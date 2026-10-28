AC Milan 2-4 Bologna: Bologna giành chiến thắng
AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 18 điểm, và sẽ tiếp Bologna trên sân San Siro/Giuseppe Meazza lúc 00:30 ngày 29/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AC Milan tiếp đón Bologna.
- 8'BÀN THẮNG! Bologna (0-1)
Phút 8': Samuel Mbangula Tshifunda (Bologna) lập công (kiến tạo: Nadir Zortea). Tỷ số: 0 - 1.
- 12'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 77% - 23% Bologna, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 14'BÀN THẮNG! AC Milan (1-1)
Phút 14': Alphadjo Cissè (AC Milan) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 24'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 67% - 33% Bologna, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 27'BÀN THẮNG! AC Milan (2-1)
Phút 27': Alphadjo Cissè (AC Milan) lập công (kiến tạo: Fikayo Tomori). Tỷ số: 2 - 1.
- 37'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 69% - 31% Bologna, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (AC Milan): Luka Modrić vào sân thay Fikayo Tomori.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 69% - 31% Bologna, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 58'Thay người
Phút 58' (AC Milan): Sankhoun Diawara vào sân thay Pervis Estupinan.
- 58'Thay người
Phút 58' (AC Milan): Christian Pulisic vào sân thay Omari Hutchinson.
- 58'Thay người
Phút 58' (Bologna): Martin Vitik vào sân thay Matteo Darmian.
- 59'Thay người
Phút 59' (Bologna): Juan Miranda vào sân thay Rahim Alhassane.
- 59'Thay người
Phút 59' (Bologna): Nicolo Cambiaghi vào sân thay Federico Bernardeschi.
- 60'BÀN THẮNG! Bologna (2-2)
Phút 60': Davide Bartesaghi (AC Milan) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 2.
- 62'BÀN THẮNG! Bologna (2-3)
Phút 62': Samuel Mbangula Tshifunda (Bologna) lập công (kiến tạo: Juan Miranda). Tỷ số: 2 - 3.
- 62'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 62% - 38% Bologna, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 0.
- 63'Thay người
Phút 63' (AC Milan): Francesco Camarda vào sân thay Davide Bartesaghi.
- 70'Thay người
Phút 70' (Bologna): Torbjørn Heggem vào sân thay Arthur Theate.
- 75'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 66% - 34% Bologna, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 2 - 0.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Tommaso Pobega (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 79'Thay người
Phút 79' (Bologna): Eivind Helland vào sân thay Nicolo Casale.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Torbjørn Heggem (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'BÀN THẮNG! Bologna (2-4)
Phút 86': Samuel Mbangula Tshifunda (Bologna) lập công (kiến tạo: Jens Odgaard). Tỷ số: 2 - 4.
- 87'Thay người
Phút 87' (AC Milan): Christian Comotto vào sân thay Gonçalo Ramos.
- 90'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 68% - 32% Bologna, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 16, cứu thua 2 - 1.
- KTKết thúc: AC Milan 2-4 Bologna
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.
Cập nhật lúc 02:25 29/10/2026
AC Milan bước vào trận gặp Bologna với vị thế của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 18 điểm, trong khi Bologna xếp hạng 13 với 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 29/10/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.
AC Milan giữ vị trí cao, Bologna ở nửa dưới bảng xếp hạng
Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá rõ. AC Milan hơn Bologna 10 điểm và cao hơn 8 bậc. Với 18 điểm, đội chủ nhà đang nằm trong nhóm bám đuổi tốp đầu và cần duy trì nhịp độ để không bị tụt lại.
Ngược lại, Bologna chỉ có 8 điểm và đang đứng ở nửa dưới bảng. Đội khách cần những kết quả tích cực để kéo gần khoảng cách với nhóm phía trên.
Phong độ gần đây: AC Milan nhỉnh hơn
Trong 5 trận gần nhất, AC Milan thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, kết quả mới nhất của đội là một trận thắng, và đội cũng có chuỗi hai trận thắng liên tiếp trong giai đoạn này. Đó là tín hiệu tích cực trước một cuộc đấu trên sân nhà.
Bologna có phong độ thiếu ổn định hơn, với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội khách cũng vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, nên họ sẽ không đến San Siro với tâm lý nặng nề.
Thế đối đầu cho thấy Bologna không phải đối thủ dễ chịu
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AC Milan thắng 3 trận và Bologna thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Con số này cho thấy các cuộc đối đầu gần đây luôn có người thắng và AC Milan chỉ chiếm ưu thế mong manh.
Vì thế, dù đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, AC Milan không thể xem nhẹ đối thủ. Bologna từng hai lần giành chiến thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất.
Điểm then chốt của trận đấu
Với AC Milan, bài toán là biến lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn thành 3 điểm để giữ khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục. Một kết quả tốt sẽ giúp đội củng cố vị trí trong cuộc đua tốp đầu.
Với Bologna, cơ hội nằm ở việc tận dụng thế đối đầu không quá lép vế và đà thắng ở trận gần nhất để gây khó cho chủ nhà. Nếu có điểm trên sân San Siro, đội khách sẽ tạo thêm động lực cho phần còn lại của mùa giải.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, AC Milan được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy Bologna đủ khả năng tạo ra một trận đấu khó khăn cho chủ nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử đáng chú ý với tham vọng của AC Milan trong nhóm tốp đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)