AC Milan chạm trán Como tại San Siro: Tham vọng bám đuổi Inter và bài toán từ Cesc Fabregas AC Milan bước vào trận đá bù vòng 24 Serie A với mục tiêu rút ngắn cách biệt 8 điểm với Inter. Tuy nhiên, Como của Fabregas hứa hẹn là thử thách không hề đơn giản.

Cuộc đi săn của Rossoneri tại San Siro

AC Milan sẽ tiếp đón Como trong trận đá bù vòng 24 Serie A vào lúc 02h45 ngày 19/2 (giờ Việt Nam). Với khoảng cách 8 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan và còn một trận chưa đấu, thầy trò Max Allegri buộc phải giành trọn 3 điểm để duy trì hy vọng trong cuộc đua Scudetto đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Đội bóng áo đỏ đen đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi 23 trận bất bại tại Serie A, thành tích tốt nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện tại. Chiến thắng nhọc nhằn trước Pisa mới đây, nhờ pha lập công muộn của lão tướng Luka Modric, là minh chứng cho bản lĩnh vượt khó của một ứng viên vô địch.

Milan vừa thoát hiểm trước Pisa.

Como: Hiện tượng thú vị mang tên Cesc Fabregas

Phía bên kia chiến tuyến, Como dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas đang là hiện tượng thú vị của mùa giải. Dù vừa để thua Fiorentina 1-2 và rơi xuống vị trí thứ 7, đội bóng vùng Lombardy vẫn cho thấy sự khó chịu đặc biệt khi thi đấu xa nhà. Trong 11 trận sân khách mùa này, họ chỉ thua 3 trận và chỉ để lọt lưới 9 bàn – một thông số phòng ngự ấn tượng khiến bất kỳ hàng công nào cũng phải dè chừng.

Lịch sử đối đầu và biến động lực lượng

Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội chủ sân San Siro. Kể từ khi Como thăng hạng Serie A vào năm 2024, họ chưa từng nếm mùi chiến thắng trước gã khổng lồ cùng vùng. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, AC Milan toàn thắng. Lần gặp nhau cách đây một tháng, Rossoneri đã đánh bại đối thủ 3-1 ngay tại Stadio Sinigaglia, trận đấu mà Fabregas từng phàn nàn về lối chơi quá thực dụng của Allegri.

Về nhân sự, Max Allegri sẽ thiếu vắng tiền vệ trụ cột Adrien Rabiot do án treo giò. Tuy nhiên, tin vui là Christian Pulisic và Rafael Leao đã hoàn toàn sung sức để đá chính từ đầu. Ngược lại, Como chịu tổn thất nặng nề khi chân sút Alvaro Morata vắng mặt do thẻ đỏ, buộc niềm hy vọng hàng công phải đổ dồn vào tài năng trẻ Nico Paz – người đã có 8 bàn thắng mùa này.

Phân tích chiến thuật: Thực dụng đối đầu kiểm soát

Max Allegri dự kiến vẫn trung thành với triết lý thực dụng. Milan không tập trung cầm bóng quá nhiều mà ưu tiên khối đội hình trung thấp, chờ đợi thời cơ từ những pha chuyển trạng thái nhanh dựa trên tốc độ của Leao và Pulisic. Việc bố trí Loftus-Cheek chơi nhô cao sẽ giúp Milan tăng cường sức mạnh tranh chấp ở khu vực 1/3 cuối sân.

Fabregas đang làm rất tốt công việc ở Como.

Ngược lại, Cesc Fabregas xây dựng Como dựa trên khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ. Dù làm khách tại San Siro, Como vẫn sẽ cố gắng duy trì cấu trúc đội hình cự ly hẹp để thoát pressing. Điểm nóng của trận đấu sẽ nằm ở khu vực trung tuyến, nơi kinh nghiệm của Luka Modric và sức trẻ của Youssouf Fofana phải đối mặt với hàng tiền vệ vô cùng cơ động của đội khách.

Đội hình dự kiến

AC Milan (4-2-3-1) Como (4-2-3-1) Maignan Butez Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame Smolcic, Ramon, Kempf, Valle Fofana, Modric Perrone, Da Cunha Pulisic, Loftus-Cheek, Nkunku Vojvoda, Paz, Baturina Leao Douvikas

Dù Milan được đánh giá cao hơn về mặt nhân sự và lợi thế sân nhà, nhưng áp lực buộc phải thắng để bám đuổi Inter có thể trở thành con dao hai lưỡi. Với tâm lý thoải mái và thành tích sân khách ấn tượng, Como hoàn toàn đủ khả năng tạo nên một bất ngờ kịch tính đêm nay.