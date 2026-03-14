AC Milan tạm hoãn đàm phán gia hạn với Christian Pulisic đến năm 2026 Ban lãnh đạo AC Milan quyết định chờ đến cuối mùa giải 2025/26 mới chính thức chốt tương lai của Christian Pulisic nhằm tập trung tối đa cho các mục tiêu danh hiệu.

AC Milan vừa đưa ra quyết định đầy bất ngờ khi tạm dừng các cuộc thảo luận về hợp đồng mới với ngôi sao Christian Pulisic. Theo đó, đội bóng chủ sân San Siro sẽ chờ cho đến khi chiến dịch 2025/26 kết thúc trước khi thực hiện những động thái tiếp theo trên bàn đàm phán.

Chiến lược tập trung cho mục tiêu sân cỏ

Mặc dù thủ quân đội tuyển Mỹ đang đóng vai trò không thể thay thế trong dự án thể thao của Rossoneri, ban lãnh đạo đội bóng không hề vội vàng trong việc ký kết một thỏa thuận dài hạn mới. Theo báo cáo từ nhà báo Daniele Longo, AC Milan dự kiến sẽ gặp gỡ người đại diện của Pulisic sau khi mùa giải hiện tại khép lại.

Sự chậm trễ này được đánh giá là một bước đi có tính toán thay vì dấu hiệu của sự rạn nứt. Gã khổng lồ của bóng đá Ý muốn toàn đội giữ sự tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút của mùa giải, tránh bị xao nhãng bởi các vấn đề thủ tục và đàm phán giấy tờ phức tạp.

Pulisic sắp hết hạn hợp đồng chính thức với Milan.

Vị thế chủ động của AC Milan

Hiện tại, giao kèo giữa Pulisic và Milan có thời hạn đến tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, đội bóng Ý đang nắm giữ lợi thế lớn nhờ điều khoản đơn phương gia hạn thêm một năm đến mùa hè 2028. Quyền lợi này cho phép câu lạc bộ bảo vệ giá trị của cầu thủ, tránh nguy cơ mất trắng hoặc phải bán rẻ ngôi sao của mình trước sự chèo kéo từ các đội bóng lớn khác tại châu Âu.

Sự hồi sinh mạnh mẽ của tiền đạo cánh người Mỹ tại Serie A đã khiến anh trở thành một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất châu lục. Phong độ ổn định này không chỉ giúp Pulisic khẳng định vị thế tại San Siro mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhiều câu lạc bộ "hạng nặng" ngoài biên giới nước Ý.

AC Milan coi Pulisic là cầu thủ không phải để bán.

Cam kết tương lai dài hạn

Mặc dù việc gia hạn bị tạm hoãn, kế hoạch lâu dài của Milan dành cho Pulisic vẫn rất rõ ràng. Đội bóng dự kiến sẽ đề nghị một bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến năm 2031. Nếu thỏa thuận này được thông qua, đây sẽ là một cam kết khổng lồ, đảm bảo Pulisic sẽ cống hiến trọn vẹn những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp cho đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu.

Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Max Allegri, Pulisic vẫn là ngòi nổ quan trọng nhất. Dù quyết định tạm đóng băng đàm phán có thể gây ra chút lo ngại cho người hâm mộ, nhưng ý định cốt lõi của Milan vẫn là giữ chân ngôi sao người Mỹ bằng một bản hợp đồng kỷ lục ngay khi mùa giải kết thúc.