AC Milan thắng kịch tính Torino 3-2: Pavlovic rực sáng trong cuộc rượt đuổi tại San Siro

Trận thư hùng tại San Siro giữa AC Milan và Torino trong khuôn khổ vòng 30 Serie A đã khép lại với thắng lợi kịch tính 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà. Ba điểm quý giá này giúp đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch, thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Inter xuống còn 5 điểm.

AC Milan thắng nhọc nhằn Torino trên sân nhà.

Pavlovic khai thông thế bế tắc bằng siêu phẩm

Dù được đánh giá cao hơn, AC Milan nhập cuộc khá chệch choạc trước lối chơi áp sát tầm cao đầy khó chịu từ phía đội khách. Thủ thành Mike Maignan đã phải hoạt động hết công suất ngay từ đầu hiệp một, đặc biệt là tình huống cứu thua xuất sắc sau cú đánh đầu hiểm hóc của Ismajli ở phút 15.

Giữa thế trận bị lấn lướt, khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Strahinja Pavlovic đã giúp Milan giải tỏa áp lực. Phút 36, từ tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Torino, Pavlovic thực hiện cú dứt điểm chân trái đầy uy lực từ khoảng cách 20 mét, bóng dội xà ngang bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành đối phương.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không giữ được lâu. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Giovanni Simeone đã có mặt đúng lúc để đá bồi nhạy bén sau khi bóng dội cột dọc từ cú sút của Vlasic, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sự thay đổi bước ngoặt của Massimiliano Allegri

Bước sang hiệp hai, HLV Massimiliano Allegri thực hiện điều chỉnh nhân sự mang tính quyết định khi tung Zachary Athekame vào sân thay Tomori. Sự thay đổi này giúp lối chơi của "Rossoneri" trở nên thanh thoát và sắc bén hơn hẳn trong các tình huống leo biên.

Chỉ trong vòng chưa đầy 120 giây, AC Milan đã liên tiếp ghi hai bàn thắng để thiết lập lợi thế an toàn. Phút 54, Adrien Rabiot đệm bóng cận thành từ đường dọn cỗ của Christian Pulisic. Ngay sau đó, Youssouf Fofana dứt điểm chéo góc hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ sân San Siro.

Torino đã gây ra nhiều khó khăn cho AC Milan.

Kịch tính đến những giây cuối cùng

Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút 82 khi trọng tài Francesco Fourneau tham khảo VAR và xác định Pavlovic phạm lỗi với Simeone trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Nikola Vlasic dứt điểm quyết đoán vào góc cao, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và nhen nhóm hy vọng cho Torino.

Khoảng thời gian bù giờ 5 phút chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía đội khách. Tiền đạo Santiago Gimenez thậm chí phải nhận thẻ vàng ở phút 90+6 để ngăn chặn một đợt phản công nguy hiểm. Dù sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.22 so với 1.43 của chủ nhà, Torino vẫn phải trắng tay rời San Siro trước sự thực dụng của Milan.

Thông số trận đấu AC Milan Torino Tỷ số 3 2 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.43 2.22 Cầu thủ ghi bàn Pavlovic, Rabiot, Fofana Simeone, Vlasic

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: BongDa.com.vn.

Với chiến thắng này, AC Milan tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Inter Milan trong cuộc đua Scudetto. Trong khi đó, Torino dậm chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng dù đã có một màn trình diễn quả cảm.