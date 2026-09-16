AC Milan 0-2 Benfica: Benfica giành chiến thắng Trận đấu giữa AC Milan và Benfica lúc 02h00 ngày 17/09/2026 rất đáng chờ đợi khi cả hai đội bóng đều đang duy trì phong độ thi đấu ổn định và hưng phấn cao.

AC Milan 0 - 2 Benfica Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AC Milan tiếp đón Benfica.

11' Thẻ vàng Phút 11': S. Pavlovic (AC Milan) nhận thẻ vàng (Holding).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: AC Milan 46% - 54% Benfica, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

16' BÀN THẮNG! Benfica (0-1) Phút 16': D. Lukebakio (Benfica) lập công (kiến tạo: J. Kaminski). Tỷ số: 0 - 1.

24' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 58% - 42% Benfica, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

26' Thẻ vàng Phút 26': S. El Karouani (Benfica) nhận thẻ vàng (Holding).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: AC Milan 53% - 47% Benfica, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': J. Duran (Benfica) nhận thẻ vàng (Elbowing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (AC Milan): C. Pulisic vào sân thay O. Hutchinson.

46' Thay người Phút 46' (AC Milan): M. Gila vào sân thay F. Terracciano.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: AC Milan 56% - 44% Benfica, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

53' BÀN THẮNG! Benfica (0-2) Phút 53': J. Kaminski (Benfica) lập công (kiến tạo: S. El Karouani). Tỷ số: 0 - 2.

57' Thay người Phút 57' (AC Milan): D. Moreira vào sân thay A. Cisse.

57' Thay người Phút 57' (AC Milan): A. Saelemaekers vào sân thay D. Bartesaghi.

60' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 58% - 42% Benfica, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Benfica): L. Barreiro vào sân thay F. Aursnes.

70' Thay người Phút 70' (Benfica): G. Prestianni vào sân thay G. Sudakov.

72' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 58% - 42% Benfica, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 3.

73' Thay người Phút 73' (AC Milan): A. Rabiot vào sân thay A. Jashari.

77' Thẻ vàng Phút 77': D. Banjaqui (Benfica) nhận thẻ vàng (Tripping).

80' Thay người Phút 80' (Benfica): A. Schjelderup vào sân thay J. Kaminski.

80' Thay người Phút 80' (Benfica): V. Pavlidis vào sân thay J. Duran.

84' Thẻ vàng Phút 84': L. Barreiro (Benfica) nhận thẻ vàng (Holding).

84' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 59% - 41% Benfica, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 4.

88' Thay người Phút 88' (Benfica): S. Dahl vào sân thay S. El Karouani.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': V. Pavlidis (Benfica) nhận thẻ vàng (Holding).

KT Kết thúc: AC Milan 0-2 Benfica Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:56 17/09/2026

Đội hình chính thức AC Milan Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva 16 Mike Maignan 42 Filippo Terracciano 5 Koni De Winter 31 Strahinja Pavlović 21 Samuel Chukwueze 80 Yunus Musah 30 Ardon Jashari 33 Davide Bartesaghi 20 Omari Hutchinson 70 Alphadjo Cissè 9 Gonçalo Ramos 1 Anatoliy Trubin 58 Daniel Banjaqui 44 Tomás Araújo 3 Alessandro Circati 34 Souffian El Karouani 8 Fredrik Aursnes 36 João Palhinha 11 Dodi Lukebakio 10 Georgiy Sudakov 13 Jakub Kamiński 22 Jhon Durán Dự bị AC Milan 96 Lorenzo Torriani 23 Fikayo Tomori 34 Mario Gila 46 Matteo Gabbia 2 Pervis Estupiñán 8 Ruben Loftus-Cheek 12 Adrien Rabiot 14 Luka Modrić 22 Diego Moreira Benfica 24 Samuel Soares 2 Clément Lenglet 26 Samuel Dahl 5 Enzo Barrenechea 16 Manu Silva 18 Leandro Barreiro 21 Andreas Schjelderup 25 Gianluca Prestianni 27 Rafa Silva Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026

AC Milan Thống kê Benfica 61% Kiểm soát bóng 39% 16 Dứt điểm 11 4 Trúng đích 4 9 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Jakub Kamiński Benfica 1 bàn · 1 kiến tạo Dodi Lukebakio Benfica 1 bàn Souffian El Karouani Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.3 Anatoliy Trubin Benfica Điểm 8.5 Tomás Araújo Benfica Điểm 8.2 Daniel Banjaqui Benfica Điểm 7.5

Cuộc so tài giữa AC Milan và Benfica diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/09/2026 đang nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn. Đây là màn chạm trán đáng chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với điểm tựa là phong độ thi đấu rất cao, hứa hẹn tạo nên một thế trận cân bằng và giàu tính chuyên môn.

Sự thăng hoa về mặt phong độ của hai bên

Benfica đang thể hiện sự ổn định đáng nể trong lối chơi ở giai đoạn gần đây. Đại diện Bồ Đào Nha sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận trong 5 trận đấu gần nhất. Sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát khu trung tuyến và sự sắc bén trên hàng tấn công giúp Benfica luôn làm chủ được nhịp độ thi đấu.

Trong khi đó, AC Milan cũng đang có được trạng thái thi đấu hưng phấn. Sự tự tin và phong độ cao của đại diện nước Ý là yếu tố giúp họ sẵn sàng đương đầu với đối thủ. Khi hai tập thể cùng sở hữu trạng thái tâm lý thoải mái và cảm giác bóng tốt, khu vực trung tuyến nhiều khả năng sẽ trở thành điểm nóng then chốt của trận đấu.

Tương quan bảng xếp hạng và kết quả chạm trán trước đây

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Benfica đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 4 với 0 điểm, trong khi AC Milan đứng ở vị trí thứ 23 với 0 điểm. Dù thứ hạng bước đầu có sự chênh lệch do các chỉ số phụ, cả hai đội đều đặt quyết tâm tối đa để tìm kiếm một kết quả có lợi nhằm thiết lập vị thế vững chắc.

Xét về kết quả chạm trán gần nhất giữa hai đội bóng, Benfica là bên nắm giữ lợi thế nhỏ về mặt tinh thần khi giành được 1 chiến thắng, còn AC Milan chưa có được chiến thắng nào trong lần gặp nhau đó. Dẫu vậy, với tính chất của một trận đấu mới khi cả hai cùng đạt trạng thái vào phom, những diễn biến trên sân hoàn toàn có thể mang đến nhiều sự khác biệt.

Góc nhìn chiến thuật và thế trận dự kiến

Cách tiếp cận trận đấu của hai câu lạc bộ dự kiến sẽ đề cao tính an toàn và tính tổ chức trong khoảng thời gian đầu. Benfica với chuỗi trận ấn tượng nhiều khả năng sẽ chủ động cầm nhịp và kéo giãn cự ly đội hình của đối phương bằng các đường chuyền luân chuyển bóng nhanh.

Ở chiều ngược lại, AC Milan với bản lĩnh thi đấu và phong độ đang lên cũng sẽ tìm cách thiết lập một hàng phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công nhanh. Với sự đồng đều về mặt phong độ giữa đôi bên, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và kết quả chỉ có thể được định đoạt qua những khoảnh khắc chớp thời cơ mang tính cá nhân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất AC Milan · 0 thắng 0 hòa Benfica · 1 thắng AC Milan 0 - 1 Benfica BEN

AC Milan 5 trận gần nhất H H T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Benfica 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 19 Ghi (TB 3.2) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 T T T T T 2 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 T H 3 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 4 Benfica 0 0 0 0 0 0 T T H T T 5 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 B T T T T … 8 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 9 Celtic 0 0 0 0 0 0 … 22 Marseille 0 0 0 0 0 0 23 AC Milan 0 0 0 0 0 0 24 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 25 OFI 0 0 0 0 0 0 T T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng AC Milan Không có thông tin Benfica ✚ A. Bah (Injury) ✚ A. Bah (Injury)