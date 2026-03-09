AC Milan hạ Inter Milan 1-0: Khoảnh khắc rực sáng thắp lại hy vọng Scudetto Bàn thắng duy nhất của Pervis Estupinan và sự xuất sắc của Mike Maignan giúp AC Milan đánh bại Inter Milan, thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch xuống còn 7 điểm.

AC Milan vừa giành chiến thắng tối quan trọng 1-0 trước kình địch Inter Milan trong trận Derby della Madonnina tại vòng 28 Serie A. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri khẳng định vị thế tại San Siro mà còn thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng xuống còn 7 điểm, trực tiếp hâm nóng cuộc đua vô địch khi mùa giải còn 10 vòng đấu.

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính.

Bước ngoặt từ phản xạ không tưởng của Mike Maignan

Trận cầu tâm điểm tại San Siro chứng kiến Inter Milan nhập cuộc đầy chủ động dưới sự dẫn dắt của HLV Christian Chivu. Với chuỗi 15 trận bất bại, Inter tạo ra sức ép nghẹt thở bằng những pha pressing tầm cao. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự của trận đấu lại đến từ sự xuất sắc của các cá nhân bên phía AC Milan ở phút 34.

Từ một tình huống tấn công nguy hiểm của Henrikh Mkhitaryan, thủ thành Mike Maignan đã thực hiện pha cứu thua bằng ngực khó tin để giữ sạch lưới cho Milan. Ngay lập tức, "Rossoneri" tổ chức phản công nhanh. Youssouf Fofana phối hợp tinh tế cùng Rafael Leao trước khi kiến tạo cho Pervis Estupinan băng lên dứt điểm tung nóc lưới Yann Sommer, mở tỷ số 1-0 trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ AC Milan.

Bản lĩnh hàng thủ và kịch tính phút bù giờ

Bước sang hiệp hai, Inter buộc phải dồn toàn lực tấn công và tung vào sân những quân bài chiến lược như Denzel Dumfries hay Carlos Augusto. Dù kiểm soát bóng lên tới 58% và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.24, vượt trội so với 0.77 của Milan, nhưng các chân sút của Inter lại tỏ ra vô duyên trong ngày thiếu vắng đội trưởng Lautaro Martinez ở đội hình xuất phát.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+3 khi Dimarco thực hiện quả đá phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới Maignan. Tuy nhiên, trọng tài Daniele Doveri đã từ chối bàn thắng do xác định có lỗi va chạm trong vòng cấm trước đó. Quyết định này giúp AC Milan bảo toàn chiến thắng tối thiểu và hoàn tất cú đúp đánh bại Inter trong cùng một mùa giải lần đầu tiên kể từ mùa 2010/11.

Thống kê trận đấu AC Milan 1-0 Inter Milan

Thông số AC Milan Inter Milan Bàn thắng 1 (Estupinan 35') 0 Sút bóng 8 14 xG (Bàn thắng kỳ vọng) 0.77 1.24 Kiểm soát bóng 42% 58% Phạt góc 3 7

Dưới đây là đội hình xuất phát của hai đội: