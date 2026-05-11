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Aarhus 0-0 SC Braga: Hai đội chia điểm

Văn Thể05/11/2026 19:46

Aarhus đang bám đuổi nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 26 với 1 điểm. SC Braga hạng 16 (3 điểm) là đối thủ tại Cepheus Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

Aarhus0 - 0SC BragaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Aarhus tiếp đón SC Braga.

  • 15'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 69% - 31% SC Braga, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 1 - 2.

  • 27'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 69% - 31% SC Braga, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 3 - 2.

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': A. Barisic (SC Braga) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 39'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 66% - 34% SC Braga, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 5 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 65% - 35% SC Braga, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 7 - 2.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Aarhus): F. Emmery vào sân thay R. Carstensen.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Aarhus): J. Andersen vào sân thay G. Links.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (SC Braga): J. Wind vào sân thay M. Dorgeles.

  • 64'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 64% - 36% SC Braga, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 7 - 2.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': M. Knudsen (Aarhus) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Aarhus): J. Bogere vào sân thay S. Tchamche.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Aarhus): T. Bech vào sân thay C. McCowatt.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Travassos (SC Braga) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 76'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 59% - 41% SC Braga, dứt điểm 8 - 18 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 7 - 2.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (SC Braga): F. Navarro vào sân thay P. Victor.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (SC Braga): D. Rodrigues vào sân thay R. Horta.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Aarhus): M. Solbakken vào sân thay S. Jorgensen.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': C. Rosler (Aarhus) nhận thẻ vàng (Elbowing).

  • 88'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 58% - 42% SC Braga, dứt điểm 10 - 21 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 2 - 7; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 7 - 4.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (SC Braga): F. Costa vào sân thay V. Gomez.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (SC Braga): B. Arrey-Mbi vào sân thay G. Martinez.

  • KTKết thúc: Aarhus 0-0 SC Braga

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:39 06/11/2026

Đội hình chính thức
Aarhus
Sơ đồ 3-4-2-1
SC Braga
Sơ đồ 4-3-3
21
Mads Hedenstad
14
Tobias Mølgaard
25
Colin Rösler
33
Luka Callø
29
Rasmus Carstensen
10
Kristian Arnstad
4
Magnus Knudsen
11
Gift Links
8
Sebastian Jørgensen
18
Callum McCowatt
27
Stefen Tchamche
31
Bernardo Fontes
2
Victor Gómez
14
Gustaf Lagerbielke
37
Adrian Leon Barišić
7
Diogo Travassos
29
Jean-Baptiste Gorby
20
Mario Dorgeles
8
João Moutinho
77
Gabriel Martínez
10
Pau Víctor
21
Ricardo Horta
Dự bị
Aarhus
1 Jesper Hansen42 Marius van der Raad26 Jacob Andersen44 Mouhammade Camara45 Christian Storch7 Markus Solbakken16 Jens Jønsson20 Tómas Óli Kristjánsson22 Oskar Haugstrup
SC Braga
78 Joao Carvalho6 Vítor Carvalho26 Bright Arrey-Mbi44 Adrian Bajrami16 Tomás Marqués23 Denis Huseinbašić34 Demir Ege Tıknaz50 Diego Rodrigues9 Fran Navarro
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
AarhusThống kêSC Braga
56%
Kiểm soát bóng
44%
13
Dứt điểm
26
5
Trúng đích
9
2
Phạt góc
7
7
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
2
9
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Mads Hedenstad
Mads Hedenstad
Aarhus
Điểm 9.9
Callum McCowatt
Callum McCowatt
Aarhus
Điểm 8.2
Gabriel Martínez
Gabriel Martínez
SC Braga
Điểm 8.2
Luka Callø
Luka Callø
Aarhus
Điểm 7.6
Kristian Arnstad
Kristian Arnstad
Aarhus
Điểm 7.5
Bernardo Fontes
Bernardo Fontes
SC Braga
Điểm 7.5

Aarhus đang bám đuổi nhóm dự cúp châu lục và cần những kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách. Họ tiếp SC Braga tại Cepheus Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026. Hiện Aarhus đứng hạng 26 với 1 điểm, còn đối thủ ở hạng 16 với 3 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

SC Braga đang hơn Aarhus 10 bậc và 2 điểm. Khoảng cách điểm số không lớn, nên một trận thắng có thể thay đổi đáng kể vị trí của đội chủ nhà.

Với Aarhus, trận đấu này là cơ hội để tạo đà từ sân nhà và nâng điểm số vốn còn rất khiêm tốn. Với SC Braga, đây là dịp củng cố vị trí đang nằm trên đối thủ và kéo giãn khoảng cách.

Phong độ gần đây: Aarhus bền bỉ nhưng vừa chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Aarhus thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng khó bị đánh bại, khi chỉ thua một lần.

Tuy nhiên, trận thua đó lại là trận mới nhất. Trước đó, Aarhus có hai trận thắng và hai trận hòa, nên đội chủ nhà sẽ muốn nhanh chóng lấy lại nhịp độ từng có.

SC Braga: Phong độ thất thường

SC Braga cũng thắng 2 trận, nhưng hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Kết quả của họ đan xen giữa thắng, hòa và thua, cho thấy sự thiếu ổn định.

Điểm sáng là SC Braga vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Đội khách sẽ mang theo tinh thần tích cực đó đến Cepheus Park, dù trước đó họ từng hòa rồi thua.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt phong độ, hai đội không cách biệt quá xa. Aarhus có số trận không thua nhiều hơn, còn SC Braga có lợi thế về vị trí và vừa thắng ở vòng gần nhất.

Yếu tố tâm lý vì thế có thể quyết định cục diện. Aarhus cần phản ứng sau trận thua gần nhất, trong khi SC Braga phải chứng minh chiến thắng vừa qua không chỉ là kết quả đơn lẻ.

Đáng chú ý, cả hai đội đều có điểm số thấp ở giai đoạn này. Chỉ một trận thắng cũng đủ làm thay đổi bức tranh trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Trận đấu được đánh giá là cân bằng về phong độ. Aarhus có lợi thế sân nhà và chuỗi ít thất bại, trong khi SC Braga sở hữu vị trí cao hơn cùng đà hưng phấn từ trận thắng gần nhất.

Một Aarhus kiên trì, giữ được sự chắc chắn như bốn trận trước trận thua gần nhất, hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Ngược lại, nếu SC Braga duy trì được tinh thần từ chiến thắng vừa qua, họ có thể rời Cepheus Park với kết quả tích cực.

Aarhus
5 trận gần nhất
BTTHH
2
Trận
0-1-1
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
2
Thủng lưới
SC Braga
5 trận gần nhất
THBTB
8
Trận
5-2-1
T-H-B
10
Ghi (TB 1.3)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
15Atalanta210103BT
16SC Braga2101-13TB
17Gent2101-13BT
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
26Aarhus2011-11HB
27Pafos2011-21HB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Aarhus 0-0 SC Braga: Hai đội chia điểm
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