AC Milan 0-2 Benfica: Benfica giành chiến thắng
Trận đấu giữa AC Milan và Benfica lúc 02h00 ngày 17/09/2026 rất đáng chờ đợi khi cả hai đội bóng đều đang duy trì phong độ thi đấu ổn định và hưng phấn cao.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AC Milan tiếp đón Benfica.
- 11'Thẻ vàng
Phút 11': S. Pavlovic (AC Milan) nhận thẻ vàng (Holding).
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: AC Milan 46% - 54% Benfica, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.
- 16'BÀN THẮNG! Benfica (0-1)
Phút 16': D. Lukebakio (Benfica) lập công (kiến tạo: J. Kaminski). Tỷ số: 0 - 1.
- 24'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 58% - 42% Benfica, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 26'Thẻ vàng
Phút 26': S. El Karouani (Benfica) nhận thẻ vàng (Holding).
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: AC Milan 53% - 47% Benfica, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 37'Thẻ vàng
Phút 37': J. Duran (Benfica) nhận thẻ vàng (Elbowing).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (AC Milan): C. Pulisic vào sân thay O. Hutchinson.
- 46'Thay người
Phút 46' (AC Milan): M. Gila vào sân thay F. Terracciano.
- 48'Thế trận giằng co
Cầm bóng: AC Milan 56% - 44% Benfica, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 53'BÀN THẮNG! Benfica (0-2)
Phút 53': J. Kaminski (Benfica) lập công (kiến tạo: S. El Karouani). Tỷ số: 0 - 2.
- 57'Thay người
Phút 57' (AC Milan): D. Moreira vào sân thay A. Cisse.
- 57'Thay người
Phút 57' (AC Milan): A. Saelemaekers vào sân thay D. Bartesaghi.
- 60'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 58% - 42% Benfica, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 70'Thay người
Phút 70' (Benfica): L. Barreiro vào sân thay F. Aursnes.
- 70'Thay người
Phút 70' (Benfica): G. Prestianni vào sân thay G. Sudakov.
- 72'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 58% - 42% Benfica, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 3.
- 73'Thay người
Phút 73' (AC Milan): A. Rabiot vào sân thay A. Jashari.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': D. Banjaqui (Benfica) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 80'Thay người
Phút 80' (Benfica): A. Schjelderup vào sân thay J. Kaminski.
- 80'Thay người
Phút 80' (Benfica): V. Pavlidis vào sân thay J. Duran.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': L. Barreiro (Benfica) nhận thẻ vàng (Holding).
- 84'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 59% - 41% Benfica, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 4.
- 88'Thay người
Phút 88' (Benfica): S. Dahl vào sân thay S. El Karouani.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': V. Pavlidis (Benfica) nhận thẻ vàng (Holding).
- KTKết thúc: AC Milan 0-2 Benfica
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 03:56 17/09/2026
Cuộc so tài giữa AC Milan và Benfica diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/09/2026 đang nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn. Đây là màn chạm trán đáng chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với điểm tựa là phong độ thi đấu rất cao, hứa hẹn tạo nên một thế trận cân bằng và giàu tính chuyên môn.
Sự thăng hoa về mặt phong độ của hai bên
Benfica đang thể hiện sự ổn định đáng nể trong lối chơi ở giai đoạn gần đây. Đại diện Bồ Đào Nha sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận trong 5 trận đấu gần nhất. Sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát khu trung tuyến và sự sắc bén trên hàng tấn công giúp Benfica luôn làm chủ được nhịp độ thi đấu.
Trong khi đó, AC Milan cũng đang có được trạng thái thi đấu hưng phấn. Sự tự tin và phong độ cao của đại diện nước Ý là yếu tố giúp họ sẵn sàng đương đầu với đối thủ. Khi hai tập thể cùng sở hữu trạng thái tâm lý thoải mái và cảm giác bóng tốt, khu vực trung tuyến nhiều khả năng sẽ trở thành điểm nóng then chốt của trận đấu.
Tương quan bảng xếp hạng và kết quả chạm trán trước đây
Trên bảng xếp hạng hiện tại, Benfica đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 4 với 0 điểm, trong khi AC Milan đứng ở vị trí thứ 23 với 0 điểm. Dù thứ hạng bước đầu có sự chênh lệch do các chỉ số phụ, cả hai đội đều đặt quyết tâm tối đa để tìm kiếm một kết quả có lợi nhằm thiết lập vị thế vững chắc.
Xét về kết quả chạm trán gần nhất giữa hai đội bóng, Benfica là bên nắm giữ lợi thế nhỏ về mặt tinh thần khi giành được 1 chiến thắng, còn AC Milan chưa có được chiến thắng nào trong lần gặp nhau đó. Dẫu vậy, với tính chất của một trận đấu mới khi cả hai cùng đạt trạng thái vào phom, những diễn biến trên sân hoàn toàn có thể mang đến nhiều sự khác biệt.
Góc nhìn chiến thuật và thế trận dự kiến
Cách tiếp cận trận đấu của hai câu lạc bộ dự kiến sẽ đề cao tính an toàn và tính tổ chức trong khoảng thời gian đầu. Benfica với chuỗi trận ấn tượng nhiều khả năng sẽ chủ động cầm nhịp và kéo giãn cự ly đội hình của đối phương bằng các đường chuyền luân chuyển bóng nhanh.
Ở chiều ngược lại, AC Milan với bản lĩnh thi đấu và phong độ đang lên cũng sẽ tìm cách thiết lập một hàng phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công nhanh. Với sự đồng đều về mặt phong độ giữa đôi bên, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và kết quả chỉ có thể được định đoạt qua những khoảnh khắc chớp thời cơ mang tính cá nhân.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)