ABS Research: Rủi ro thị trường chứng khoán giảm mạnh, dự báo GDP đạt 8,6% Triển vọng kinh tế vĩ mô tích cực cùng kỳ vọng hạ nhiệt giá dầu thế giới giúp giảm áp lực lạm phát và tỷ giá. VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 2.145 điểm trong kịch bản lạc quan.

Trong báo cáo chiến lược mới nhất, ABS Research nhận định rủi ro đối với mặt bằng chung cổ phiếu tại Việt Nam đang giảm đi đáng kể. Với niềm tin vào đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, các chuyên gia dự báo GDP cả năm 2026 có thể đạt mức 8,6%. Dù vẫn tồn tại các trở ngại về lạm phát và tỷ giá, những yếu tố này được kỳ vọng sẽ sớm được giải tỏa nhờ các tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế và chính sách nội địa.

Áp lực lạm phát toàn cầu kỳ vọng hạ nhiệt

Yếu tố quan trọng nhất mà thị trường tài chính thế giới đang kỳ vọng là triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Việc giải tỏa eo biển Hormuz, kết hợp với việc Mỹ, UAE và các nước OPEC tăng nguồn cung dầu, sẽ giúp giá năng lượng giảm sâu. Điều này trực tiếp làm giảm áp lực lạm phát toàn cầu, tạo điều kiện cho các ngân hàng trung ương đẩy nhanh lộ trình cắt giảm lãi suất điều hành.

Tại Việt Nam, giá dầu giảm sẽ giúp bớt áp lực nhập khẩu xăng dầu và nguyên vật liệu. Đồng thời, sự suy yếu của chỉ số đồng USD (DXY) và giá vàng sẽ hỗ trợ ổn định tỷ giá và lãi suất, từ đó cải thiện biên lợi nhuận cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu.

Định giá thị trường và sức hút dòng vốn ngoại

Về mặt định giá, chỉ số P/E dự phóng của VN-Index hiện ở mức khoảng 13,4x, tương đương mức trung bình dài hạn. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, P/E thị trường chỉ còn 10,5x – mức được đánh giá là rất hấp dẫn cho các chiến lược đầu tư trung và dài hạn.

Sức hút của thị trường Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế cũng gia tăng nhờ các thông tin tích cực:

Khả năng cao Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách theo dõi (Watch List) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026 khi đã đạt 10/18 tiêu chí quan trọng.

Khả năng cao Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách theo dõi (Watch List) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026 khi đã đạt 10/18 tiêu chí quan trọng. Cải thiện thanh khoản: Dự thảo sửa đổi Thông tư 22 với các quy định mới được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng vốn nội.

Sự phân hóa lợi nhuận giữa các nhóm ngành

ABS Research dự báo lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trong các quý tới sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Các ngành có đòn bẩy tài chính cao hoặc phụ thuộc nhiều vào chi phí vận tải, hóa dầu có thể chịu áp lực thu hẹp biên lợi nhuận. Ngược lại, nhiều nhóm ngành vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng tốt.

Nhóm ngành triển vọng Yếu tố hỗ trợ chính Xây dựng & Vật liệu Đẩy mạnh đầu tư công và nguồn cung bất động sản tăng. Dầu khí & Cao su Hưởng lợi từ chu kỳ giá dầu và hoạt động khai thác. Phân bón Năng lực sản xuất nội địa tốt trong bối cảnh các nước hạn chế xuất khẩu. Hạ tầng & Điện Dịch chuyển vận tải đường bộ và nhu cầu điện tăng cao do El Nino.

Hai kịch bản cho VN-Index

Dựa trên các phân tích kỹ thuật và vĩ mô, ABS đề xuất hai kịch bản chính cho xu hướng thị trường thời gian tới:

Kịch bản 2 (Thận trọng): Nếu xung đột địa chính trị kéo dài tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, thị trường có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.750 - 1.800 điểm. Đây được coi là nhịp rũ bỏ cần thiết trong một xu hướng tăng dài hạn.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể duy trì hoặc gia tăng vị thế nắm giữ trung hạn. Đối với giao dịch ngắn hạn, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng tài chính lành mạnh, cổ tức cao và có triển vọng hưởng lợi khi thị trường được nâng hạng.