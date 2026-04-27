AC Milan hòa Juventus 0-0: Sự bế tắc của các ngôi sao và màn trình diễn của những người gác đền Trận hòa không bàn thắng tại San Siro khiến AC Milan thiết lập kỷ lục buồn 5 trận liên tiếp không ghi bàn vào lưới Juventus, dù vẫn giữ vững vị trí thứ 3.

AC Milan và Juventus vừa cống hiến một màn thư hùng đầy toan tính tại San Siro trong khuôn khổ vòng 34 Serie A. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, phản ánh đúng cục diện giằng co khi hệ thống phòng ngự của cả hai bên chơi quá chắc chắn, trong khi các chân sút hàng đầu lại thiếu đi sự sắc lẹm cần thiết ở những khoảnh khắc quyết định.

Trận cờ vây chiến thuật tại San Siro

Màn đối đầu giữa hai thế lực bóng đá Ý mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua giành vé dự Champions League. AC Milan nhập cuộc với mục tiêu củng cố vị trí thứ ba, trong khi Juventus khao khát thu hẹp khoảng cách để duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu. Sự cẩn trọng quá mức của cả hai huấn luyện viên đã biến hiệp thi đấu đầu tiên trở thành một bàn cờ chiến thuật đầy căng thẳng.

Luka Modric, ở tuổi 38, vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội khi điều tiết nhịp độ trận đấu cực tốt tại khu trung tuyến cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật dưới sự chỉ huy của Bremer bên phía Juventus đã phong tỏa hoàn toàn các mũi nhọn như Rafael Leao và Christian Pulisic. Những pha phối hợp của Rossoneri thường xuyên bị chặn đứng ngay từ rìa vòng cấm.

Điểm nhấn từ những pha dứt điểm và bàn thắng bị từ chối

Tình huống đáng chú ý đầu tiên thuộc về đội chủ sân Giuseppe Meazza khi Adrien Rabiot tung cú dứt điểm uy lực, buộc thủ thành Di Gregorio phải trổ tài cứu thua. Juventus ngay lập tức có câu trả lời khi Khephren Thuram thoát xuống dứt điểm tung lưới Mike Maignan. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài xác định cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Alexis Saelemaekers suýt chút nữa đã trở thành người hùng của Milan nếu cú sút bóng sống kỹ thuật của anh không đưa bóng đi dội xà ngang khung thành trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả nhà.

Màn trình diễn của những người gác đền

Nhận thấy sự bế tắc, cả hai chiến lược gia liên tục thực hiện các thay đổi nhân sự. Milan tung Niclas Fullkrug và Christopher Nkunku vào sân để tăng cường sức càn lướt, trong khi Juventus đáp trả bằng việc đưa Dusan Vlahovic vào trận. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hai thủ môn đã biến trận đấu thành màn trình diễn cá nhân của những người gác đền.

Mike Maignan liên tục từ chối các nỗ lực dứt điểm từ Francisco Conceicao bằng những phản xạ xuất thần, bảo toàn mành lưới cho Milan. Phía bên kia, Di Gregorio cũng chơi cực kỳ ổn định để duy trì thế cân bằng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Kỷ lục buồn của Rossoneri

Kết quả hòa 0-0 này đánh dấu một cột mốc không mong muốn cho AC Milan khi họ đã không thể ghi bàn vào lưới Juventus trong 5 lần đối đầu liên tiếp tại Serie A. Dẫu vậy, một điểm có được vẫn giúp thầy trò huấn luyện viên giữ vững vị trí thứ ba, duy trì khoảng cách 3 điểm với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước khi bước vào những vòng đấu cuối cùng đầy cam go.