Aaron Ramsdale rực sáng giúp Newcastle hạ Chelsea 1-0: Lời khẳng định của Eddie Howe Thủ thành Aaron Ramsdale nhận điểm 8.6 từ FotMob sau màn trình diễn xuất sắc giúp Newcastle bảo toàn chiến thắng tối thiểu trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

Chiến thắng 1-0 của Newcastle United trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là lời khẳng định đanh thép cho quyết định nhân sự của HLV Eddie Howe. Aaron Ramsdale, người được chọn thay thế Nick Pope, đã có một màn trình diễn điểm 10, trực tiếp giúp "Chích chòe" giữ sạch lưới và leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Ramsdale làm nản lòng các chân sút Chelsea.

Màn trình diễn "điểm 10" trong khung gỗ

Với số điểm 8.6 từ FotMob, Ramsdale chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Dù Anthony Gordon là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 18, nhưng nếu không có sự vững chãi của Ramsdale, Newcastle khó lòng đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà. Thống kê chỉ ra rằng thủ thành 27 tuổi đã có 3 pha cứu thua quan trọng, trong đó có 2 tình huống bay người cản phá xuất sắc trước các pha dứt điểm của Cole Palmer và Liam Delap.

Điều làm nên sự khác biệt của Ramsdale chính là khả năng kiểm soát không gian cực tốt. Anh có tới 4 tình huống bắt bóng bổng đầy tự tin và 3 lần băng ra như một "hậu vệ quét" để hóa giải các đợt tấn công của Chelsea. Sự điềm tĩnh của thủ môn đang được mượn từ Southampton là điều mà Nick Pope – người vốn có phong độ thất thường mùa này – đang thiếu sót.

Cựu thủ thành Arsenal có những tình huống xử lý điềm tĩnh.

Sự ổn định và niềm tin từ Eddie Howe

Màn trình diễn của Ramsdale không chỉ làm nản lòng các chân sút Chelsea mà còn "giải oan" cho Eddie Howe. Trước trận, quyết định loại Nick Pope để tin dùng Ramsdale đã vấp phải không ít nghi ngờ từ dư luận. Tuy nhiên, sự ổn định mà Ramsdale mang lại với 9 lần thu hồi bóng và 58 lần chạm bóng đã chứng minh HLV Howe hoàn toàn có lý.

Thông số Aaron Ramsdale (Newcastle) Điểm số (FotMob) 8.6 Pha cứu thua 3 Bắt bóng bổng 4 Chạm bóng 58 Thu hồi bóng 9

Hàng phòng ngự của Newcastle trông ổn định hơn hẳn dưới sự chỉ huy của Ramsdale. Ngay cả khi nhận đường chuyền khó từ Jacob Ramsey dưới sức ép từ Cole Palmer, anh vẫn xử lý cực kỳ tỉnh táo. Dù phải nhận một thẻ vàng vì lỗi câu giờ ở phút 84, đó cũng là minh chứng cho sự tinh quái nhằm bảo vệ thành quả cho đội nhà.

Chiến thắng này giúp Newcastle rút ngắn khoảng cách với chính Chelsea xuống còn 6 điểm. Sau quãng thời gian đầu chưa thực sự thuyết phục kể từ khi rời Southampton, Ramsdale hiện đang cho thấy anh đã sẵn sàng để trở thành lựa chọn số một dài hạn trong kế hoạch của Eddie Howe và giới chủ PIF.