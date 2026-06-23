AC Milan nhắm Goncalo Ramos thay Rafael Leao: Canh bạc 40 triệu euro của Ruben Amorim Rossoneri lên kế hoạch tái thiết hàng công với Goncalo Ramos khi tương lai Rafael Leao bất định, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên Ruben Amorim tại San Siro.

AC Milan đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại tu đội hình toàn diện. Với việc Ruben Amorim chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế nóng tại San Siro, đội bóng áo đỏ đen đã xác định Goncalo Ramos là mục tiêu số một để lấp đầy khoảng trống mà Rafael Leao có thể để lại trong kỳ chuyển nhượng tới.

Theo các nguồn tin từ Corriere dello Sport, thương vụ chuyển nhượng tiền đạo người Bồ Đào Nha đang tiến triển theo chiều hướng rất tích cực. Ở tuổi 25, Ramos tin rằng hành trình của mình tại Paris Saint-Germain đã đi đến hồi kết sau một mùa giải không tìm được chỗ đứng vững chắc trong kế hoạch của huấn luyện viên Luis Enrique.

Milan tăm tia Ramos.

Sự phù hợp về chiến thuật và giá trị kinh tế

Điểm đáng chú ý nhất trong thương vụ này chính là mức phí chuyển nhượng. Hiện tại, PSG sẵn sàng để Ramos ra đi với con số khoảng 40 triệu euro. Đây là một mức giá "mềm" hơn rất nhiều so với khoản đầu tư lên tới 80 triệu euro (bao gồm 65 triệu euro phí cứng và 15 triệu euro phụ phí) mà đội bóng nước Pháp từng chi trả cho Benfica trước đây.

Dù không thường xuyên đá chính dưới thời Luis Enrique, Ramos vẫn sở hữu bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng với các chức vô địch quốc nội Pháp và Champions League. Tuy nhiên, điều Milan cần ở anh chính là lối chơi hiện đại và khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén – những phẩm chất được đánh giá là tương thích tuyệt đối với triều đại mới mà Ruben Amorim sắp xây dựng.

Cơ cấu tài chính và vai trò của Jorge Mendes

Về mặt tài chính, AC Milan đã tính toán rất kỹ lưỡng. Goncalo Ramos hiện nhận mức lương khoảng 5 triệu euro/năm, con số này hoàn toàn khớp với khoản thu nhập mà Rafael Leao đang hưởng tại San Siro. Việc thay thế trực tiếp về mặt quỹ lương giúp Milan tránh được các rắc rối liên quan đến Luật công bằng tài chính.

Sự hiện diện của siêu cò Jorge Mendes, đại diện của Ramos, đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo PSG. Nhờ mối quan hệ tốt giữa các bên, thương vụ dự kiến sẽ diễn ra trong êm đẹp mà không có bất kỳ sự nổi loạn nào từ phía cầu thủ nếu Milan đưa ra một đề nghị đủ sức thuyết phục.

Dọn đường cho cuộc chuyển giao

Để có đủ ngân sách và không gian cho Ramos tỏa sáng, Milan sẵn sàng thực hiện những cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Santiago Gimenez, tiền đạo người Mexico vừa trải qua một mùa giải thất vọng do chấn thương, đang được rao bán và thu hút sự quan tâm từ CLB Orlando City tại giải MLS. Bên cạnh đó, Niclas Fullkrug chắc chắn sẽ rời đội sau khi hợp đồng cho mượn hết hạn.

Cuộc cách mạng tại San Siro đang dần thành hình. Với việc đẩy đi những nhân tố cũ và đón về một chân sút trẻ trung, giàu khao khát như Goncalo Ramos, Ruben Amorim đang cho thấy ý định xây dựng một hàng công linh hoạt và hiệu quả hơn cho Rossoneri trong mùa giải mới.