Aarhus 1-4 Lech Poznan: Lech Poznan giành chiến thắng Aarhus đối đầu Lech Poznan tại UEFA Champions League trên sân Cepheus Park. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 22/07/2026.

Aarhus 1 - 4 Lech Poznan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Aarhus tiếp đón Lech Poznan.

13' Aarhus ép sân Cầm bóng: Aarhus 67% - 33% Lech Poznan, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Aarhus 55% - 45% Lech Poznan, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

29' BÀN THẮNG! Lech Poznan (0-1) Phút 29': M. Ishak (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: J. Pereira). Tỷ số: 0 - 1.

37' Thẻ đỏ Phút 37': J. Hansen (Aarhus) nhận thẻ đỏ (Handling).

40' Thay người Phút 40' (Aarhus): M. Hedenstad vào sân thay S. Jorgensen.

42' BÀN THẮNG! Lech Poznan (0-2) Phút 42': P. Walemark (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: A. Kozubal). Tỷ số: 0 - 2.

44' Lech Poznan ép sân Cầm bóng: Aarhus 51% - 49% Lech Poznan, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 3 - 0.

45+6' Thẻ vàng Phút 45+6': G. Links (Aarhus) nhận thẻ vàng (Diving).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thẻ vàng Phút 50': R. Murawski (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

54' Thay người Phút 54' (Lech Poznan): F. Jagiello vào sân thay R. Murawski.

55' BÀN THẮNG! Aarhus (1-2) Phút 55': K. Arnstad (Aarhus) lập công (kiến tạo: F. Emmery). Tỷ số: 1 - 2.

57' Lech Poznan ép sân Cầm bóng: Aarhus 46% - 54% Lech Poznan, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 3 - 1.

61' BÀN THẮNG! Lech Poznan (1-3) Phút 61': T. Yegbe (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: W. Monka). Tỷ số: 1 - 3.

65' BÀN THẮNG! Lech Poznan (1-4) Phút 65': P. Walemark (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: L. Palma). Tỷ số: 1 - 4.

66' Thay người Phút 66' (Lech Poznan): Y. Agnero vào sân thay M. Ishak.

66' Thay người Phút 66' (Lech Poznan): D. Hakans vào sân thay L. Palma.

66' Thay người Phút 66' (Lech Poznan): L. Bengtsson vào sân thay P. Walemark.

69' Lech Poznan ép sân Cầm bóng: Aarhus 42% - 58% Lech Poznan, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 3 - 1.

73' Thay người Phút 73' (Aarhus): K. Yakob vào sân thay M. Anderson.

73' Thay người Phút 73' (Aarhus): J. Bogere vào sân thay T. Bech.

74' Thay người Phút 74' (Aarhus): J. Andersen vào sân thay J. Jensen-Abbew.

79' Thay người Phút 79' (Lech Poznan): R. Gumny vào sân thay J. Pereira.

81' Lech Poznan ép sân Cầm bóng: Aarhus 42% - 58% Lech Poznan, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 1.

83' Thay người Phút 83' (Aarhus): T. Kristjansson vào sân thay G. Links.

KT Kết thúc: Aarhus 1-4 Lech Poznan Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 01:59 22/07/2026

Đội hình chính thức Aarhus Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jakob Poulsen Lech Poznan Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen 1 Jesper Hansen 40 Jonas Jensen-Abbew 5 Frederik Tingager 19 Eric Kahl 39 Frederik Emmery 10 Kristian Arnstad 4 Magnus Knudsen 11 Gift Links 8 Sebastian Jørgensen 31 Tobias Bech 23 Mikael Anderson 1 Mateusz Lis 2 Joel Pereira 27 Wojciech Mońka 59 Terry Yegbe 15 Michal Gurgul 43 Antoni Kozubal 22 Radosław Murawski 10 Patrik Wålemark 21 Pablo Rodríguez 77 Luis Palma 9 Mikael Ishak Dự bị Aarhus 21 Mads Hedenstad 42 Marius van der Raad 43 Zander Grantzau 44 Mouhammade Camara 16 Jens Jønsson 22 Oskar Haugstrup 26 Jacob Andersen 17 Kevin Yakob 13 Janni Serra Lech Poznan 41 Bartosz Mrozek 35 Mateusz Pruchniewski 4 João Moutinho 20 Robert Gumny 90 Hubert Janyszka 72 Mateusz Skrzypczak 11 Daniel Håkans 14 Leo Bengtsson 17 Allahyar Sayyadmanesh Cập nhật đội hình lúc 23:38 21/07/2026

Aarhus Thống kê Lech Poznan 44% Kiểm soát bóng 56% 12 Dứt điểm 16 4 Trúng đích 7 4 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Patrik Wålemark Lech Poznan 2 bàn Terry Yegbe Lech Poznan 1 bàn Mikael Ishak Lech Poznan 1 bàn Kristian Arnstad Aarhus 1 bàn Frederik Emmery Aarhus 1 kiến tạo · điểm 8.5 Wojciech Mońka Lech Poznan 1 kiến tạo · điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Aarhus sẽ chạm trán Lech Poznan tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 22/07/2026 trên sân vận động Cepheus Park.

Nhận định Aarhus vs Lech Poznan

Đây là cuộc đối đầu giữa Aarhus và Lech Poznan trong khuôn khổ UEFA Champions League. Với dữ liệu hiện có, chưa đủ thông tin để đánh giá phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải hoặc lực lượng của hai đội.

Vì vậy, tâm điểm trước trận sẽ nằm ở cách mỗi đội nhập cuộc và khả năng kiểm soát thế trận trên sân Cepheus Park. Những điều chỉnh chiến thuật, hiệu quả trong các tình huống quyết định và sự ổn định trong phòng ngự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Đánh giá chung

Aarhus có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu, trong khi Lech Poznan sẽ phải thích ứng với bối cảnh thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng khi các dữ liệu về phong độ, đội hình dự kiến và tình trạng cầu thủ chưa được cung cấp.

Trận đấu được chờ đợi sẽ mang đến màn so tài thận trọng nhưng giàu tính cạnh tranh. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội và duy trì cấu trúc đội hình của hai bên trong từng thời điểm.

Aarhus 5 trận gần nhất T B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Lech Poznan 5 trận gần nhất T T T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới