và chuỗi ít thất bại, trong khi SC Braga sở hữu vị trí cao hơn cùng đà hưng phấn từ trận thắng gần nhất.

Một Aarhus kiên trì, giữ được sự chắc chắn như bốn trận trước trận thua gần nhất, hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Ngược lại, nếu SC Braga duy trì được tinh thần từ chiến thắng vừa qua, họ có thể rời Cepheus Park với kết quả tích cực.

Aarhus 5 trận gần nhất B T T H H 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới SC Braga 5 trận gần nhất T H B T B 8 Trận 5-2-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 15 Atalanta 2 1 0 1 0 3 B T 16 SC Braga 2 1 0 1 -1 3 T B 17 Gent 2 1 0 1 -1 3 B T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H 26 Aarhus 2 0 1 1 -1 1 H B 27 Pafos 2 0 1 1 -2 1 H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại