AC Milan hạ Inter 1-0: Mike Maignan và 'kép phụ' Estupinan rực sáng tại San Siro Bàn thắng duy nhất của Pervis Estupinan cùng màn trình diễn xuất thần của Mike Maignan giúp AC Milan hạ Inter 1-0, thắp lại hy vọng trong cuộc đua Scudetto.

AC Milan đã thắp lại hy vọng vô địch Serie A sau chiến thắng 1-0 đầy kịch tính trước đội đầu bảng Inter Milan tại vòng 28. Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa danh dự trong trận Derby della Madonnina mà còn giúp thầy trò HLV Massimiliano Allegri thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 7 điểm khi mùa giải còn 10 vòng đấu.

Milan giành chiến thắng tối quan trọng trước Inter.

Khoảnh khắc thay đổi cục diện của Mike Maignan

Trận đấu tại San Siro một lần nữa chứng minh tại sao Mike Maignan được xem là chốt chặn đáng tin cậy nhất của Rossoneri. Phút 34, khi Henrikh Mkhitaryan đối mặt ở cự ly gần, thủ thành người Pháp đã có pha cản phá không tưởng bằng ngực, giữ sạch mành lưới trong bối cảnh Inter đang tạo sức ép nghẹt thở.

Sự vững chãi của Maignan chính là điểm tựa tinh thần cực lớn. Thống kê cho thấy Inter nhỉnh hơn về mọi thông số với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.24, so với 0.77 của Milan. Tuy nhiên, khả năng phản xạ xuất thần của Maignan đã làm nản lòng các chân sút áo xanh-đen, trực tiếp khởi nguồn cho đợt phản công dẫn đến bàn thắng quyết định chỉ 60 giây sau đó.

"Phương án B" Pervis Estupinan và nhát dao chí mạng

Trong một ngày mà Davide Bartesaghi vắng mặt vì chấn thương, HLV Allegri đã đưa ra quyết định táo bạo khi sử dụng Pervis Estupinan ở vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-5-2. Đây chính là nước cờ thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Phút 35, Estupinan thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục bên hành lang cánh, loại bỏ Luis Henrique trước khi tung cú sút chân trái sấm sét vào góc cao khung thành Yann Sommer. Bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Ecuador trong màu áo Milan không chỉ cho thấy nhãn quan chiến thuật sắc sảo của Allegri mà còn chứng minh chiều sâu đội hình của đội chủ sân San Siro.

Bản lĩnh tuyến giữa và kỷ luật thép

Chiến thắng của Milan mang đậm dấu ấn của hàng tiền vệ đầy cơ động. Youssouf Fofana đóng vai trò "máy quét" hiệu quả, đồng thời là người tung đường kiến tạo cho Estupinan ghi bàn. Bên cạnh đó, sự lăn xả của Adrien Rabiot và kinh nghiệm điều tiết nhịp độ của lão tướng Luka Modric đã giúp Milan đứng vững trước những đợt sóng dồn dập từ phía Inter.

Hệ thống phòng ngự ba trung vệ của Milan cũng xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Dù Fikayo Tomori gặp vấn đề sức khỏe từ sớm, đội bóng áo đỏ-đen vẫn duy trì được kỷ luật thép, phong tỏa hoàn toàn các mũi nhọn của Inter. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 90+3, khi Dimarco đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận, khép lại một ngày thi đấu đầy quả cảm của hàng thủ Milan.

Milan chiến đấu kiên cường cho đến những phút cuối.

Ý nghĩa lịch sử và cuộc đua Scudetto

Với kết quả này, AC Milan đã hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Inter trong một mùa giải Serie A lần đầu tiên kể từ mùa 2010/11 – thời điểm họ lên ngôi vô địch cũng dưới sự dẫn dắt của Allegri. Chuỗi trận bất bại trước đại kình địch cũng được kéo dài lên con số 6 (4 thắng, 2 hòa), thành tích tốt nhất của họ trong hơn hai thập kỷ qua.

Dù Inter vẫn nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng thất bại này chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào tâm lý của thầy trò HLV Simone Inzaghi. Với 7 điểm cách biệt và 10 vòng đấu còn lại, AC Milan đã gửi đi một thông điệp đanh thép rằng cuộc đua Scudetto năm nay vẫn chưa kết thúc.