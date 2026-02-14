AC Milan thắng kịch tính Pisa 2-1: Khoảnh khắc thiên tài của Luka Modric giải cứu Rossoneri Bất chấp cú hỏng ăn trên chấm 11m của Fullkrug và tấm thẻ đỏ muộn của Rabiot, AC Milan vẫn ca khúc khải hoàn rời sân khách nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Luka Modric.

AC Milan đã trải qua 90 phút đầy cảm xúc trên sân Arena Garibaldi của Pisa tại vòng 25 Serie A. Dù gặp nhiều bất lợi về nhân sự và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm phạt đền, bản lĩnh của một đội bóng lớn cùng khoảnh khắc tỏa sáng của lão tướng Luka Modric đã giúp đoàn quân của HLV Max Allegri ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Sự lấn lướt của AC Milan và bàn mở tỷ số của Loftus-Cheek

Bước vào trận đấu, HLV Max Allegri đã thực hiện một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát, đáng chú ý nhất là sự hiện diện của Luka Modric ở khu vực giữa sân để điều tiết nhịp độ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Milan đã chủ động dồn lên tấn công và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, Pisa cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục khi tổ chức hệ thống phòng ngự lùi sâu và chực chờ cơ hội phản công sắc lẹm.

Phút 28, đội chủ nhà suýt chút nữa tạo nên bất ngờ khi Stefano Moreo có đường chuyền dọn cỗ để Filip Stojilkovic băng xuống đối mặt. Rất may cho Milan là Mike Maignan đã phản xạ xuất thần để cứu thua. Tình huống này như gáo nước lạnh giúp các cầu thủ khách bừng tỉnh. Đến phút 39, thế bế tắc cuối cùng cũng được khai thông. Zachary Athekame xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi tạt bóng chính xác vào vòng cấm. Ruben Loftus-Cheek tận dụng tối ưu thể hình để bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Nicolas, mở tỷ số trận đấu.

Niềm vui của Loftus-Cheek khi giúp Milan có bàn mở tỷ số.

Bước ngoặt penalty và màn trừng phạt của Pisa

Sang hiệp hai, Milan có cơ hội vàng để định đoạt trận đấu sớm. Phút 53, Strahinja Pavlovic bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, Niclas Fullkrug – người vừa vào sân thay Christopher Nkunku – lại dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện.

Sự phung phí này đã khiến Rossoneri phải trả giá đắt. Phút 71, từ một pha tấn công chớp nhoáng, Felipe Loyola tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Milan để tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, quân bình tỷ số 1-1 cho Pisa. Bàn thua khiến HLV Allegri buộc phải tung Rafael Leao và Samuele Ricci vào sân nhằm gia tăng áp lực tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Đẳng cấp Luka Modric và kịch tính phút bù giờ

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, đẳng cấp của một siêu sao đã lên tiếng đúng lúc. Phút 85, nhận đường chuyền trả ngược thuận lợi của Samuele Ricci, Luka Modric xử lý tinh tế trước khi chích mũi giày đưa bóng qua đầu thủ môn Nicolas, ấn định chiến thắng 2-1. Ở tuổi 40, tiền vệ người Croatia vẫn cho thấy những kỹ năng thượng thặng và tư duy chơi bóng đỉnh cao.

Lão tướng Modric giúp Milan giành 3 điểm trọn vẹn.

Dù vậy, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Phút 90+1, Adrien Rabiot nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phản ứng gay gắt với trọng tài, đẩy Milan vào thế thiếu người. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để Pisa có thể lật ngược thế cờ. Chiến thắng này giúp Milan tiếp tục bám đuổi Inter Milan trong cuộc đua vô địch và tạo đà tâm lý tốt cho vòng đấu tới.

Thống kê chung cuộc

Thông số Pisa AC Milan Tỷ số 1 2 Người ghi bàn Felipe Loyola (71') Loftus-Cheek (39'), Modric (85') Thẻ đỏ 0 Adrien Rabiot (90+1')