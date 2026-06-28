AC Milan từ chối bán Christian Pulisic: Quyết tâm giữ chân hạt nhân tại San Siro Trước sự chèo kéo từ New York City FC, AC Milan khẳng định Christian Pulisic là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch tái thiết của tân HLV Ruben Amorim.

AC Milan vừa gửi đi một thông điệp đanh thép tới thị trường chuyển nhượng khi thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ New York City FC dành cho Christian Pulisic. Bất chấp những biến động thượng tầng và việc không thể giành vé dự Champions League mùa vừa qua, đội bóng áo đỏ đen khẳng định ngôi sao người Mỹ là nhân tố "bất khả xâm phạm" trong kế hoạch tương lai.

Tham vọng từ Mỹ và sự cứng rắn của Rossoneri

Theo nguồn tin độc quyền từ ESPN, New York City FC đã chủ động tiếp cận AC Milan nhằm sở hữu chữ ký của Pulisic. Đội bóng đang chơi tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) muốn biến tiền đạo cánh này thành gương mặt đại diện cho chiến dịch khánh thành sân vận động mới vào mùa hè năm sau. Tờ La Gazzetta dello Sport tiết lộ thêm, đại diện từ Mỹ sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng 9,3 triệu USD của chính mình để hoàn tất thương vụ này.

Milan từ chối bán Pulisic cho New York City. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, chủ sở hữu Gerry Cardinale đã nhanh chóng dập tắt mọi hy vọng của New York City FC. Ban lãnh đạo AC Milan tuyên bố tuyển thủ người Mỹ không phải để bán với bất kỳ mức giá nào. Động thái này cho thấy sự kiên định của giới chủ Milan trong việc giữ chân các trụ cột để duy trì tính cạnh tranh, ngay cả khi câu lạc bộ vừa trải qua đợt thanh trừng nhân sự cấp cao diện rộng.

Mắt xích không thể thay thế của Ruben Amorim

Việc giữ chân Pulisic không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là yêu cầu chuyên môn cấp thiết. Tân huấn luyện viên Ruben Amorim, sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại San Siro, đã xác định cựu sao Chelsea là hạt nhân trong lối chơi mà ông định xây dựng. Sự đa năng, tốc độ và kinh nghiệm trận mạc của tiền đạo 27 tuổi được xem là chìa khóa để Milan tìm lại vị thế tại Serie A.

Hiện tại, Christian Pulisic vẫn còn hợp đồng với đội bóng thành Milan đến tháng 6/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Dù cầu thủ này đang trì hoãn việc đàm phán hợp đồng mới để chờ đợi những tín hiệu ổn định hơn từ thượng tầng, nhưng nguyện vọng của anh vẫn là tiếp tục thi đấu đỉnh cao tại châu Âu. Môi trường MLS chưa phải là ưu tiên của Pulisic ở thời điểm sung sức nhất sự nghiệp.

Sau khi bình phục chấn thương bắp chân, Pulisic đang tập trung tối đa cho chiến dịch World Cup. Việc tương lai tại câu lạc bộ được đảm bảo chắc chắn sẽ là cú hích tinh thần lớn để ngôi sao này tỏa sáng, trước khi trở lại dẫn dắt hàng công Rossoneri chinh phục những mục tiêu mới dưới triều đại Ruben Amorim.