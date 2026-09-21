AC Milan 3-0 Lecce: AC Milan giành chiến thắng
AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 8 điểm ở vị trí thứ 7, hướng tới mục tiêu nối dài mạch toàn thắng trước Lecce khi đối thủ xếp thứ 12 với 6 điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AC Milan tiếp đón Lecce.
- 13'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 84% - 16% Lecce, dứt điểm 1 - 2; phạm lỗi 0 - 3.
- 14'BÀN THẮNG! AC Milan (1-0)
Phút 14': C. Pulisic (AC Milan) lập công (kiến tạo: S. Pavlovic). Tỷ số: 1 - 0.
- 25'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 80% - 20% Lecce, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 7, cứu thua 1 - 0.
- 37'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 79% - 21% Lecce, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Lecce): P. Esteban vào sân thay N. Stulic.
- 50'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 75% - 25% Lecce, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 1.
- 58'Thẻ vàng
Phút 58': D. Veiga (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'BÀN THẮNG! AC Milan (2-0)
Phút 61': A. Rabiot (AC Milan) lập công (kiến tạo: G. Ramos). Tỷ số: 2 - 0.
- 62'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 75% - 25% Lecce, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 1.
- 70'Thay người
Phút 70' (AC Milan): D. Moreira vào sân thay A. Saelemaekers.
- 70'Thay người
Phút 70' (AC Milan): R. Loftus-Cheek vào sân thay C. Pulisic.
- 70'Thay người
Phút 70' (Lecce): A. Fatah vào sân thay J. Monteiro.
- 70'Thay người
Phút 70' (Lecce): O. Ngom vào sân thay Y. Maleh.
- 70'Thay người
Phút 70' (Lecce): M. Kaba vào sân thay I. Ilic.
- 73'BÀN THẮNG! AC Milan (3-0)
Phút 73': D. Moreira (AC Milan) lập công. Tỷ số: 3 - 0.
- 74'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 74% - 26% Lecce, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 1 - 1.
- 76'Thay người
Phút 76' (AC Milan): Y. Musah vào sân thay L. Modric.
- 76'Thay người
Phút 76' (AC Milan): D. Bartesaghi vào sân thay P. Estupinan.
- 82'Thay người
Phút 82' (Lecce): K. Ndri vào sân thay S. Pierotti.
- 86'AC Milan ép sân
Cầm bóng: AC Milan 71% - 29% Lecce, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 2 - 1.
- 89'Thay người
Phút 89' (AC Milan): F. Camarda vào sân thay S. Chukwueze.
- KTKết thúc: AC Milan 3-0 Lecce
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 03:40 21/09/2026
AC Milan bước vào trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 21/09 với quyết tâm cao độ khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đang nắm giữ vị trí thứ 7 với 8 điểm, đội chủ sân đặt mục tiêu giành trọn điểm số trước Lecce để củng cố vị thế trong cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.
Phong độ ổn định của AC Milan
Đội chủ nhà đang duy trì mạch phong độ tương đối vững vàng trong các lượt trận vừa qua. Cụ thể, AC Milan có 2 chiến thắng và 2 trận hòa ở 4 trận đấu gần nhất, cho thấy tính tổ chức và khả năng tích lũy điểm số ổn định. Với khoảng cách sít sao trong nhóm đua tranh tấm vé châu lục, việc giữ vững nhịp độ thi đấu là yếu tố tiên quyết đối với AC Milan.
Thử thách cho sự thất thường của Lecce
Ở chiều ngược lại, Lecce hiện đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau các vòng đấu. Phong độ của đội khách trong 4 trận đấu gần nhất có sự dao động rõ rệt với 2 chiến thắng xen kẽ 2 thất bại. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì kết quả tích cực đang là trở ngại khiến Lecce chưa thể tạo nên cú bứt phá rõ nét hơn về mặt thứ hạng.
Ưu thế đối đầu nghiêng trọn về AC Milan
Thống kê đối đầu gần đây cho thấy sự vượt trội hoàn toàn từ phía AC Milan. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, AC Milan giành trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Lecce không có được bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào. Chuỗi thành tích đối đầu áp đảo này mang lại sự tự tin lớn cho AC Milan khi tái đấu đối thủ quen thuộc.
Nhận định xu hướng thế trận
Với ưu thế tâm lý cùng phong độ bất bại ở những trận đấu vừa qua, AC Milan được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt thế trận để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Lecce với sự thiếu ổn định gần đây sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ nếu muốn đứng vững trước sức ép từ đội bóng đang hướng tới nhóm dẫn đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)