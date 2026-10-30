Abha 1-1 Al-Ittihad FC: Hai đội chia điểm
Abha cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Al-Ittihad FC lúc 19:30 ngày 30/10/2026 trên sân Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Abha tiếp đón Al-Ittihad FC.
- 8'Thay người
Phút 8' (Al-Ittihad FC): Ahmed Al-Ghamdi vào sân thay Richard Ríos Montoya.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Abha 53% - 47% Al-Ittihad FC, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.
- 25'Thẻ vàng
Phút 25': Loreintz Rosier (Abha) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Abha 29% - 71% Al-Ittihad FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.
- 37'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Abha 31% - 69% Al-Ittihad FC, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': Mohammed Al-Dosari (Abha) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Abha 30% - 70% Al-Ittihad FC, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 52'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (0-1)
Phút 52': Houssem Aouar (Al-Ittihad FC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 57'Thay người
Phút 57' (Abha): Kamil Boumedmed vào sân thay Abdulkarim Darisi.
- 61'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Abha 31% - 69% Al-Ittihad FC, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 0.
- 68'Thay người
Phút 68' (Abha): Amar Al-Yuhaybi vào sân thay Kheshim Al Qahtani.
- 68'Thay người
Phút 68' (Abha): Mateo Borrell vào sân thay Firas Al-Ghamdi.
- 71'Thay người
Phút 71' (Al-Ittihad FC): George Ilenikhena vào sân thay Youssef En-Nesyri.
- 71'Thay người
Phút 71' (Al-Ittihad FC): Marwan Al-Sahafi vào sân thay Steven Bergwijn.
- 74'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Abha 32% - 68% Al-Ittihad FC, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 7; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 2 - 2.
- 77'Thay người
Phút 77' (Abha): Faisal Al-Subiani vào sân thay Loreintz Rosier.
- 87'BÀN THẮNG! Abha (1-1)
Phút 87': Faisal Al-Subiani (Abha) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 87'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Abha 37% - 63% Al-Ittihad FC, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 2 - 3.
- 89'Thay người
Phút 89' (Al-Ittihad FC): Muath Faquihi vào sân thay Faris Abdi.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Kamil Boumedmed (Abha) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': Nasser Al Daajani (Abha) nhận thẻ vàng (Dissent).
- KTKết thúc: Abha 1-1 Al-Ittihad FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 21:25 30/10/2026
Abha cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al-Ittihad FC. Đội chủ nhà chưa biết đến chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, với 4 trận thua và 1 trận hòa. Trận đấu diễn ra lúc 19:30 ngày 30/10/2026 tại Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.
Abha chưa thắng trong 5 trận gần nhất
Phong độ của Abha đang là mối bận tâm lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào.
Đáng lo hơn, 3 trận mới nhất của Abha đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó là một trận hòa và một trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang thiếu sự ổn định ở cả hai đầu sân.
Trên bảng xếp hạng, Abha đứng thứ 18 với 2 điểm. Con số này phản ánh một khởi đầu khó khăn, và lợi thế sân nhà là cơ hội để đội bóng tìm lại cảm giác chiến thắng.
Al-Ittihad FC mang phong độ tốt hơn
Ở chiều ngược lại, Al-Ittihad FC đến với tâm thế thoải mái hơn nhiều. Đội khách thắng 3 trận gần nhất, trước đó thua 2 trận liên tiếp. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp cho thấy họ đã vượt qua giai đoạn chao đảo và đang lấy lại nhịp độ thi đấu.
Al-Ittihad FC hiện đứng thứ 4 với 23 điểm. So với Abha, họ hơn 21 điểm, một khoảng cách lớn thể hiện sự chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm này.
Thế đối đầu nghiêng về đội khách
Lịch sử gặp nhau cũng đứng về phía Al-Ittihad FC. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận, còn Abha thắng 1 trận và không có trận hòa nào.
Xu hướng này khiến Abha phải đối mặt với áp lực tâm lý không nhỏ. Dù vậy, đội chủ nhà từng giành chiến thắng trước chính đối thủ này, nên họ không phải là không có cơ sở để hy vọng.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với một đội đang thiếu chiến thắng như Abha, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự là yếu tố đầu tiên cần khôi phục. Sau chuỗi thất bại, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến đội chủ nhà mất tự tin. Vì vậy, việc giữ kỷ luật và hạn chế để đối thủ tận dụng khoảng trống sẽ quyết định phần lớn diễn biến trận đấu.
Trong khi đó, Al-Ittihad FC có lợi thế về đà hưng phấn sau 3 trận thắng liên tiếp. Nếu duy trì được sự tập trung và nhịp độ như những trận gần đây, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.
Một bàn thắng sớm sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Với Abha, đó có thể là liều thuốc giải tỏa áp lực trước khán giả nhà. Với Al-Ittihad FC, bàn mở tỷ số sẽ củng cố thêm lợi thế tâm lý vốn đã nghiêng về họ.
Nhận định
Nhìn chung, mọi chỉ số đều ủng hộ Al-Ittihad FC: phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, Abha có động lực rõ ràng và lợi thế sân nhà để cố gắng chấm dứt chuỗi trận không thắng.
Trận đấu vì thế là phép thử về bản lĩnh của đội chủ nhà. Họ cần một màn trình diễn kỷ luật và quyết liệt để có thể tìm lại chiến thắng trước đối thủ đang có đà thăng hoa.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)