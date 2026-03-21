AC Milan vs Torino: Điểm tựa San Siro và sứ mệnh đòi lại ngôi á quân Serie A Sau cú vấp trước Lazio, AC Milan buộc phải thắng Torino tại vòng 30 Serie A để gây áp lực lên Napoli, đồng thời duy trì ưu thế lịch sử 41 năm bất bại tại sân nhà.

AC Milan đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong giai đoạn cuối mùa giải Serie A. Sau khi chuỗi 24 trận bất bại bị chấm dứt bởi Lazio, thầy trò Max Allegri trở về thánh địa San Siro với nhiệm vụ duy nhất: giành trọn 3 điểm trước Torino để tiếp tục cuộc đua giành vị trí thứ hai với Napoli.

Tìm lại bản sắc sau cú sảy chân tại Rome

Hy vọng bám đuổi Inter Milan trong cuộc đua Scudetto của AC Milan gần như đã tan biến sau thất bại tối thiểu trước Lazio cuối tuần qua. Trận thua này không chỉ là một gáo nước lạnh vào tham vọng vô địch mà còn bộc lộ những dấu hiệu hụt hơi của "Rossoneri" khi họ đã để thua 2 trong 4 trận gần nhất tại giải đấu quốc nội.

AC Milan sẽ tiếp đón Torino trên sân nhà San Siro.

Bên cạnh đó, đối thủ của họ là Torino đang trải qua giai đoạn hưng phấn dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Roberto D'Aversa. Chiến thắng 4-1 trước Parma đã giúp đội bóng thành Turin tạm thoát xa khỏi nhóm nguy hiểm. Tuy nhiên, bản lĩnh sân khách vẫn là dấu hỏi lớn với "Il Toro" khi họ mới chỉ thắng 3 trận xa nhà mùa này và đã nhận tới 15 bàn thua trong 5 chuyến hành quân gần nhất.

Lịch sử gọi tên Rossoneri

Số liệu thống kê đang ủng hộ tuyệt đối đội bóng áo đỏ đen. Lần cuối cùng Torino ca khúc khải hoàn rời San Siro trong khuôn khổ Serie A đã diễn ra từ năm 1985. Kể từ đó, qua 29 lần ghé thăm Milan, đội bóng thành Turin phải nhận tới 20 thất bại và chỉ giành được 9 trận hòa. Ngay cả ở trận lượt đi mùa này, dù dẫn trước tới hai bàn, Torino vẫn để Milan ngược dòng thắng 3-2 một cách đầy kịch tính.

Thông tin lực lượng và đội hình dự kiến

Về mặt nhân sự, AC Milan sẽ thiếu vắng Ruben Loftus-Cheek và trung vệ Matteo Gabbia. Dẫu vậy, sự trở lại của Adrien Rabiot sau án treo giò sẽ là sự bổ sung quý giá cho khu trung tuyến. Trong khi đó, Torino chào đón sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Duvan Zapata - người vốn được mệnh danh là "hung thần" của hàng thủ Milan với 8 bàn thắng ghi được trong sự nghiệp.

Thông tin trận đấu Chi tiết Giải đấu Vòng 30 Serie A Thời gian 00h00 ngày 22/3/2026 (giờ Việt Nam) Địa điểm Sân vận động San Siro Dự đoán tỷ số AC Milan 1-0 Torino

Đội hình dự kiến:

AC Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Modric, Pulisic; Leao.

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Modric, Pulisic; Leao. Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Zapata.

Chiến thuật và các điểm nóng trên sân

Dưới bàn tay của Max Allegri, Milan dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 3 trung vệ để ưu tiên sự chắc chắn. Luka Modric, ở tuổi 39, vẫn đóng vai trò là kiến trúc sư trưởng trong lối chơi của đội chủ nhà. Với nhãn quan chiến thuật thượng hạng, tiền vệ người Croatia sẽ là người điều tiết nhịp độ và luân chuyển bóng cho các mũi khoan tốc độ như Rafael Leao hay Christian Pulisic.

Luka Modric là linh hồn trong lối chơi của AC Milan.

Ngược lại, Torino của D'Aversa nhiều khả năng sẽ thiết lập một khối đội hình thấp và tập trung đông quân số ở khu trung tuyến nhằm chia cắt Modric với các tuyến trên. Các tình huống bóng bổng hướng tới vị trí của Duvan Zapata sẽ là vũ khí phản công chính của đội khách. Điểm nóng thực sự sẽ nằm ở hành lang cánh, nơi tốc độ của Leao đối đầu trực diện với sự bền bỉ của Pedersen.

Nhìn chung, dù Milan đang có dấu hiệu chững lại về phong độ, nhưng đẳng cấp vượt trội cùng điểm tựa lịch sử tại San Siro đủ để tin rằng 3 điểm sẽ ở lại với thành phố Milano, dù có thể đây chỉ là một chiến thắng sít sao.